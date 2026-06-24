Skuhravý to hrál na obě strany, míní manažer Slovácka. Krmenčík skončil, přijde Puškáč
Se třemi trenéry přímo jednalo Slovácko, když hekticky hledalo náhradu za ‚útěkáře“ Romana Skuhravého. Ve hře byli kromě Jana Jelínka, jenž nakonec tým převzal, také Radoslav Látal s Josefem Dvorníkem a přes agenta vznesl sportovní manažer Veliče Šumulikoski dotaz na Radka Kronďáka, který skončil v Táborsku. „Skuhravý nám zavařil,“ přiznal Šumulikoski pro iSport během první přípravy s Jihlavou (1:2). Novinky ohledně přípravy všech týmů sledujeme ZDE >>>
Na Skuhravého vizích byla postavena celá strategie pro další období. Včetně větší provázanosti s mládeží a posil pro A-tým. Když se jednapadesátiletý kouč na poslední chvíli rozhodl přijmout nabídku Baníku a nikoliv novou smlouvu v Uherském Hradišti, zavládla v klubu menší panika. Seznam s vytipovanými hráči nicméně Šumulikoski do koše hodit nemusel. „Jelínek chce podobné hráče, nemusíme nahánět nové. Z devadesáti procent to platí,“ ulevilo se mu.
Proto vrcholí jednání o příchodu zkušeného útočníka Davida Puškáče, jehož vedl Skuhravý v Opavě a chtěl ho nyní přivést z Jablonce na Moravu. Mělo by k tomu dojít v příštích dnech. „Jsme blízko,“ sdělil Šumulikoski.
Stejně tak se dolaďují návraty stopera Tomáše Huka a záložníka Tihomira Kostadinova, kteří v klubu hostovali z Olomouce. „Slovácko o ně má dál zájem,“ potvrdil i trenér Sigmy Pavel Hapal. Dříve by se měl k týmu připojit reprezentant Severní Makedonie. „Pracujeme na tom,“ uvedl Šumulikoski.
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Jelínek v přípravě zkouší Šimona Slončíka ze Slavie a vypadá to, že by si místo v kádru měl vybojovat. Jistý je příchod útočníka Filipa Horského ze stejného klubu. Pokračuje test Pavla Haška z Plzně. Čeká se na závěry trenéra. Na přestup přijde brankář Štěpán Kadlec (17) z Jihlavy, což je investice do budoucnosti. Nadějně vypadá sedmnáctiletý záložník Filip Hruška z béčka a také dohoda s univerzálem Giglim Ndefem. Skončil naopak bývalý reprezentační útočník Michael Krmenčík, jemuž doběhla smlouva a novou mu vedení nenabídlo. Jiný konec bolel klub víc.
Skuhravého odchod ze Slovácka byl nečekaný, náhlý. „Všechno jsme chystali podle jeho představ,“ posteskl si manažer. „Trošku nás to zabrzdilo, měl jsem roletu na očích. Obvolával jsem hráče, které chtěl. Najednou se vám za minutu všechno zhroutí a do startu přípravy mátě pět dnů. Nebyla to sranda,“ vrátil se k hektickým okamžikům.
Trenérovy námluvy s konkurencí tušil, ale nevěřil, že by se ostravský klub tak lehce vzdal služeb Josefa Dvorníka, který pomohl k záchraně nejvyšší soutěže. „O Baníku nemluvil,“ informoval Šumulikoski. „(Skuhravý) Jen říkal, že má nabídku z klubu, na kterou čekal dvacet let. Nemám mu to za zlé. Jenom mi mohl na začátku říct, že je to padesát na padesát. Všechno, co chtěl, od nás dostal. Spíš to hrál na obě strany,“ usoudil. „Za mě se to nedělá, ale je to fotbal. Jsme zvyklí,“ pokrčil smířeně rameny.