Pokračuju, myslel si Pilař. Opce se měla aktivovat, ale... Scházely minuty! Dohodnou se?
Je mu sedmatřicet, konec sezony prožil na tribuně kvůli svalovému zranění, přesto rozhodně nechce balit kariéru. Václav Pilař, někdejší reprezentant, který kopal Ligu mistrů i Bundesligu, by rád přidal ještě (minimálně) jednu sezonu v Hradci Králové. Dlouho se zdálo, že jsou s tím srozuměny všechny strany, jenže podle informací Sportu se objevil háček…
Možná je to jen jedno velké nedorozumění, které se přejde lehkou dohodou. I když to na ni v tuto chvíli příliš nevypadá…
Václav Pilař měl jasno: Pojedu dál. Během jara doléčil zranění lýtkového svalu, kvůli němuž naskočil v lize naposledy v půlce března do duelu s Baníkem, který pomohl rozhodnout asistencí na jedinou branku.
U pozdější jízdy Votroků za čtvrtým místem a průnikem do pohárové Evropy, kde se černobílí předvedou po třiceti letech, už byl jen jako podpora v kabině. Přesto počítal s tím, že od nového ročníku se opět vrhne do boje.
„Na začátku sezony jsem nevynechal pomalu ani jeden trénink a byl dobře připravený, pak jsem se i v zápasech cítil na hřišti lépe. Konec sezony mě zastihl bohužel tak, že jsem si udělal sval. To mě mrzí, jinak by sezona byla úplně dokonalá. Klobouk dolů, jak to kluci výsledkově zvládali,“ vykládal v červnu v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.