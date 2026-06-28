Kabongo střílí góly v Plzni: Teď je ten čas! Vedro? Jestli je takhle na MS, tak ty vo*e...
V sobotním úmorném vedru odehrál v úvodní přípravě za Plzeň proti Artisu (4:2) druhý poločas. „Jestli je na mistrovství světa takhle, tak ty vole…“ usmíval se Christophe Kabongo (22). Po návratu z povedeného hostování v Mladé Boleslavi začal na západě Čech ve velké pohodě. Dal dva góly a v útoku si výborně rozuměl s kapitánem Matějem Vydrou. „Vzhlížím k němu,“ přiznává český forvard, který se po překonání těžkého zranění dostává do ideální formy.
Christophe Kabongo vypadal v sobotu proti Artisu velmi dobře. Suverénně proměnil penaltu, kterou si po spolupráci s Matějem Vydrou sám vybojoval, z pozice levého křídla přidal ještě jednu branku a asistenci. Trenérovi Martinu Hyskému naznačil, že po návratu z hostování a překonání těžkého zranění kolene hodlá zabojovat o pevné místo v plzeňské sestavě. „Teď je ten čas,“ pravil útočník, kterému těsně unikla účast na mistrovství světa.
Byl jste mezi poslední trojicí vyřazených z kádru národního týmu po přípravě s Kosovem. Jak jste se z toho psychicky dostával?
(chvíli přemýšlí) „Takhle. Jsem moc vděčný za to, že jsem na reprezentaci jel. Nečekal jsem to, byla to pro mě extrémně dobrá zkušenost. Jsem s tím docela v pohodě. Samozřejmě - každý hráč chce jet na mistrovství světa, ukázat, že na to má. Známe se s panem Koubkem, vysvětlili jsme si to úplně v klidu.“
Do přípravy v Plzni jste vstoupil ideálně, proti Artisu jste dal dva góly. Jste s výkonem spokojený?
„Samozřejmě. Hlavní je to, že jsme zápas ve druhém poločase otočili a vyhráli ho jako tým. Jsem rád, že jsem mužstvu pomohl dvěma góly i asistencí na konci. V takovém vedru mám radost, že to vyšlo. Bylo to strašně těžké.“
Jak se hraje v tropických podmínkách, kdy bylo na sluníčku už během dopoledne vysoko přes třicet stupňů?
„Hrozně. Všechna čest klukům, co to zvládají na mistrovství světa. Jestli je tam takhle, tak ty vole… Uf. Na trénincích asi doteď nebylo takhle teplo, hlavně tam jsou pauzy na pití, cvičení jsou kratší. To jsem zvládal lépe, dnešní zápas byl opravdu složitý.“
Góly jste ve druhém poločasu obstaral vy a Matěj Vydra. Sedí vám spolupráce s plzeňským lídrem?
„Matěj Vydra je velký hráč, ke kterému vzhlížím. Jeho kariéra hovoří za vše, samozřejmě se mi s ním hraje dobře. Výborný fotbalista.“
Pomáhá vám i tím, jak celé mužstvo diriguje?
„Je to správný kapitán, který řídí mužstvo na hřišti i mimo něj. Jsem moc rád, že s ním můžu hrát.“
Navazujete v Plzni na formu z povedeného hostování v Mladé Boleslavi?
„Motivace prosadit se v Plzni je velká. Snažím se být v každém týmu nejlepší. Nejen kvůli sobě, ale abych pomohl svému týmu, dal impuls trenérovi, aby mě v uvozovkách musel hrát. Tréninky jsou zatím super, s klukama se znám, pro mě nic nového. Zase jsem naběhl do starých kolejí.“
Líbí se vám způsob hry Martina Hyského?
„Dokážu odehrát zápas na levém křídle i na hrotu, v podstatě je mi to jedno. Trenér hraje dobrý styl, takhle to stačí.“
Jste už definitivně zpátky ve formě, kterou jste měl před těžkým zraněním kolene?
„Všichni vědí, že po křížáku je opravdu těžké se vrátit. Zažil jsem si to, bylo to extrémně složité, první půlrok jsem se cítil špatně. Pomohlo mi hostování v Boleslavi, za to jsem opravdu vděčný. Adolfu Šádkovi, že to vyšlo, i Mladé Boleslavi. Cítím, že jsem možná ještě lepší než před zraněním. Jestli je ten čas, tak je to teď. Snažím se formu proměnit v to nejlepší, co můžu.“
Pomohl vám Aleš Majer, který se v Boleslavi snaží hrát jiný fotbal než ve většině českých ligových mužstev?
„Pan Majer mi moc pomohl. Je to výborný člověk, to je u hlavního trenéra v profesionální lize opravdu důležité. Aby byl trenér lidský. Pan Majer je asi nejvíc lidský trenér, kterého jsem kdy měl. Pomohl mi psychicky i tím, že mě hrál, to bylo to nejvíc, co mi mohl dát. První výkony v Boleslavi nebyly tak ideální, ale dal mi důvěru a hrál mě pořád. Postupně jsem se zlepšoval a dostal se do formy. Ne nejlepší, ale dobré. Teď doufám, že na to co nejlépe najedu na začátku nové sezony v Plzni.“