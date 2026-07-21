Los Chance Ligy 2026/27: Zbrojovka vs. Sparta na začátku, přesné termíny pěti kol
Ligové kluby už vědí, kdy a s kým se v příštím ročníku Chance Ligy utkají. A to včetně fotbalistů Artisu Brno, kteří nakonec nahradí vyloučenou Karvinou. Necelé dva týdny před startem nové sezony už známe konkrétní termíny úvodních pěti kol. Podívejte se na rozpis všech zápasů v nejvyšší soutěži. Přípravy na ligu ONLINE ZDE >>>
Chance Liga odstartuje novou sezonu o čtvrtém červencovém víkendu, konkrétně v sobotu 25. července od 17:00 trojicí zápasů. Během víkendových dnů v létě uvidí fanoušci vybrané zápasy se začátky od 20:00.
Jedním z nich je největší šlágr 1. kola, ve kterém Zbrojovka přivítá Spartu. Souběh domácích zápasů s městským konkurentem v 1. kole, se kterým se dělí v Brně o stadion, znamená, že na duel Artis - Mladá Boleslav dojde až v pondělí 27. července od 18:00.
V podzimní části se odehraje osmnáct kol. Jedním z vrcholů ligového podzimu bude derby pražských „S“, které je na programu poslední srpnový víkend v rámci 6. kola Chance Ligy. Na brněnské derby dojde v 8. kole v polovině září. Zbrojovku čeká obtížný rozjezd, v prvních čtyřech kolech se utká s účastníky skupiny o titul z posledního ročníku (Sparta, Plzeň, Liberec, Hradec). Na jaře se v rámci základní části soutěže sehraje zbývajících 12 kol, úvodní jarní duely jsou naplánovány na 30. ledna příštího roku.
Po základní části bude následovat jako již tradičně ligové finále. V rámci pěti kol finále Chance Ligy se rozhodne o novém mistrovi a také jednom jistém sestupujícím. Do nejvyšší soutěže postoupí vítěz Chance Národní Ligy.
Mužstva umístěná na 14. a 15. místě konečné tabulky Chance Ligy se zúčastní barážového dvojutkání s týmy, které se umístily na 2. a 3. příčce konečné tabulky Chance Národní Ligy. Vítězové baráže si zajistí právo na účast v následujícím ročníku Chance Ligy.
Rozpis zápasů Chance Ligy 2026/27:
1. kolo:
Sobota 25. července: 17:00 Plzeň - Liberec, Zlín - Baník, Teplice - Bohemians, 20:00 Zbrojovka Brno - Sparta
Neděle 26. července: 15:00 Slavia - Slovácko, 17:30 Jablonec - Olomouc, 20:00 Hradec Králové - Pardubice
Pondělí 27. července: 18:00 Artis Brno - Mladá Boleslav.
2. kolo:
Pátek 31. července:19:00 Sparta - Zlín
Sobota 1. srpna:17:00 Liberec - Teplice, Baník - Slavia, Slovácko - Artis Brno, 20:00 Plzeň - Zbrojovka Brno.
Neděle 2. srpna:15:00 Olomouc - Mladá Boleslav, 17:30 Bohemians - Hradec Králové, 20:00 Pardubice - Jablonec.
3. kolo:
Pátek 7. srpna: 19:00 Zbrojovka Brno - Liberec.
Sobota 8. července: 17:00 Zlín - Bohemians, Teplice - Plzeň, 20:00 Mladá Boleslav - Sparta.
Neděle 9. srpna: 15:00 Slavia - Pardubice, 17:00 Hradec Králové - Ostrava, Jablonec - Slovácko, 20:00 Artis Brno - Olomouc.
4. kolo:
Sobota 15. srpna: 17:00 Pardubice - Mladá Boleslav, Sparta - Teplice, Slovácko - Olomouc, 20:00 Plzeň - Zlín.
Neděle 16. srpna:15:00 Baník - Artis Brno, 17:00 Zbrojovka Brno - Hradec Králové, Bohemians - Jablonec, 20:00 Liberec - Slavia Praha.
5. kolo:
Sobota 22. srpna:17:00 Zlín - Liberec, Mladá Boleslav - Slovácko, Artis Brno - Sparta, 20:00 Slavia - Bohemians.
Neděle 23. srpna:15:00 Jablonec - Ostrava, 17:00 Hradec Králové - Plzeň, Teplice - Zbrojovka Brno, 20:00 Olomouc - Pardubice.
