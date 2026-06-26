Karviná zvažuje, že stáhne odvolání. Táborsko však ještě nikdo neoslovil
Tam v Karviné je pořád rušno. Primátor Jan Wolf možná půjde do vazby, etická komise s ním a předsedou představenstva klubu zahájila nové řízení, ovšem z pohledu fotbalu je hlavní toto: MFK reálně zvažuje, že stáhne své odvolání proti vyloučení z Chance Ligy. To by znamenalo, že sezonu zahájí ve druhé lize. Kdo ho nahradí? Možnosti jsou čtyři, první na řadě je Táborsko.
Jako první s informací přišel server infotbal.cz. Ten dokonce uvedl, že LFA už Táborsko oslovila s dotazem, zda má o nejvyšší soutěž zájem. Podle zjištění iSport.cz to není pravda. Klub (zatím) nikdo neoslovil, jeho zástupci po zprávách v médiích sami kontaktovali LFA, kde se jim dostalo pouze té informace, že Karviná skutečně stažení odvolání zvažuje.
Pokud se to oficiálně stane, bude Táborsko coby druhý tým minulého ročníku Chance Národní Ligy oslovené. Jak odpoví? Když se tato možnost minulý týden poprvé objevila, odpověděl manažer Ivo Táborský takto: „Bavil jsem se o tom s panem majitelem, v pondělí jsme se to dozvěděli. Budeme připravení učinit rozhodnutí, až na to přijde čas. Nějak bychom se k tomu postavili, licenci máme, kde hrát máme, ale teď rozhodnutí ještě nejsme.“
V případě odmítnutí bude jako druhý na řadě Artis. Ten si oficiálně také nechává otevřené obě možnosti, ale velmi pravděpodobně by na nabídku kývnul. Sice až dosud stavěl druholigové mužstvo, ale postup o patro výš by nejspíš vyzkoušel. Přinejhorším by se s desítkami milionů korun, na které si přijde prvoligový tým, za rok vrátil.
Dalšími dvěma adepty jsou Ústí nad Labem a Dukla. Ta by určitě nabídku přijala. Teď však, pokud Karviná skutečně odvolání stáhne, bude naštvaná. Kdyby totiž slezský klub odvolání vůbec nepodal, zachránila by se v nejvyšší soutěži.
V tuto chvíli není zřejmé, zda by se Karviná a její nástupce prostě „prohodili“ a v rámci losu by přijali dané soupeře.