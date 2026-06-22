Nezmar se směje: Po Mahmičově gólu na MS se rozjelo peklo. Hůlka? Pos*ali jsme to
Měl patřit mezi drahokamy Chance Ligy - jenže během jara, do kterého šel s obřími ambicemi, zažil výkyvy. Jenže teď se opět připomněl, Ermin Mahmič se za Bosnu a Hercegovinu trefil na mistrovství světa. To je přelomová věc plus upozornění pro zájemce. Odejde? A co se stalo s Lukášem Hůlkou, který musel z přípravy zmizet zpět do Bohemians? Přípravy na ligu ONLINE >>>
V jednodušších statistikách má minutu na place plus gól. V rozšířených, které uvádí společnost Wyscout, se objevilo minut sedm. Branka samozřejmě zůstává.
Ermin Mahmič si v nastaveném čase duelu se Švýcarskem našel odraženou Triondu, teď míč pro šampionát, a vlastně pro sebe klasicky ho poslal do sítě. Skóroval šikovnou střelou, takový on je.
V sezoně to ukázal ikskrát, za Liberec zapsal sedm ligových zářezů plus tři asistence. V jedenadvaceti letech je to velmi poutavá bilance, zájem o mladíka, který si pro reprezentační kariéru nakonec zvolil Bosnu a Hercegovinu místo Rakouska, je logický.
„Počítám, že odejde,“ přiznal před pár týdny tehdejší trenér Slovanu Radoslav Kováč. Interes Slavie ani Sparty však nebyl silný, podle informací webu iSport jde také hráčovo okolí, v němž se pohybuje tak trochu nečitelná skupina agentů, manažerů, prostě zástupců. Není jasné, s kým se bavit, komu věřit, na koho se obracet.
Evropský trh zatím spí
Přesto je přestup pravděpodobný a chvíle duelu se Švýcarskem, to i přes prohru 1:4 ještě umocnila. „Pak se rozjelo peklo,“ usmál se ředitel klubu Jan Nezmar. „Je velká šance, že to bude pokračovat,“ doplnil.
Úplně konkrétní nabídky však zatím nedorazily. „Evropský trh spí, rozjede se asi až po mistrovství. To pro nás není nejlepší,“ přiznal Nezmar. Je jasné, že české kluby obecně potřebují vědět, s kým mohou počítat, dříve. Liga se rozjíždí už v sobotu 25. července, ostatně v pondělí byla rozlosovaná. Tým nového kouče Branislava Fodreka se předvede v prvním kole v Plzni. Mahmič u toho podle všeho nebude.
Jiný případ je stoper Lukáš Hůlka, i když se jeho příchod z Bohemians zašmodrchal. „Pos*ali jsme to,“ přiznal Nezmar. Šlo o to, že zkušenému plejerovi končí smlouva v zelenobílém až s posledním červnem. Podle zvyklostí se obě strany dohodnou, ale nějakou formu to mít musí - a Liberec zapomněl odeslat oficiální žádost, kvůli čemuž zadák sice odstartoval v sobotu s mužstvem přípravu, ale už v pondělí se měl hlásit v Bohemians.
Nyní se bude čekat, zda se šéfové domluví na brzkém příchodu, nebo se počká až na úvod července.