Právní bitva o ligu: Dukla zpochybňuje postup LFA, podle jejího výkladu má zůstat v lize
Fotbalové zákulisí zažívá uprostřed léta pořádné horko a kauza kolem vyloučení Karviné z Chance Ligy může dostat další zvrat. Slezský klub stáhl odvolání a Ligová fotbalová asociace (LFA) oslovila druholigové Táborsko, které by se mělo vyhoupnout mezi českou smetánku. Jenže sestupující Dukla se stále nevzdává a podle informací webu iSport vedení z Julisky na stůl položilo oficiální podnět a tvrdí, že podle správného výkladu Soutěžního řádu by v první lize měl zůstat pražský celek.
Kdyby se v Karviné rozhodli neodvolávat o týden dřív, nic by se řešit nemuselo a v nejvyšší soutěži by zůstala Dukla. Jenže po losu nadcházejícího ročníku už je vedena jako druholigový celek a podle Soutěžního řádu jsou při nahrazení vyřazeného účastníka v hierarchii výš nejlepší celky Chance Národní Ligy z uplynulého ročníku. Na nejvyšší soutěž by se tak mělo začít připravovat Táborsko, které ve druhé lize skončilo na druhém místě.
Podle § 20 Soutěžního řádu o Doplňování míst v soutěžích se píše jasně: „v případě 1. ligy družstvo, které se umístilo na prvním, případně druhém místě 2. ligy za postupujícími družstvy; v případě, že tato družstva nemohou postoupit nebo nemají zájem postoupit, družstvo, které se v 1. lize umístilo na vyšším sestupovém místě, nesestupuje.“
Tím pádem by Dukla byla až třetí v pořadí za Táborskem a Artisem. Na Julisce však mají pocit, že tento výklad Soutěžního řádu není správný, protože by se mělo postupovat podle jiného paragrafu a argumentuje, proč by měla v první lize zůstat ona.
Proto ve čtvrtek zaslala na LFA oficiální dopis s důvody své obhajoby, který se dostal také k redakci Sportu. Právníci Dukly argumentují v osmi bodech, které lze pro zjednodušení smrsknout do pěti:
- 1. Doplnění účastníků podle § 20 SŘ se využívá v případě, že v soutěži chybí účastníci a je třeba doplnit počet zdola. Má jít o situaci, kdy některý z týmů například nepodá přihlášku. Vyloučení Karviné je jiný případ.
- 2. Pád dvou klubů z nejvyšší soutěže není možný. Mechanismus „dalšího sestupujícího“ se (podle § 18 odst. 7 písm. a SŘ) týká pouze klubů mimo profesionální soutěže.
- 3. Klíč zvolený LFA o doplnění účastníků podle § 20 SŘ se nevztahuje na tento případ vyřazeného družstva. Místo něj se má postupovat podle § 18 odst. 6 SŘ, kdy je vyřazené družstvo „prvním sestupujícím“. Nevytváří tak uvolněné místo, ale obsazuje sestupovou pozici, která předtím patřila Dukle.
- 4. Pokud by po vyloučení Karviné sestoupila také Dukla, dopadly by sankce uložené jednomu klubu i na třetí subjekt, protože Dukla neměla možnost bojovat o první ligu v baráži.
- 5. Pokud by Karviná nepodala odvolání, zůstala by Dukla v nejvyšší soutěži. Je tedy logické, že by ji měla hrát i v případě, že odvolání nebude úspěšné.
A ve hře jsou velké peníze. Dukla v závěru dokumentu varuje, že „obsazení místa v 1. lize bez řádného odůvodnění a vypořádání předložených argumentů představuje podstatný zásah do práv, který zúčastněným klubům může způsobit značnou majetkovou újmu.“ V takovém případě je klub připraven vyžadovat náhradu vzniklé škody soudní cestou.
Proto se majitel klubu Matěj Turek rozhodl poslat na LFA podnět ohledně výkladu pravidel o doplňování míst v první lize: „Jsme přesvědčeni, že podle stávajících pravidel máme v 1. lize setrvat my. Naše právní interpretace jasně říká, že mechanismus doplňování soutěže se na tento specifický případ nevztahuje. Při současné interpretaci by navíc nastala absurdní situace, kdy do druhé ligy přímo sestoupí dva kluby (Dukla a Karviná) a do první přímo postoupí také dva (Zbrojovka a Táborsko), což žádný předpis pro profesionální fotbal nezná. LFA se naším podnětem momentálně zabývá a věříme, že rozhodne správně podle platných řádů,“ sdělil Turek pro iSport.
Uspěje Dukla s odvoláním a zůstane nakonec po všech obratech mezi elitou?