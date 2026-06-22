Los Chance Ligy: zatím i s Karvinou. Sparta začne v Brně, Slavia doma přivítá Slovácko
Ligové kluby už vědí, kdy a s kým se v příštím ročníku Chance Ligy utkají. A to včetně Karviné, kterou etická komise minulý týden vyloučila z nejvyšší soutěže a přeřadila ji do druhé ligy. Slezané se však odvolali, a tak zatím stále patří mezi elitu. Zároveň to znamená, že Dukla definitivně padá. Přípravy na ligu ONLINE ZDE >>>
Ligová fotbalová asociace na svém pondělním grémiu neměla jinou možnost, než pracovat s Karvinou jako s účastníkem Chance Ligy. „LFA v tuto chvíli vychází z aktuální situace, tedy ze skutečnosti, že se MFK Karviná proti rozhodnutí Etické komise FAČR odvolala, což je její právo. Výsledek odvolacího řízení nechceme ani nemůžeme předjímat, s ohledem na současný stav ale s klubem pracujeme jako s řádným účastníkem Chance Ligy. LFA nyní vyčká na rozhodnutí Odvolací komise FAČR a je připravena reagovat na další vývoj případu tak, aby sezona 2026/27 proběhla v souladu s platnými řády,“ uvedl výkonný ředitel Tomáš Bárta.
Co se bude dít dál, je vcelku zřejmé. Záleží na termínu, v němž odvolací komise rozhodne, a pochopitelně na verdiktu samotném.
Pokud odvolačka vyloučení potvrdí, pro Karvinou s okamžitou platností končí sezona a má nucené a nechtěné volno. Do druhé ligy (nebo i níž, pokud třeba odvolačka přitvrdí) se může zapojit až od následujícího ročníku 2027/28. Chance Liga se od té chvíli hraje s patnácti účastníky. Případné dosavadní výsledky Karviné se anulují a klub se stává přímým sestupujícím. Zbytek týmů se už snaží jenom vyhnout baráži.
Pokud odvolačka vyloučení odmítne a rozhodne pouze o bodovém odpočtu, nejvyšší soutěž pokračuje beze změny, jen se Karviné sníží bodový zisk. Nejvyšším možným trestem na této škále je minus dvacet bodů.
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Pořád existuje také možnost, že odvolání skončí plným úspěchem Karviné, která odejde bez trestu. Pak se prostě nic nemění.
Chance Liga odstartuje novou sezonu o čtvrtém červencovém víkendu, konkrétně 25. července. Fotbalisté pražské Slavie rozehrají nový ročník na domácím trávníku, kde hostí Slovácko. Druhá Sparta se představí na půdě brněnského nováčka, třetí Plzeň vyzve liberecký Slovan a čtvrtý Hradec Králové čeká hned na úvod sezony pikantní východočeské derby s Pardubicemi.
Karviná – možná, pokud odvolačka nerozhodne do startu ligy – doma přivítá Mladou Boleslav, Jablonec hostí Sigmu Olomouc, Zlín v úvodním duelu sezony změří síly s Baníkem Ostrava a Teplice na jejich stadionu prověří Bohemians Praha 1905.
V podzimní části se odehraje osmnáct kol. Jedním z vrcholů ligového podzimu bude derby pražských „S“, které je na programu poslední srpnový víkend v rámci 6. kola Chance Ligy. Na jaře se v rámci základní části soutěže sehraje zbývajících 12 kol, úvodní jarní duely jsou naplánovány na 30. ledna příštího roku.
Po základní části bude následovat jako již tradičně ligové finále. V rámci pěti kol finále Chance Ligy se rozhodne o novém mistrovi a také jednom jistém sestupujícím (což může být poměrně brzy Karviná). Do nejvyšší soutěže postoupí vítěz Chance Národní Ligy.
Mužstva umístěná na 14. a 15. místě konečné tabulky Chance Ligy se zúčastní barážového dvojutkání s týmy, které se umístily na 2. a 3. příčce konečné tabulky Chance Národní Ligy. Vítězové baráže si zajistí právo na účast v následujícím ročníku Chance Ligy.
