Šéf realizáku Sigmy Hapal: Nenašli jsme zkušeného trenéra. Chce k sobě Kučeru. Co Kliment?
Byť se poohlížel po trenérovi, který by měl Sigmu od příští sezony na povel, nakonec se stal hlavou mezinárodního realizačního týmu on sám. Pavel Hapal má nově po ruce Portugalce Jaimeho Monroye, Poláka Radoslawa Bellu a Čecha Filipa Rydvala. Olomoucký projekt je na tuzemské scéně unikátní. „Chtěli jsme to oživit,“ vysvětluje hlavní kouč, který je zároveň sportovním manažerem klubu. Chce s ním v příští sezoně do šestky a usilovat o evropské poháry. Měl by u toho s ním být také Radim Kučera, jehož začlenění do manažerského úseku je reálné. Přípravy na ligu ONLINE ZDE >>>
Proč jste zvolili národnostně a jazykově tak různorodý trenérský štáb?
„Asi je to zvláštní…Lidi do realizáku jsme vybírali delší dobu, proběhlo hodně schůzek, komunikace. V kádru je spousta zahraničních hráčů, chtěli jsme to oživit. Nakonec jsme se s celým vedením dohodli, že zůstanu u mužstva já. Nadále budu i v pozici sportovního ředitele. Manažerskou činnost jsme posílili o Lukáše Vraštila, hodně věcí řešíme společně. Myslím, že jsme na to připraveni.“
Jak se Olomouc dostane k expertům z ciziny?
„Co se týká Radka (Radoslawa Belly), našel ho náš skautský tým. Nejdřív jsme s ním měli video call, pak jsme se sešli osobně. Udělalo to na mě velký dojem. Je to kluk, který chce pracovat, zlepšovat se. Zapadl i charakterově.“
Co Jaime Monroy, jenž má zkušenosti z velkých klubů?
„Poznal jsem ho před nějakými šesti, sedmi měsíci. Asi dvakrát jsme se potkali a měli jsme si co říct. Strávili jsme spolu asi hodinu a půl. Netušil jsem, že by vůbec bylo možné jeho příchod zrealizovat, ale po pár telefonátech a osobní schůzce se Jaime rozhodl, že do Olomouce půjde. Těší se na to. Česká liga ho velice zajímala. Ve Španělsku jsem strávil pět let, jazyk nezapomenete. Je to jako jízda na kole. Ovládám ji daleko lépe než němčinu. S angličtinou jsem trošku na štíru. Ale Filda Rydval (další asistent) umí anglicky výborně. Věřím, že v tomto nebude žádný problém. S Radkem budu mluvit polsky s Jaimem španělsky, a když bude potřeba něco důkladně přeložit, pomůže nám Filda.“
Byl opravdu reálně ve hře příchod jiného kouče?
„Byl. Ale trenéři, které jsme vytipovali, měli kontrakty a bylo složité je vyvázat. Řekli jsme si, že se chceme opřít o zkušeného trenéra, ale v daný moment jsme takového, který by byl podle našich představ, nenašli. Moje výhoda je, že mužstvo znám a mohl jsem ho v šesti zápasech na konci minulé sezony navnímat i z lavičky.“
Kliment vypadá výborně
Sigma zatím oznámila jedinou posilu, a to islandského útočníka Hilmira Mikaelssona. Co dál?
„Ještě chceme na některých postech posílit. Třeba na místě Jirky Slámy, který odešel. Pracujeme i na zúžení kádru. Slovácko má zájem, aby tam pokračovali Huk s Kostadinovem. Všechno je ve fázi řešení.“
Stejně jako Daniel Barát ze Slovácka?
„Chtěli jsme ho v zimě, což nevyšlo. Nyní o něho usilujeme opět. Uvidíme, jestli je to vůbec reálné.“
Jak je na tom po zranění reprezentant Jan Kliment? Na prvním tréninku nechyběl.
„Vytáhli mu destičku a vypadá výborně. Říkal, že má rozsah pohybu daleko lepší než s ní. Věříme, že po týdnu se zapojí do plného tréninku.“
Kdo nahradí záložníka Danijela Šturma, jenž přestoupil do Slavie?
„Přemýšlíme o tom. Máme tu ale Tkáče, který je po dlouhodobém zranění a v závěru jara se mi hrozně líbil. Myslím, že by právě on mohl Šturma nahradit.“
Co když bude chtít vedení v budoucnu odvolat kouče-manažera Hapala?
„Tak ho odvolá…Já ale teď určitě nehledám náhradu sám za sebe. Věřím, že nám to půjde a nedojde k tomu. Obligátní variantu B nyní v hlavě nemám.“
Je pravda, že jednáte o příchodu Radima Kučery, bývalého hráče a trenéra, do klubu?
„Ano, hodně o tom uvažujeme. Je to docela reálné. Chtěl bych ho mít co nejblíže k sobě. Jako pojítko mezi mnou a týmem.“