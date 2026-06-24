Sparta začala s přípravou: nový brankář se zapojil do hry, Priske se bavil s Karabcem
Ještě bez reprezentantů, ale zato s novými hráči. Fotbalová Sparta absolvovala ve středu dopoledne trénink, který byl otevřený pro média. Na hřišti se ukázaly letní posily brankář Krizstián Hegyi, obránce Viktor Vitályos a křídelník Ebrima Singhateh. „Kluci zapadli dobře, jsou hodní, ale doufám, že na hřišti budou jiní. Potřebujeme tvrdost,“ řekl obránce Jakub Martinec v rozhovoru pro deník Sport a web iSport. Novinky ohledně přípravy všech týmů sledujeme ZDE>>>
Trénink skončil po hodině a deseti minutách. Hráči se courali ze hřiště, Sivert Mannsverk, už kmenový hráč Sparty, žádal ředitele komunikace Pavla Jínu o fotku s týmem, který měl na sobě modré rozlišováky. „První dva týdny budou náročné, začíná už lehká únava,“ přiznal Martinec, jenž nechyběl před objektivem.
V rohu hrací plochy ještě pokračovala v práci čtveřice gólmanů s kouči Martinem Ticháčkem a Alešem Hruškou, vedle se individuálně připravoval Patrik Vydra, jenž se vrací po zranění. Absolvoval cvičení s balonem, v nich ho doplňoval také sportovní manažer áčka Tomáš Sivok.
Brian Priske, hlavní kouč, zůstal u středového kruhu s Adamem Karabcem. Debatovali spolu, možná i o budoucnosti, protože 22letému ofenzivnímu hráči skončilo hostování v Lyonu. Není tajemství, že jeho priorita je setrvání v zahraničí. Řešit se může také situace kolem Albiona Rrahmaniho nebo Veljka Birmančeviče.
Příprava letenského týmu odstartovala už v pondělí kondičními testy na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, v úterý hráči absolvovali vytrvalostní cvičení známé jako beep test. „Testy na fakultě nebyly příjemné. Je ale potřeba, abychom věděli konkrétní data, a na čem máme zapracovat,“ přiznal Martinec. Současně prozradil, že sleduje aktuální mistrovství světa. „Možná až moc, chodím spát pozdě,“ doplnil s úsměvem.
Ve středu, přesně v půl jedenácté dopoledne, začala další tréninková jednotka. Na první pohled už hodně s balonem. Patnáctiminutová rozcvička pod vedením vedoucího fyzické přípravy Iana Colla a následně už malé hry. Do nich se zapojili i dva gólmani.
Jakub Surovčík, který podepsal ve Spartě novou víceletou smlouvu, byl hodně slyšet. Dirigoval si spoluhráče, radil jim, kam mají nahrát. Nováček z West Hamu Krizstián Hegyi se pohyboval ve skupince, na niž dohlížel zblízka Priske.
Rozehrávka nohama má být jeho silná stránka. „Vypadá to tak,“ přikývnul Martinec. „Ale měli jsme zatím hru na malém prostoru,“ podotkl vzápětí. „Překvapilo mě, že je docela vysoký. To bude určitě plus, jsou podobně se Surou. No, kluci se o to porvou,“ narážel střední obránce na konkurenci mezi třemi tyčemi.
V tu chvíli už nebyli s týmem dva hráči, které trápila na konci sezony svalová zranění. Joäo Grimaldo byl úplně odtržený od ostatních, do kabiny zamířil, když nebylo ještě ani jedenáct hodin. Pavel Kadeřábek se osamostatnil až po rozcvičce. Na závěr běhal se stopkami v ruce celé délky hřiště. Podívat se na něj přišel bývalý parťák Filip Panák. Ten už je součástí třetiligového béčka.
Nové posily v akci
Kromě Karabce se objevili na Strahově i další navrátilci z hostování. Michal Ševčík zaujal dobrým přenesením hry, do akce se dostali Martin Suchomel, Dominik Hollý nebo Ondřej Kukučka. Velká pozornost se ale pochopitelně stočila ke třem letním posilám (pokud nepočítáme Mannsverka, který působí ve Spartě už druhým rokem). „Vypadají dobře, doufám, že to bude postupně gradovat,“ prohodil Martinec.
Jeho konkurentem může být osmnáctiletý Viktor Vitályos, jehož Sparta získala na přestup z MTK Budapešť. Na svůj věk vypadal vyspěle, při cvičení dorazil útočníka Matyáše Vojtu. Předvedl i slušnou hru levou nohu. „Z těch prvních tréninků jde vyčíst, že má kvalitu. Bude pro nás přínos. Je to hlavně levák, což se bude hodit,“ řekl Martinec, který sleduje i noční zápasy mistrovství světa.
Dalším nováčkem je rychlostně vybavený křídelní hráč Ebrima Singhateh. „Sledoval jsem ho v Jablonci, vím, o koho jde a čeho je schopný. Je silný jeden na jednoho. Doufám, že nám to ukáže na hřišti v mistrovských zápasech,“ vyprávěl Martinec.
Když zakončil rozhovor, schoval se kolem tři čtvrtě na dvanáct v útrobách stadionu. Trénink na slunci mu vzal hodně sil. „Ale na fotbal jsem se už těšil,“ rozloučil se.
Sparta odehraje nejbližší přípravné utkání příští sobotu proti Opavě, následně v pondělí odcestuje na soustředění do Německa, kde ji čekají tři zahraniční soupeři.