Přesné časy jednotlivých utkání budou upřesněny dle domluvy s televizním vysílatelem Oneplay Sport.
Rozpis zápasů Chance Ligy 2026/27:
1. kolo – 25. července 2026:
Plzeň – Liberec
Karviná – Boleslav
Jablonec – Olomouc
Slavia – Slovácko
Hradec – Pardubice
Zlín – Baník
Teplice – Bohemians
Zbrojovka – Sparta
2. kolo – 1. srpna 2026:
Plzeň – Zbrojovka
Liberec – Teplice
Sparta – Zlín
Bohemians – Hradec
Baník – Slavia
Pardubice – Jablonec
Slovácko – Karviná
Olomouc – Boleslav
3. kolo – 8. srpna 2026:
Boleslav – Sparta
Karviná – Olomouc
Jablonec – Slovácko
Slavia – Pardubice
Hradec – Baník
Zlín – Bohemians
Teplice – Plzeň
Zbrojovka – Liberec
4. kolo – 15. srpna 2026:
Plzeň – Zlín
Liberec – Slavia
Sparta – Teplice
Bohemians – Jablonec
Baník – Karviná
Pardubice – Boleslav
Slovácko – Olomouc
Zbrojovka – Hradec
5. kolo – 22. srpna 2026:
Olomouc – Pardubice
Boleslav – Slovácko
Karviná – Sparta
Jablonec – Baník
Slavia – Bohemians
Hradec – Plzeň
Zlín – Liberec
Teplice – Zbrojovka
6. kolo – 29. srpna 2026:
Plzeň – Slovácko
Bohemians – Boleslav
Baník – Olomouc
Pardubice – Karviná
Liberec – Hradec
Zbrojovka – Zlín
Sparta – Slavia
Teplice – Jablonec
7. kolo – 5. září 2026:
Slovácko – Pardubice
Olomouc – Bohemians
Boleslav – Baník
Karviná – Plzeň
Jablonec – Liberec
Hradec – Sparta
Zlín – Teplice
Slavia – Zbrojovka
8. kolo – 12. září 2026:
Plzeň – Olomouc
Liberec – Boleslav
Bohemians – Slovácko
Baník – Pardubice
Zlín – Hradec
Zbrojovka – Karviná
Sparta – Jablonec
Teplice – Slavia
9. kolo – 19. září 2026:
Pardubice – Bohemians
Slovácko – Baník
Olomouc – Sparta
Boleslav – Zbrojovka
Karviná – Liberec
Hradec – Teplice
Jablonec – Zlín
Slavia – Plzeň
10. kolo – 10. října 2026:
Plzeň – Boleslav
Teplice – Olomouc
Zbrojovka – Jablonec
Liberec – Slovácko
Bohemians – Baník
Sparta – Pardubice
Hradec – Karviná
Zlín – Slavia
11. kolo – 17. října 2026:
Slovácko – Zbrojovka
Olomouc – Liberec
Boleslav – Teplice
Jablonec – Plzeň
Karviná – Bohemians
Slavia – Hradec
Pardubice – Zlín
Baník – Sparta
12. kolo – 24. října 2026:
Plzeň – Pardubice
Slavia – Boleslav
Hradec – Jablonec
Zlín – Olomouc
Teplice – Karviná
Zbrojovka – Bohemians
Liberec – Baník
Sparta – Slovácko
13. kolo – 31. října 2026:
Bohemians – Sparta
Baník – Plzeň
Pardubice – Liberec
Slovácko – Teplice
Olomouc – Zbrojovka
Boleslav – Hradec
Karviná – Zlín
Jablonec – Slavia
14. kolo – 7. listopadu 2026:
Plzeň – Sparta
Liberec – Bohemians
Zbrojovka – Baník
Teplice – Pardubice
Zlín – Slovácko
Hradec – Olomouc
Jablonec – Boleslav
Slavia – Karviná
15. kolo – 21. listopadu 2026:
Bohemians – Plzeň
Sparta – Liberec
Karviná – Jablonec
Olomouc – Slavia
Slovácko – Hradec
Boleslav – Zlín
