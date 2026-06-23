Příprava v nejistotě. Evropské poháry? Asi nás vyloučí, tuší Fleišman. West odmítl Baník
V pořádném horku vyběhli karvinští fotbalisté k prvnímu společnému tréninku. Zároveň i s obrovskou nejistotou. Nikdo totiž stále neví, jakou soutěž budou v nejbližším období hrát. Jestli první, nebo druhou ligu? Finální verdikt má v rukou odvolací komise FAČR. „Snažíme se to nijak nevnímat. Většina z nás má platnou smlouvu, takže jsme to brali, že se normálně vracíme. Všichni doufáme, že v první lize zůstaneme,“ uvedl kapitán Jiří Fleišman. Novinky ohledně přípravy všech týmů sledujeme ZDE>>>
Před týdnem rozhodla Etická komise Fotbalové asociace ČR o vyloučení Karviné z Chance Ligy a jejím okamžitém přeřazení do druhé nejvyšší soutěže. Proti verdiktu se klub následně odvolal, což jej v tuto chvíli mezi elitou udrželo. Slezané se tak objevili v osudí při ligovém losování, koncem července mají odehrát první kolo s Mladou Boleslaví.
Jenže pokud by odvolací komise vyloučení potvrdila, třeba i po startu nového ročníku, pro Karvinou by sezona s okamžitou platností skončila. V takovém případě by dostala nucené volno a v nadcházejícím roce by začala jako druholigová. V případě, že komise trest za korupční aféru primátora Jan Wolfa zmírní, je pravděpodobné, že MFK načne nejvyšší soutěž s několikabodovým odečtem.
„Každý to samozřejmě vnímá, ale my se o tom v šatně vůbec nebavíme. Co bude, to bude,“ pokrčil rameny kapitán Jiří Fleišman. „Teď se soustředíme na přípravu, abychom byli co nejlépe připravení na první ligové utkání s Boleslaví. Jak se to rozhodne potom, to my už neovlivníme. Snažíme se to z hlav vytěsnit.“
Stejně mluví prvoligový matador i o účasti v evropských pohárech, které si Karviná vybojovala po triumfu v MOL Cupu. „Samozřejmě každý se na to ptá. Všem odpovídám stejně, že sami nevíme. Já si myslím, že nás asi vyloučí, ale s tím jsem se smířil. Beru to tak, že se budeme připravovat, jako kdybychom hráli všechno,“ navázal Fleišman.
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Velká nejistota se vpisuje i do tvorby kádru. Není tajemstvím, že část hráčů pokukuje navzdory platným smlouvám po odchodech. Soupisku úřadujícího pohárového vítěze už postupně opustili Emmanuel Ayaosi, Pavel Kačor (Slavia) a Lucky Ezeh (Zbrojovka). Hostování skončila pro Sahmkou Camaru, Šimona Slončíka, Alberta Labíka a Jana Fialu, do slovenské Banské Bystrice odešel univerzál Kristián Vallo. Budoucnost Jakuba Křišťana, jemuž koncem června vyprší smlouva, se momentálně řeší.
K áčku se naopak z rezervy připojili Brazilec Cadu, David Motyčka a Roman Fukala spolu s Matejem Frankem a Lukášem Endlem, kteří se vrátili z hostování. Na testy dorazil albánský křídelník Kristi Bespallov.
Důležitá změna se odehrála také na trenérském postu, kde Marka Jarolíma, v současnosti už trenéra polské Arky Gdyně, nahradil Roman West. Bývalý kouč Opavy, Třince či Slovácka odmítl nabídku na funkci sportovního ředitele mládeže Baníku, rozhodl se pro Karvinou.
„Kdybych chtěl klidnou práci, tak vezmu Baník, ale Karviná přišla z čistého nebe a v tu chvíli nebylo co řešit. V minutě jsem se rozhodl, že to chci vzít za jakýchkoliv podmínek a že je mi celkem jedno, co bude,“ líčil West, jemuž klub zavolal koncem předminulého týdne. „V neděli večer se mi ozval Petr Mašlej, jestli mi může zavolat pan Vlk. O půl deváté večer jsem jel do Ostravy a během chvíle jsme to upekli.“
West měl při prvním tréninku k ruce pětadvacet svěřenců. Scházeli brankář Vladimír Neuman a záložník Rok Štorman, kteří začínají po zranění v individuálním režimu. Útočník Faycal Konate se k mužstvu připojí ve čtvrtek.
Otazník visí nad pokračováním Dennyho Samka, o něhož se zajímají v Hradci. Karviná však jakýkoliv interes odmítá, ofenzivní klenot by ráda udržela. „S kádrem, který tady je, zatím počítáme. Hráči jsou tu vynikající. Ne náhodou hráli skvělý fotbal, ne náhodou byli uprostřed tabulky, získali 40 bodů a vyhráli pohár,“ doplnil West.
Aktuální soupiska Karviné na startu letní přípravy
- Brankáři:Jakub Lapeš, Ondřej Mrózek, Vladimír Neuman, Ondřej Schovanec, Adam Vodička
- Obránci: Aboubacar Traore, Jevhenij Skyba, Jan Chytrý, Jiří Fleišman, Nino Milič, Vít Vavřík, David Motyčka, Roman Fukala, Ondřej Drobek, Lukáš Endl
- Záložníci: Sebastian Boháč, Cadu, Ousmane Condé, Josias King Furaha, Adama Kone, Jakub Křišťan, Rok Štorman, Denny Samko, Yahaya Danjuma Lawali, Vít Valošek, Kristi Bespallov, Filip Prebsl
- Útočníci: Faycal Papou Konate, Kahuan Vinicius, Matej Franko