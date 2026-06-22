Novinky v lize: tři miliony bonus pro každý klub. A nová pravidla pro odkládání zápasů
Fotbalové Chance Lize se ekonomicky daří a kluby si proto polepší. Ligové grémium, tedy setkání všech profesionálních klubů, odsouhlasilo mimořádné bonusy: tři miliony pro každého účastníka první ligy a přes půl milionů pro druholigisty. Přípravy na ligu ONLINE ZDE >>>
„Podle předchozí dohody se tak stalo v poměru 85:15 ve prospěch první ligy,“ vysvětlil Tomáš Bárta, výkonný ředitel LFA. „Je to na základě předběžného vyhodnocení ekonomického výsledku předchozí sezony.“
Dosud dostával každý klub 24 milionů. A další přilepšení má přijít díky nově uzavřeným či vylepšeným smlouvám s firmami Louda Auto, ČPP, Select a čerstvé dohody na prodej sestřihů z ligových utkání.
Grémium schválilo úpravu pravidel pro možné odklady a přeložení utkání v případě klubů, které se účastní evropských pohárů. „Jejich úspěch je důležitý i pro celý český fotbal. LFA se proto snaží vytvářet jim takové podmínky, aby mohli do evropských utkání vstupovat co nejlépe připraveni,“ pověděl Bárta.
V kvalifikační fázi budou kluby moci požádat o odložení zápasu i bez souhlasu soupeře. Žádosti bude vyhověno v případě, že mezi dvěma pohárovými duely bude přestávka kratší než šest dní, po víkendovém venkovním utkání Chance Ligy bude následovat venkovní utkání v Evropě nebo pokud klub odehraje dvě po sobě jdoucí utkání evropských pohárů na hřišti soupeře.
V ligové fázi a play off mohou kluby požádat o posunutí ligového zápasu o jeden den v případě, že po venkovním utkání v Evropě bude následovat venkovní duel v lize. Takové žádosti se může vyhovět i bez souhlasu domácího klubu, pokud nebude v rozporu s mezinárodním kalendářem FIFA nebo termínovou listinou MOL Cupu. Souhlas je nutný, pokud je domácí tým rovněž účastníkem evropských pohárů.