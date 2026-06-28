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Karviná měla stáhnout odvolání a míří do druhé ligy: Tlak byl ze všech stran

Vlajky před stadionem Karviné
Vlajky před stadionem KarvinéZdroj: Jaroslav Ožana / ČTK
Roman West na startu letní přípravy Karviné
Roman West na startu letní přípravy Karviné
Fotbalisté Karviné vstoupili do letní přípravy
Fotbalisté Karviné vstoupili do letní přípravy
Fotbalisté Karviné vstoupili do letní přípravy
Fotbalisté Karviné vstoupili do letní přípravy
Fotbalisté Karviné vstoupili do letní přípravy
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iSport.cz
Chance Liga
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Karviná měla stáhnout odvolání proti trestu od Etické komise FAČR, která klub přeřadila do druhé ligy. Informaci, se kterou v neděli odpoledne přišel sever infotbal.cz, potvrzují i zdroje iSportu a dodávají, že na MFK byl „ vyvíjen tlak ze všech stran“, aby situace dopadla takto. Největším strašákem byla nejvyšší soutěž s 15 týmy. Slezané se také vzdají práva na odvolání proti vyloučení z evropských pohárů. 

O náhradě za Karvinou se ještě bude rozhodovat. První „na pásce“ je Táborsko, které v Chance Národní Lize obsadilo druhé místo. Z jihu Čech jdou zprávy, že by zájem o postup mělo a má být domluvené, že by první ligu hrálo v Českých Budějovicích. Za Táborskem čeká Artis, na třetím místě je Dukla

Pokud se Slezané nezúčastní evropských pohárů, jejich pozici z MOL Cupu zaujme Plzeň, polepší si i Hradec a Jablonec.

České kluby v pohárech bez Karviné

  • 1. Slavia - přímý postup do ligové fáze Ligy mistrů
  • 2. Sparta - postup do 3. předkola Ligy mistrů, jistota ligové fáze Evropské ligy
  • 3. Plzeň - 4. předkolo Evropské ligy, jistota ligové fáze Konferenční ligy
  • 4. Hradec - 2. předkolo Evropské ligy
  • 5. Jablonec - 2. předkolo Konferenční ligy

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