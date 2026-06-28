Karviná měla stáhnout odvolání a míří do druhé ligy: Tlak byl ze všech stran
Karviná měla stáhnout odvolání proti trestu od Etické komise FAČR, která klub přeřadila do druhé ligy. Informaci, se kterou v neděli odpoledne přišel sever infotbal.cz, potvrzují i zdroje iSportu a dodávají, že na MFK byl „ vyvíjen tlak ze všech stran“, aby situace dopadla takto. Největším strašákem byla nejvyšší soutěž s 15 týmy. Slezané se také vzdají práva na odvolání proti vyloučení z evropských pohárů.
O náhradě za Karvinou se ještě bude rozhodovat. První „na pásce“ je Táborsko, které v Chance Národní Lize obsadilo druhé místo. Z jihu Čech jdou zprávy, že by zájem o postup mělo a má být domluvené, že by první ligu hrálo v Českých Budějovicích. Za Táborskem čeká Artis, na třetím místě je Dukla.
Pokud se Slezané nezúčastní evropských pohárů, jejich pozici z MOL Cupu zaujme Plzeň, polepší si i Hradec a Jablonec.
České kluby v pohárech bez Karviné
- 1. Slavia - přímý postup do ligové fáze Ligy mistrů
- 2. Sparta - postup do 3. předkola Ligy mistrů, jistota ligové fáze Evropské ligy
- 3. Plzeň - 4. předkolo Evropské ligy, jistota ligové fáze Konferenční ligy
- 4. Hradec - 2. předkolo Evropské ligy
- 5. Jablonec - 2. předkolo Konferenční ligy