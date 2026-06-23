Loučení slávistického kapitána. Bořil se odpojuje z kempu, v Liberci podepíše na rok
Konec, který nikdo nečekal. Respektive, že poslední minuty Jana Bořila ve slávistickém dresu klepou na dveře, se vědělo už nějakou dobu. Ale že si místo konce kariéry či přesunu k B-týmu ještě vyzkouší jiné angažmá v české lize, to je i pro většinu lidí v Edenu překvapením. Dosavadní kapitán podepíše ve Slovanu Liberec a úterý bylo posledním dnem, který strávil na slávistickém soustředění v Aigenu. Následovat by ho měli další dva hráči. Přípravy na ligu ONLINE >>>
289 zápasů, 16 gólů, 29 asistencí. To jsou slávistická čísla Jana Bořila. A ano, jen tak mimochodem šest ligových titulů, tři poháry, dvě účasti v Lize mistrů, gól Barceloně... Až bude v rozlučkovém videu dávat sbohem pražským fanouškům, zřejmě pětatřicetiletý hráč nebude vědět, co zmínit dřív. Bohužel součástí toho všeho jsou i dvě červené karty z poslední sezony – jednou se rozloučil s Ligou mistrů, jednou s Chance Ligou. Za svůj zkrat v Hradci měl chybět i v prvním duelu následující sezony, i proto se spekulovalo o konci kariéry.
Na seznamu absentérů už ale nebude ve Slavii, nýbrž ve Slovanu Liberec. Jak se to vyvinulo? Ačkoliv Bořil začal přípravu na příští sezonu s Jindřichem Trpišovským a spol., situace stále nebyla jasná, jak informoval Sport. Už v zimě byla hráči představena vyhlídka asistenta u B týmu, ale to se nepotkalo s velkým ohlasem. Situace se řešila, dny do konce smlouvy tikaly.
Poslední dny rezonovala ještě jedna varianta. Polská Arka Gdyně, se kterou Slavia uzavřela spolupráci, si dokázala představit, že jí zkušený bývalý reprezentant a lídr vypomůže mezi polskou elitu. Bořil, který se fyzicky cítí na pokračování kariéry, by si tak zahrál méně náročnou soutěž a do jisté míry zůstal pod křídly Slavie. Tato možnost nakonec padla, defenzivní univerzál vyloženě nezapadal do plánů Marka Jarolíma.
Rozlučka v Aigenu, zastavil se i Kušej
Slavia cítí, že je pro konec Bořila v A týmu ideální doba – kádr prochází výraznou obměnou a Pražané měli v minulých letech s neschopností rozloučit se s hráči ve správný čas, problémy. Na rozdíl od situace před dvěma lety nepřišel ani nadstandardní apel od realizačního týmu. Samozřejmě by Slavia nejraději, aby byl odchod učiněn podle klubových podmínek, ale nebude tomu tak.
Přišla totiž varianta zbrusu nová. I když... o zájmu Slovanu o dlouholetého kapitána „sešívaných“ se ví dlouho. „Kuchta do Liberce? Jedině v balíčku s Bořilem,“ smál se na zimní akci Liga na pivu majitel Ondřej Kania. Nebyly to ale jen vtípky, oťukávačky okolo situace ikonického obránce měly proběhnout už před rokem. Navíc není proti ani druhý liberecký „boss“ Jan Nezmar. Slovan věří, že zdravý Bořil je stále nadstandardní ligový hráč, který přinese lídrovství a organizaci do zadních řad. Smlouvu by měl podepsat na rok, a měl by si přijít na nižší stovky tisíc měsíčně.
To už je dohodnuté. Úterý v Aigenu se neslo v režimu loučení, byť Bořilovi chyběla většina dlouhodobých parťáků, kteří si plní reprezentační povinnosti v Mexiku – Tomáš Holeš, David Douděra, Tomáš Chorý či Lukáš Provod. Přesto nevkročí do Liberce úplně jako do neznámého prostředí. Nejen, že v klubu stále ještě působí Lukáš Masopust, připojí s k němu i dva jeho spoluhráči.
I Vasil Kušej se totiž stavil v úterý na otočku v Aigenu, jeho přesunu pod Ještěd společně s Alexandrem Bužkem zřejmě už nic nebrání. Na opačnou stranu poputují Ange N’Guessan a Toumani Diakité.
Od druhého kola příští sezony zkrátka čeká diváky zvláštní pohled na Jana Bořila v jiném dresu, než v tom sešívaném. A aby to bylo zajímavější, hned ve čtvrtém kole poměří síly se svou Slavií. Osobní ambice je jasná – zůstat zdravý a třeba si prodloužit fotbalový život ještě o jeden rok.