6. kolo – 29. srpna 2026:
Plzeň – Slovácko
Bohemians – Boleslav
Baník – Olomouc
Pardubice – Artis
Liberec – Hradec
Zbrojovka – Zlín
Sparta – Slavia
Teplice – Jablonec
7. kolo – 5. září 2026:
Slovácko – Pardubice
Olomouc – Bohemians
Boleslav – Baník
Artis – Plzeň
Jablonec – Liberec
Hradec – Sparta
Zlín – Teplice
Slavia – Zbrojovka
8. kolo – 12. září 2026:
Plzeň – Olomouc
Liberec – Boleslav
Bohemians – Slovácko
Baník – Pardubice
Zlín – Hradec
Zbrojovka – Artis
Sparta – Jablonec
Teplice – Slavia
9. kolo – 19. září 2026:
Pardubice – Bohemians
Slovácko – Baník
Olomouc – Sparta
Boleslav – Zbrojovka
Artis – Liberec
Hradec – Teplice
Jablonec – Zlín
Slavia – Plzeň
10. kolo – 10. října 2026:
Plzeň – Boleslav
Teplice – Olomouc
Zbrojovka – Jablonec
Liberec – Slovácko
Bohemians – Baník
Sparta – Pardubice
Hradec – Artis
Zlín – Slavia
11. kolo – 17. října 2026:
Slovácko – Zbrojovka
Olomouc – Liberec
Boleslav – Teplice
Jablonec – Plzeň
Artis – Bohemians
Slavia – Hradec
Pardubice – Zlín
Baník – Sparta
12. kolo – 24. října 2026:
Plzeň – Pardubice
Slavia – Boleslav
Hradec – Jablonec
Zlín – Olomouc
Teplice – Artis
Zbrojovka – Bohemians
Liberec – Baník
Sparta – Slovácko
13. kolo – 31. října 2026:
Bohemians – Sparta
Baník – Plzeň
Pardubice – Liberec
Slovácko – Teplice
Olomouc – Zbrojovka
Boleslav – Hradec
Artis – Zlín
Jablonec – Slavia
14. kolo – 7. listopadu 2026:
Plzeň – Sparta
Liberec – Bohemians
Zbrojovka – Baník
Teplice – Pardubice
Zlín – Slovácko
Hradec – Olomouc
Jablonec – Boleslav
Slavia – Artis
15. kolo – 21. listopadu 2026:
Bohemians – Plzeň
Sparta – Liberec
Artis – Jablonec
Olomouc – Slavia
Slovácko – Hradec
Boleslav – Zlín
Baník – Teplice
Pardubice – Zbrojovka
16. kolo – 28. listopadu 2026:
Zbrojovka – Plzeň
Teplice – Liberec
Zlín – Sparta
Hradec – Bohemians
Slavia – Baník
Jablonec – Pardubice
Artis – Slovácko
Boleslav – Olomouc
17. kolo – 5. prosince 2026:
Sparta – Boleslav
Olomouc – Artis
Slovácko – Jablonec
Pardubice – Slavia
Baník – Hradec
Bohemians – Zlín
Plzeň – Teplice
Liberec – Zbrojovka
18. kolo – 12. prosince 2026:
Zlín – Plzeň
Slavia – Liberec
Teplice – Sparta
Jablonec – Bohemians
Artis – Baník
Boleslav – Pardubice
Olomouc – Slovácko
Hradec – Zbrojovka
19. kolo – 30. ledna 2027:
Pardubice – Olomouc
Slovácko – Boleslav
Sparta – Artis
Baník – Jablonec
Bohemians – Slavia
Plzeň – Hradec
Liberec – Zlín
Zbrojovka – Teplice
20. kolo – 6. února 2027:
Slovácko – Plzeň
Boleslav – Bohemians
Olomouc – Baník
Artis – Pardubice
Hradec – Liberec
Zlín – Zbrojovka
Slavia – Sparta
Jablonec – Teplice
21. kolo – 13. února 2027:
Pardubice – Slovácko
Bohemians – Olomouc
Baník – Boleslav
Plzeň – Artis
Liberec – Jablonec
Sparta – Hradec
Teplice – Zlín
Zbrojovka – Slavia
22. kolo – 20. února 2027:
Olomouc – Plzeň
Boleslav – Liberec
Slovácko – Bohemians
Pardubice – Baník
Hradec – Zlín
Artis – Zbrojovka
Jablonec – Sparta
Slavia – Teplice
23. kolo – 27. února 2027:
Bohemians – Pardubice
Baník – Slovácko
Sparta – Olomouc
Zbrojovka – Boleslav
Liberec – Artis
Teplice – Hradec
Zlín – Jablonec
Plzeň – Slavia
24. kolo – 6. března 2027:
Boleslav – Plzeň
Olomouc – Teplice
Jablonec – Zbrojovka
Slovácko – Liberec
Baník – Bohemians
Pardubice – Sparta
Artis – Hradec
Slavia – Zlín
25. kolo – 13. března 2027:
Zbrojovka – Slovácko
Liberec – Olomouc
Teplice – Boleslav
Plzeň – Jablonec
Bohemians – Artis
Hradec – Slavia
Zlín – Pardubice
Sparta – Baník
26. kolo – 20. března 2027:
Pardubice – Plzeň
Boleslav – Slavia
Jablonec – Hradec
Olomouc – Zlín
Artis – Teplice
Bohemians – Zbrojovka
Baník – Liberec
Slovácko – Sparta
27. kolo – 3. dubna 2027:
Sparta – Bohemians
Plzeň – Baník
Liberec – Pardubice
Teplice – Slovácko
Zbrojovka – Olomouc
Hradec – Boleslav
Zlín – Artis
Slavia – Jablonec
28. kolo – 10. dubna 2027:
Sparta – Plzeň
Bohemians – Liberec
Baník – Zbrojovka
Pardubice – Teplice
Slovácko – Zlín
Olomouc – Hradec
Boleslav – Jablonec
Artis – Slavia
29. kolo – 17. dubna 2027:
Plzeň – Bohemians
Liberec – Sparta
Jablonec – Artis
Slavia – Olomouc
Hradec – Slovácko
Zlín – Boleslav
Teplice – Baník
Zbrojovka – Pardubice
30. kolo – 24. dubna 2027:
Liberec – Plzeň
Boleslav – Artis
Olomouc – Jablonec
Slovácko – Slavia
Pardubice – Hradec
Baník – Zlín
Bohemians – Teplice
Sparta – Zbrojovka