Karviná stáhla odvolání a míří do druhé ligy. Nástupce? Táborsko mezi elitu chce!
Velký zvrat! A definitivní. Karviná se neodvolá proti rozhodnutí Etické komise a přihlásí se do druhé ligy. „Rozhodli jsme se učinit mimořádný krok ve prospěch stability českého profesionálního fotbalu,“ uvedli v prohlášení za MFK Petr Hort a Petr Mašlej. Nástupcem Slezanů mezi elitou se nejspíš stane Táborsko, které se chystá přijmout nabídku FAČR k historické účasti mezi elitou. Připraven byl i Artis Brno, třetí tým minulého ročníku druhé ligy. Ale ten si musí počkat.
V Táboře můžou pomalu slavit. Byť v baráži prohrál Kronďákův soubor s Baníkem hladce 0:3 a 0:5, postup mu spadne do klína díky Karviné, nehezky namočené v korupční kauze ovlivňování výsledků. Táborsko už dostalo oficiálně možnost posunout se administrativně do Chance Ligy. „Umím si to představit, majitel je ambiciózní. Nemyslím si, že šířící se spekulace, že to Táborsko nepřijme, mají reálný základ,“ reagoval pro deník Sport Roman Nádvorník, trenér konkurenčního Artisu a bývalý kouč Táborska.
Pokud se rychle doladí podmínky s městem České Budějovice (vzdálenost od Tábora cca 60 km), kde by měl tým na podzim hrát, nahradí Slezany právě reprezentant jihu Čech. „Ano, rozhodli se, že to vezmou. Je to pro ně zajímavé primárně z ekonomického hlediska,“ uvedl zdroj deníku Sport v narážce na štědré dotace od FAČR, za televizní práva či platbu solidarity. Ve druhé lize jsou částky mnohem menší. Rozdíl je v desítkách milionů korun ročně.
Proslýchá se, že klub, vlastněný podnikatelem Petrem Kolářem, nebude dělat tragédii z případného sestupu. Prostě to rok zkusí a uvidí se. Na milionové investice do hráčského kádru peníze prozatím nejsou, nový kouč Miroslav Brožek dosud stavěl mužstvo pro nižší soutěž. Nyní začne hektické období, do startu soutěže zbývá necelý měsíc.
Odsun Karviné o patro níž zároveň znamená, že se do předkola Konferenční ligy dostane Jablonec, čtvrtý celek předchozího ročníku nejvyšší soutěže. „LFA (Ligová fotbalová asociace) bere na vědomí stanovisko klubu, že tento krok nepředstavuje přiznání viny, ani souhlas se závěry obsaženými v rozhodnutí Etické komise FAČR,“ stojí v karvinském prohlášení. Bližší informace budou zveřejněny v pondělí před tréninkem (už druholigového) souboru, který po Marku Jarolímovi převzal nedávno trenér Roman West.
Verdikt, který vítěz letošního MOL Cupu učinil, způsobil rovněž enormní tlak zvenčí. Od ligové konkurence, nejčelnějších představitelů předních tuzemských klubů v čele s Plzní a Jabloncem. Obě organizace budou z pádu Karviné těžit v evropských pohárech, do kterých UEFA korupční hříšníky nevezme a zároveň Česku zůstane pět reprezentantů. Hlavním obviněným v kauze je samotný primátor města Jan Wolf, neoficiálně majoritní vlastník MFK.
O průnik mezi elitu měl zájem i Artis Brno, druhý poražený z baráže. Po zvážení všech okolností by prý majitel Igor Fait historickou výzvu přijal. Ani kouč Nádvorník by nebyl proti. „Obavy bychom neměli, pořád je měsíc do začátku ligy. Byl by obrovský prostor kádr doplnit, aby byl v lize konkurenceschopný,“ sdělil Sportu Nádvorník, jenž se s týmem o víkendu přesunul na herní kemp do Rakouska.
Tam se začaly k hráčům a členům trenérského štábu sbíhat informace o sestupu Karviné a pravděpodobnému výstupu Táborska administrativní cestou. „První ligu samozřejmě hrát chceme, to je cíl tohoto klubu. Teď se musíme soustředit na to, abychom hráli o postup z druhé ligy,“ shrnul Nádvorník.
Na udržení v soutěži může zapomenout pražská Dukla, poslední celek minulé sezony Chance Ligy. Na ni by došla řada až po odmítnutí Táborska s Artisem. Mimo hru je s určitostí i Ústí nad Labem, které neobdrželo profesionální licenci.
České kluby v pohárech bez Karviné
- 1. Slavia - přímý postup do ligové fáze Ligy mistrů
- 2. Sparta - postup do 3. předkola Ligy mistrů, jistota ligové fáze Evropské ligy
- 3. Plzeň - 4. předkolo Evropské ligy, jistota ligové fáze Konferenční ligy
- 4. Hradec - 2. předkolo Evropské ligy
- 5. Jablonec - 2. předkolo Konferenční ligy
Vyjádření Karviné
MFK Karviná a.s. se rozhodla učinit mimořádný krok ve prospěch stability českého profesionálního fotbalu a stáhne své odvolání proti rozhodnutí Etické komise FAČR. Ligová fotbalová asociace si tohoto kroku váží a oceňuje jej jako odpovědné a konstruktivní rozhodnutí, které pomáhá přispět ke stabilitě profesionálních soutěží a zároveň zohledňuje širší zájem českého fotbalu, včetně ochrany postavení českých klubů v evropských soutěžích a jejich národního koeficientu.
LFA zároveň bere na vědomí stanovisko klubu, že tento krok nepředstavuje přiznání viny ani souhlas se závěry obsaženými v rozhodnutí Etické komise FAČR. Posouzení celé věci, včetně případné odpovědnosti jednotlivých subjektů, zůstává výhradně v kompetenci příslušných orgánů FAČR.
Všechny bližší informace a podrobné vysvětlení Vám bude sděleno na zítřejší schůzce před tréninkem.
za MFK Karviná Petr Hort, Petr Mašlej