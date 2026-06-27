Plzeň s Artisem spalovalo vedro, kolaps fanynky. V akci posily, Červ má konkurenci
V sobotu dopoledne odstartovala Viktoria Plzeň sezonu prvním přípravným zápasem. Po deseti dnech tréninku změřila síly na hřišti Senca Doubravky s brněnským druholigovým Artisem. Díky brankám produktivní dvojice Matěj Vydra, Christophe Kabongo zvítězili Západočeši 4:2. Ve spalujícím vedru šlo hlavně o to zápas přežít. Na hlavní tribuně dokonce kolabovala mladá fanynka, do akce museli zdravotníci. „Vedro bylo strašný,“ ulevil si Kabongo, nejlepší hráč utkání.
První příprava Viktorie a Artisu Brno, který po utkání pokračoval na soustředění do Rakouska, měla odstartovat v sobotu od 10:30. Vzhledem k panujícím vedrům se týmy rozhodly den před výkopem start zápasu o půl hodiny posunout.
Už před desátou dopoledne hřiště Senca Doubravky v Plzni, kde zápas proběhl, spalovalo ostré sluníčko a teplota přesahující třicet stupňů. Ve stínu na hlavní tribuně s dostatečným příjmem tekutin ještě šlo fungovat, sledování zápasu bylo i tak složité. Před startem druhého poločasu dokonce nedaleko vstupu do hráčských kabin kolabovala mladá divačka. Naštěstí přispěchali okamžitě na pomoc zdravotníci, mladé slečně pomohli a nedošlo k žádné fatální újmě.
Běhat na hřišti na přímém slunci bylo zničující. Oba celky protočily dvě jedenáctky, 45 minut bylo maximum, co hráči v náročných podmínkách zvládli.
„V tom vedru se hraje hrozně. Všechna čest klukům, kteří to zvládají na mistrovství světa. Jestli tam mají takhle, tak ty vole…“ popsal upřímně plzeňský útočník Christophe Kabongo, který odehrál druhý poločas a po něm ještě se svými parťáky doběhával předepsané sprinty. „Na trénincích nebylo takové teplo, navíc během nich máme pauzy na pití a cvičení jsou kratší. Na nich jsem to zvládal lépe, tady to bylo dneska strašný,“ přiznal mladý forvard, který se do Plzně vrátil z hostování v Mladé Boleslavi.
Společně s Matějem Vydrou dvakrát skóroval a ve druhé pasáži rozhodli o západočeské výhře 4:2. Na straně Artisu se prosadili Quadri Adediran a Saša Komljenovič. „Kluci odehráli poločas, dobře si zaběhali. O tři, čtyři stupně méně a bylo to ideální,“ usmál se po zápase plzeňský asistent Marek Bakoš. „Kabongo dal dva góly, měl tam další dobré akce, ukázal se velmi dobře. Šlo o první test proti kvalitnímu soupeři, ukázalo nám to nějaké věci. Branky mu podpoří sebevědomí,“ dodal někdejší útočník.
Kdy se zapojí reprezentanti z MS?
Na trávníku se poprvé představili noví hráči. První poločas za Plzeň odehrál s kapitánskou páskou vysoký útočník z Gambie Baboucarr Faal (23), který přišel za rekordní sumu (tři miliony eur, přibližně 75 milionů korun) z ukrajinského Karpaty Lvov. Po přestávce nastoupil uprostřed zálohy Stefan Pirgič (23), kterého Viktoria přivedla ze srbského Železničaru Pančevo. Na straně Artisu v prvním poločase zaujal křídelník Papalelé (28), který přišel z druholigové Opavy.
Pirgič ve druhém poločase ukázal kvalitu na míči a herní inteligenci, na pozici šestky, případně osmičky znamená přímou konkurenci pro reprezentanta Lukáše Červa. „Pirga je jeden z vytipovaných hráčů, které jsme chtěli přivést. Splňuje věci, jaké chceme vidět ve středu zálohy. Ukazuje předpoklady, pro které sem přišel. Je důležité, aby navnímal spoluhráče, systém, naše standardky,“ popsal Bakoš.
Vysoký hroťák Fall se v úvodní pasáži příliš neprosadil, na hodnocení jeho přínosu a kvalit ještě potřebuje čas. „Je tady dva dny s cestou,“ poznamenal Bakoš. „Potřebujeme v útoku takovou typologii hráče, co je schopný podržet míč zády k bráně a střílet góly. Také se sžívá s týmem a systémem,“ dodal asistent Martina Hyského.
Brzy se k týmu připojí i čeští reprezentanti Lukáš Červ, Alexandr Sojka a Denis Višinský. Ti v sobotu dopoledne přistáli v Praze po návratu z neúspěšného šampionátu v Americe. „Dostanou čas na regeneraci a nějaké volno. Rozhodneme podle jejich zátěže a podle toho, jak se cítí. Po náročné sezoně není jednoduché se znovu zapojit do přípravy. V pravý čas, plus minus okolo soustředění v Rakousku, budou k dispozici,“ naznačil Bakoš.
Plzeň odehraje v domácích podmínkách ještě jednu přípravu, ve středu 1. července nastoupí v Dobřanech proti Spartaku Trnava. V sobotu 4. července odjíždí na tradiční herní kemp do rakouského Westendorfu, kde má v plánu další tři přípravné duely. Generálka na sezonu je v plánu 14. července v Jenbachu proti ukrajinskému Žitomyru, sezonu zahajuje ve čtvrtek 23. července úvodním zápasem 2. předkola Evropské ligy na půdě norského Tromso.