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Wolf je zpátky z dovolené, policie ho po výslechu zadržela. Požadavek na vazbu

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Zadrženého primátora Karviné Jana Wolfa zachytila redaktorka Českého rozhlasu Andrea Brtníková
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Primátor Karviné a šéf fotbalového klubu Jan Wolf
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ČTK, iSport.cz
Chance Liga
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Primátora Karviné Jana Wolfa (nestr., dříve SOCDEM), který je obviněný v korupční fotbalové aféře, policie zadržela po čtvrtečním výslechu. Státní zastupitelství bude požadovat jeho vzetí do vazby. Návrh podá odpoledne. ČTK to potvrdil Vrchní státní zástupce Radim Dragoun. Minulý týden policie po Wolfovi vyhlásila pátrání. Ten byl v té době na plánované dovolené v Chorvatsku. Z ní se už vrátil a ve čtvrtek dopoledne se dostavil na výslech. Vyhlášení pátrání Wolfa překvapilo. Minulý týden uvedl, že policii o své cestě informoval a byl stále na příjmu.

Podle Dragouna Wolfa policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zadrželi ve čtvrtek v 11:15. Důvodem je obava, že by mohl ovlivňovat svědky či jinak mařit vyšetřování. „Návrh na vzetí do vazby bude dozorovým státním zástupcem Vrchního státního zastupitelství v Olomouci podán dnes v odpoledních hodinách,“ uvedl vrchní státní zástupce. Detektivové po výslechu odvedli Wolfa s pouty na rukou, zachytil iROZHLAS.cz.

Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) minulý týden rozhodla, že Wolf nesmí kvůli ovlivnění tří zápasů působit 12 let ve fotbale a uložila mu třímilionovou pokutu. Zároveň vyloučila klub MFK Karviná z první fotbalové ligy. Wolf obvinění odmítá a nechtěl se vzdát ani křesla primátora. V říjnových komunálních volbách se chystá naopak svou funkci obhajovat.

Wolf minulý týden písemně odmítl rozhodnutí Etické komise FAČR. „S rozhodnutím Etické komise FAČR se neztotožňuji a považuji jej za nesprávné. Odmítám, že bych se dopustil jakéhokoli korupčního jednání, a odmítám i závěry, na jejichž základě jsem byl uznán vinným,“ uvedl. Kritizoval souběh disciplinárního a trestního řízení, který podle něj zásadně omezuje možnosti účinné obhajoby.

V kauze týkající se podvodných sázek a ovlivňování zápasů bylo koncem března obviněno 32 lidí. Etická komise FAČR zahájila 47 disciplinárních řízení.

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