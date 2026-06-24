Priske: Změna kapitána nepřijde. Zůstaneme u formace 4-3-3. Co situace gólmanů?
Sparta za sebou má první tréninkové dávky letní přípravy a trenér Brian Priske má před novou sezonou naprosto jasno. Aby Letenští bojovali o trofeje, musí se zlepšit zhruba o čtyři procenta. „Nemusíme přivézt kamion posil, už v minulé sezoně jsme koupili spoustu hráčů a udělali velkou změnu,“ zmínil dánský stratég na tiskové konferenci. Co plánuje se třemi ambiciózními gólmany? Novinky ohledně přípravy všech týmů sledujeme ZDE >>>
Když se ohlédnete za koncem minulé sezony – našli jste s odstupem času i jiné důvody než zranění či ztrátu motivace?
„Opravdu doufám, že to není nedostatkem motivace a rozhodně si to nemyslím. Nevěřím, že by ve Spartě byl někdo, kdo nemá motivaci vyhrát každý zápas, do kterého nastoupíme, nebo kdo by neměl motivaci vyhrávat trofeje. Minulou sezonu v tom hrály roli taktické prvky, někdy nám chyběla kvalita a energie, dopad měla i zranění, ale i tak bychom měli mít dostatečně silný kádr, abychom to zvládli.“
Co je potřeba zlepšit?
„Musíme být realisti a přiznat si, že jsme nevyhráli žádnou trofej. Vypadnutí v poháru bylo zklamáním a v lize jsme prohráli o čtyři body. Když to převedete, prohráli jsme o necelá 4 procenta. To znamená, že spoustu věcí jsme v sezoně udělali dobře, ale musíme najít o ty 4 % víc, a to je moje práce. Máme dobrý kádr, máme dobré hráče. Nemusíme dovézt kamion posil, už minulou sezonu jsme koupili spoustu hráčů a udělali velkou změnu. Teď musíme najít ty správné, klíčové lidi, kteří dokážou udělat ten čtyřprocentní rozdíl.“
Na čem pracujete nejvíc už teď na začátku přípravy?
„Jsou to malé detaily. Musíme se zlepšit v defenzivě, a hlavně ve vytváření šancí, abychom byli nebezpečnější a lépe využili své dominance. Naši fanoušci musí vidět víc přímočarosti a gólů. Zároveň u toho nesmíme ztratit kontrolu nad hrou. Za poslední rok jsme se posunuli dopředu, teď v tom musíme pokračovat.“
Na jaře jste změnili formaci na 4-3-3. Budete v tom pokračovat?
„Jako trenér sice nikdy nevíte, co se stane, a proto vždycky slyšíte o různých systémech, rozestaveních a rotacích. Jsem si ale jistý, že nám přechod na čtyřčlennou obranu pomohl. Z některých hráčů jsme dostali víc a trojice záložníků nám dodala víc dynamiky. Rozhodně je v plánu pokračovat v tomto rozestavení. Ještě důležitější bude zlepšit herní myšlení, protože v některých utkáních jsme si nevytvářeli dostatek šancí a nedávali dost gólů, což souviselo s naším herním stylem. Najednou jsme měli o deset procent vyšší držení míče, ale to není záměr. Chceme dominovat, ale zároveň střílet góly. V tom se musíme zlepšit a je to úkol pro mě i pro hráče.“
Filip Panák odchází k béčku a spekulovalo se i o možné změně pásky, kterou by mohl od Lukáše Haraslína převzít Adam Ševínský.
„To je docela jednoduché. Minulou sezonu jsme po delších debatách s Panym vybrali jako kapitána Šula (Haraslína) a bude jistě kapitánem i pro příští sezonu. Kolem něj ale budou i další hráči, a ti se trochu změní. Přišli jsme o pár zkušenějších hráčů, jako jsou (Lukáš) Sadílek a Panák, takže ostatní hráči musí převzít zodpovědnost a ukázat se. Ševínský je určitě jedním z nich, podobně jako (Patrik) Vydra.“
Hugo Sochůrek podepsal novou smlouvu. Co je nejdůležitější, aby se rozvíjel správným směrem a v čem jsou jeho hlavní přednosti?
„Má úžasnou schopnost vyrážet s míčem dopředu, jeho mentalita je na mladého kluka excelentní. Je neustále klidný a skromný. Pokusíme se z něj dostat ještě vyšší produktivitu v podobě gólů a asistencí. Určitě bude bojovat s ostatními záložníky, už na konci sezony hrál hodně, protože byl jednoduše dost dobrý, aby se držel v sestavě. Pokud bude pokračovat stejně, bude to celkem snadné. Ve středu pole budeme mít ale silnou konkurenci.“
Vyšší počet zranění
Už jste zmínil vyšší počet zraněných. Řešili jste to?
„Zranění jsou součástí hry, zvlášť když odehrajete 52 zápasů, tak nějaká přijdou. Samozřejmě jsme to vyhodnocovali už v průběhu sezony, zda je potřeba něco změnit a přizpůsobit. Některá zranění byla vyloženě smolná, jako třeba u Petera (Vindahla) nebo u (Patrika) Vydry. Mohu ale říct, že z fyzického hlediska to byla naše nejlepší sezona. Zvedli jsme naši úroveň intenzity, což může souviset i se změnou formace. Některé zápasy byly samozřejmě lepší než jiné, ale průměr byl vlastně skvělý.“
Jaký je aktuální stav zraněných hráčů a rekonvalescentů? (Ondřej Penxa, Emmanuel Uchenna, Peter Vindahl a Magnus Kofod Andersen)
„Peter během dovolené pracoval na fyzické kondici a snažil se zotavit. Ráno jsem viděl krátké video, je teď v Itálii, kde rehabilituje a už začal trochu vyklusávat. Takže se posouvá a doufejme, že někdy koncem července nebo začátkem srpna bude připravený hrát. Uchenna dělá také pokroky, ale ještě potrvá několik týdnů, než bude připraven se připojit k týmovému tréninku. Penxa a Magnus jsou kvůli zraněním předního zkříženého vazu ještě o něco dál. Zbytek týmu je v plném tréninku.“
V kádru máte nyní tři ambiciózní gólmany: Přišel Krisztián Hegyi a zůstává dvojice Jakub Surovčík a Peter Vindahl. Jaké jsou plány s nimi?
„Už jsme byli tak blízko. Skoro se nám podařilo téhle otázce vyhnout. (smích). Potřebujeme silný brankářský tým a s příchodem Krisztiána jsme ještě lepší a silnější, takže zvládneme reagovat na každý scénář. Ještě nebudu oznamovat, kdo je naše jednička, ale garantuju vám, že první kolo v Brně bude chytat velmi silný brankář.“