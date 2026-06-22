Dukla a první liga: ještě žije. Ale až jako čtvrtá v pořadí. A při jedné podmínce
Karviná se odvolala proti vyloučení z první fotbalové ligy. Tím pádem se s ní zatím počítá jako s plnohodnotným účastníkem soutěže a sestupuje Dukla. Jenže: pokud odvolací komise potvrdí vyloučení slezského klubu před začátkem nového ročníku Chance Ligy, který byl dnes rozlosován, bude všechno ještě jinak. Přípravy na ligu ONLINE ZDE >>>
Podle soutěžního řádu je totiž možné před začátkem soutěže ligu doplnit. „A to až do čtvrtého místa tabulky Chance Národní Ligy,“ říká výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta. To znamená, že nabídku by jako první dostalo Táborsko, poté Artis a nakonec Ústí nad Labem. „Zatím jsme se s nikým nebavili, zda by byli ochotni nabídku přijmout,“ hlásí Bárta.
Pokud by nikdo z nich neměl zájem o účast v první lize, jako čtvrtý v pořadí by nabídku obdržel přímý sestupující tým, tedy Dukla Praha.
Ovšem jakmile Karviná kopne v úvodním ligovém kole do míče, a to by mělo být 25. července proti Mladé Boleslavi, žádné doplnění už není možné.
Odvolací komise má tedy na verdikt měsíc a tři dny.
Zda to stihne nebo má vůli stihnout, liga netuší. „Komplikace to samozřejmě je. Nezbývá nám než čekat na její rozhodnutí. Nemůžeme předjímat výsledky,“ říká Bárta.
V případě vyloučení Karviné z ligy a jejího přeřazení do druhé (tak prozatím rozhodla etická komise) už papírově karvinské áčko neodehraje. „Ale co vím, tak MFK Karviná B se přihlásila do MSFL, zbyla by jim tedy třetí liga,“ vysvětluje Bárta.
Další potíží spojenou s Karvinou a jejím trestem je účast klubu v evropských pohárech, kam patří díky triumfu v MOL Cupu. Je pravděpodobné, že UEFA ji vyřadí ze svých soutěží. „Nemám informace, jak to dopadne. Budu je vědět, až UEFA informuje fotbalovou asociaci, která je jejím partnerem,“ odpovídá Bárta.