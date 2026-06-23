Wiesner vyměnil Houston za Hradec, Slončík slzy za úsměv. A vedení chce lovit v Karviné
Ne, to nejsou, alespoň podle jmen, tuctové posily. Fotbalisté Hradce Králové se čtvrtým místem v Chance Lize přihlásili k tuzemské elitě, otestují si evropské poháry, proto vedení „dělá“ zajímavé transfery. Tomáš Wiesner a Tom Slončík budiž důkazem. Tým však zdaleka hotový není, vzpomínka na konec sezony, kdy „jsme byli rozbití,“ jak řekl trenér David Horejš, varuje. Los příští sezony Chance Ligy ZDE >>>
Může přijít ztráta brankáře Adama Zadražila, jehož vábí Slavia a on je se změnou srozuměn. „Jsme na to připraveni,“ reagoval kouč David Horejš.
Proto se Hradec dotazuje Karviné na dlouhána Vladimíra Neumana. Na stejné adrese rovněž žádá odchovance Dennyho Samka. Podle zpráv ze zákulisí je to však nyní složité, Karviná řeší korupční problém a nekomunikuje (nejen s Votroky). K tomu je potřeba sehnat stopera. „Máme dva hráče, počítáme s pěti příchody,“ řekl trenér.
Co se tedy Hradci už povedlo?
Tomáš Wiesner
Od dubna minulého roku nehrál kvůli kolenu, v létě se přesunul ze Sparty, s níž bral dva tituly (a taky sakra dráždil soupeře) do Houstonu. V MLS se doléčil, přesto poté odkopal jen dvě utkání plus pár za rezervu. „Na můj post tam byl mladší kluk a o polovinu levnější,“ popsal Tomáš Wiesner klasiku profesionálního sportu.
Proto myslel na návrat, zahraničí ho tolik nelákalo. Nabízel se comeback do Sparty, on sám však s nikým nemluvil. „Ale byl tam kontakt mezi klubem a mým agentem,“ přiznal rokování Jiřího Müllera s Letnou. To už však stál v chodbě stadionu s lízátky, na sobě šedé triko s hradeckým znakem. Přes dveře na hřiště mohl sledovat, jak se chytá nový hybridní trávník.
„Hradec měl velký zájem, to rozhodlo,“ povídal. Je to logické, jeho oblíbený post pravého wingbeka je po návratu hostujícího Martina Suchomela do Sparty volný. Wiesner má přes pauzu dodat kvalitu i emoce. „Márty nám sedl do hradecké DNA, krásně se to spojilo,“ popsal lídr Tomáš Petrášek. „Tomáš je podobný hráč. Já mám takové rád, na hřišti si s nimi nejvíc rozumím,“ nalákal fanoušky.
Tom Slončík
V Hradci se Tom Slončík zabydlel na hostování, které běželo s krátkou letní pauzou celý minulý rok. Hlavně na podzim válel, ve třinácti duelech šestkrát skóroval, jednou asistoval. „Lidi ho tady milujou,“ připomněl Petrášek.
Tribuny si získal i povahou a chováním. „Ještě neodehrál ani jeden zápas, byli jsme na setkání s fanoušky a oni mi říkali: Tenhle kluk musí hrát,“ vykládal před časem trenér Horejš. Stalo se, jenže právě vydařené výkony donutily Plzeň, aby si usměvavého blondýna stáhla zpět. Přesto mu na jaře nedala čuchnout, mladík končil sezonu prakticky v slzách.
Hradec i on se upnuli na návrat. I když začínal hrát ligu ve Zlíně, v Salonu republiky je „doma“. Stalo se. „Nebylo vůbec jednoduché ho sem přivést,“ poděkoval vedení Horejš. Říkal to ještě ve chvíli, kdy nebylo vše totálně (jak by řekl Franz Straka) dokončeno.
„Jsem rád, že to bude zase hradecký Slon,“ pronesl Petrášek. „Jako vždycky nám pomůže a my pomůžeme jemu. Upřímně, teď potřebuje o trochu víc on nás, než my jeho. Já jsem to taky zažil, když jsem se vracel z Koreje. Akorát už nebude bydlet u mě, už mám jiného nájemce,“ smál se.
Hradec vstoupí do sezony 23. července duelem v evropském poháru.