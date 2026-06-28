Hrál desítku, neuspěl na zkoušce v Ďolíčku. Agent popisuje příběh nového slávisty Diakitého
Zkus to, a když se to nepovede, zkus to znovu. Tak by se dala popsat mantra Toumani Diakitého, nové posily Slavie. Před rokem prakticky nikdo v Česku neznal jeho jméno. Ba ani v Lotyšsku neměl na růžích ustláno. Nyní ale přestoupil z Liberce do Edenu za nezanedbatelnou částku čtyři miliony euro, ještě nedávno by byl na děleném rekordním místě. „Jeho největší plus je, jak nasává rychle informace,“ popisuje bleskový vzestup hráčův agent Petr Bartoníček. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Když povolila poslední stavidla, která zabraňovala dotáhnutí megatrejdu mezi Slavií a Libercem, pražský klub hrdě oznámil, že duo Ange N’Guessan a Toumani Diakité dostali svolení připravovat se s mistrovským týmem. Oba hráči se setkali v kavárně Slavia v centru Prahy, nový slávistický záložník ale už hlavní město navštívil mnohem dřív. Když jeho jméno znala jen hrstka zasvěcených.
„V roce 2024 byl na testech v Bohemians i Olomouci. Nevzali ho,“ vypráví Petr Bartoníček z agentury Bicycle Kick, která hráče zastupuje. Když se Diakité jako teenager poprvé rozhodl opustit Pobřeží slonoviny, Česko byla právě první destinace, kde se objevil. Ale dostal dvakrát košem.
Cesta přes Lotyšsko
V té době bylo mladíkovi 18 let. Měl za sebou roky výchovy v akademii AFEA v Abidžanu, největším městě Pobřeží slonoviny. Oproti vyhlášeným líhním talentů jde o skromnou a relativně chudou akademii s malým zázemím a vede jí Diakitého otec. AFEA Abidžan měla v roce 2023 dokonce v Česku vystoupit na turnaji mladíků All Stars Cup, kde byla zapsána Slavia, Sparta, ale i Atlético Madrid, Marseille či Sevilla, událost však byla zrušena. Určité navázání na Česko však stále existuje. „Poslední dobou produkují nějaké hráče do Evropy, buď přímo, nebo přes Dubaj,“ potvrzuje Bartoníček. Do tuzemska od Diakitého otce dorazil Michael Ouly (Baník B), Lamine Coulibaly (Zlín) či Zekinho Apea (Příbram).
Ale zpět do roku 2024. Diakité se od českých klubů dozvěděl, že výkonnostně na smlouvu nemá, ale neodradilo ho to. Zkusil to znovu a jinde. „Domluvil