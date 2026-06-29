Zemek už není majitelem Slovácka: Fanoušci si neuvědomují... Kolik do klubu vložil peněz?
Podnikatel Zdeněk Zemek po téměř dvaceti letech končí jako akcionář fotbalového Slovácka. Prvoligový klub ale bude podporovat dál jako významný sponzor, uvedlo Slovácko na webu. Zemkova společnost Z-Group prodala svůj zbývající podíl 25 procent společnosti Solar Global, jejímž majitelem je Vítězslav Skopal.
1. FC Slovácko má novou vlastnickou strukturu. Společnost Solar Global nově drží 75 procent akcií klubu. Zbývajících 25 procent vlastní společnost AUTO UH, kterou založil Pavel Buráň.
„Během téměř dvaceti let investoval Zdeněk Zemek do fungování klubu přes půl miliardy korun. Za dobu jeho působení prošlo Slovácko výraznou sportovní i organizační obměnou. Klub se stabilizoval v nejvyšší soutěži a dočkal se největších úspěchů ve své historii,“ uvedlo Slovácko.
„Fotbal pro mě nikdy nebyl obchodní investicí. Když jsem v roce 2007 pomáhal zachránit Slovácko před krachem, bylo mi jasné, že to bude nákladný koníček, do kterého jsem nakonec investoval stovky milionů korun. Za těch téměř dvacet let se klub stal součástí mého života a vždy jsem měl radost z toho, když dělal dobré jméno celému regionu. Úspěchů jsme dosáhli v mnohem těžších podmínkách než naši soupeři, což si možná někteří fanoušci ani neuvědomují. Zároveň se nám v akademii podařilo vychovat řadu hráčů, kteří reprezentovali slovácký fotbal i v reprezentačním dresu," sdělil Zemek, který byl dlouho stoprocentním vlastníkem klubu.
V roce 2022 prodal padesátiprocentní podíl společnosti Solar Global a v roce 2025 následoval prodej dalších 25 procent společnosti AUTO UH. Zbývajících 25 procent akcií si ponechal až do současné dohody se společností Solar Global.
„Přestože už nejsem akcionářem, moje podpora 1.FC Slovácko nekončí. Nadále chci být jedním z jeho nejvýznamnějších partnerů a podporovatelů,“ řekl Zemek.
Skopal je novým většinovým vlastníkem. „Jen z vlastních prostředků jsem do klubu vložil už více než 150 milionů korun. Náklady na provoz i hráčský trh neustále rostou a konkurence je obrovská. Přesto chceme klub dál posouvat,“ řekl generální ředitel energetické skupiny Solar Global.
„Dnešní fotbal je ekonomicky nesmírně náročný. Věřte, že v posledních letech jsem hledal ideálního nástupce. Najít akcionáře, kteří by to s klubem mysleli vážně a dlouhodobě, však není vůbec snadné,“ dodal končící spolumajitel Zemek.