Baník – Teplice
Pardubice – Zbrojovka
16. kolo – 28. listopadu 2026:
Zbrojovka – Plzeň
Teplice – Liberec
Zlín – Sparta
Hradec – Bohemians
Slavia – Baník
Jablonec – Pardubice
Karviná – Slovácko
Boleslav – Olomouc
17. kolo – 5. prosince 2026:
Sparta – Boleslav
Olomouc – Karviná
Slovácko – Jablonec
Pardubice – Slavia
Baník – Hradec
Bohemians – Zlín
Plzeň – Teplice
Liberec – Zbrojovka
18. kolo – 12. prosince 2026:
Zlín – Plzeň
Slavia – Liberec
Teplice – Sparta
Jablonec – Bohemians
Karviná – Baník
Boleslav – Pardubice
Olomouc – Slovácko
Hradec – Zbrojovka
19. kolo – 30. ledna 2027:
Pardubice – Olomouc
Slovácko – Boleslav
Sparta – Karviná
Baník – Jablonec
Bohemians – Slavia
Plzeň – Hradec
Liberec – Zlín
Zbrojovka – Teplice
20. kolo – 6. února 2027:
Slovácko – Plzeň
Boleslav – Bohemians
Olomouc – Baník
Karviná – Pardubice
Hradec – Liberec
Zlín – Zbrojovka
Slavia – Sparta
Jablonec – Teplice
21. kolo – 13. února 2027:
Pardubice – Slovácko
Bohemians – Olomouc
Baník – Boleslav
Plzeň – Karviná
Liberec – Jablonec
Sparta – Hradec
Teplice – Zlín
Zbrojovka – Slavia
22. kolo – 20. února 2027:
Olomouc – Plzeň
Boleslav – Liberec
Slovácko – Bohemians
Pardubice – Baník
Hradec – Zlín
Karviná – Zbrojovka
Jablonec – Sparta
Slavia – Teplice
23. kolo – 27. února 2027:
Bohemians – Pardubice
Baník – Slovácko
Sparta – Olomouc
Zbrojovka – Boleslav
Liberec – Karviná
Teplice – Hradec
Zlín – Jablonec
Plzeň – Slavia
24. kolo – 6. března 2027:
Boleslav – Plzeň
Olomouc – Teplice
Jablonec – Zbrojovka
Slovácko – Liberec
Baník – Bohemians
Pardubice – Sparta
Karviná – Hradec
Slavia – Zlín
25. kolo – 13. března 2027:
Zbrojovka – Slovácko
Liberec – Olomouc
Teplice – Boleslav
Plzeň – Jablonec
Bohemians – Karviná
Hradec – Slavia
Zlín – Pardubice
Sparta – Baník
26. kolo – 20. března 2027:
Pardubice – Plzeň
Boleslav – Slavia
Jablonec – Hradec
Olomouc – Zlín
Karviná – Teplice
Bohemians – Zbrojovka
Baník – Liberec
Slovácko – Sparta
27. kolo – 3. dubna 2027:
Sparta – Bohemians
Plzeň – Baník
Liberec – Pardubice
Teplice – Slovácko
Zbrojovka – Olomouc
Hradec – Boleslav
Zlín – Karviná
Slavia – Jablonec
28. kolo – 10. dubna 2027:
Sparta – Plzeň
Bohemians – Liberec
Baník – Zbrojovka
Pardubice – Teplice
Slovácko – Zlín
Olomouc – Hradec
Boleslav – Jablonec
Karviná – Slavia
29. kolo – 17. dubna 2027:
Plzeň – Bohemians
Liberec – Sparta
Jablonec – Karviná
Slavia – Olomouc
Hradec – Slovácko
Zlín – Boleslav
Teplice – Baník
Zbrojovka – Pardubice
30. kolo – 24. dubna 2027:
Liberec – Plzeň
Boleslav – Karviná
Olomouc – Jablonec
Slovácko – Slavia
Pardubice – Hradec
Baník – Zlín
Bohemians – Teplice
Sparta – Zbrojovka
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