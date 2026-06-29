Táborsko pravděpodobně vezme ligu. Chceme to zkusit, vzkázal majitel. Kdy se rozhodne?
Nedělním oficiálním oznámením Karviné, že stahuje odvolání vůči vyřazení klubu z Chance Ligy, se okamžitě rozjela jednání o jejím možném nástupci. Jak již informoval deník Sport a web iSport, šanci na přihlášení nejvyšší soutěže nevzdává ani Dukla. Dle postupu LFA ale je první na řadě Táborsko. Druhý celek z uplynulé sezony druhé ligy, který nezvládl baráž s Ostravou. „Chceme to zkusit,“ potvrdil Sportu majitel klubu Petr Kolář, který je momentálně na dovolené v zahraničí.
Táborsko pravděpodobně obdrží od Ligové fotbalové asociace (LFA) oficiální nabídku převzít v první lize místo po Karviné, která byla vyřazena na základě rozhodnutí Etické komise kvůli korupční a sázkařské kauze. V neděli stáhla odvolání proti trestu, tím pádem se otevírají dveře pro jiné kluby.
Pokud šanci na nejvyšší soutěž dostane Táborsko, na rozhodnutí bude mít tři dny, lhůta vyprší pravděpodobně ve čtvrtek. „Platí, že to chceme zkusit, pokud pro to budeme mít náležité podmínky,“ vzkázal iSportu při krátkém telefonickém rozhovoru majitel Táborska Petr Kolář. „Nějaké informace mám, ale ještě neznám všechny detaily,“ dodal.
Aktuálně je na dovolené v zahraničí, vrací se v úterý večer. Klíčové kroky proběhnou po jeho návratu během středy, do té doby Táborsko oficiální rozhodnutí neudělá. Jisté je, že ligu by hrálo v Českých Budějovicích, kde už má od města dopředu schválenou možnost užívání stadionu Střelecký ostrov. Areál v Táborsku totiž nesplňuje licenční podmínky pro první ligu.
„Ještě jsme nedostali oficiální nabídku. Pak poběží 72 hodin na naše vyjádření. Lhůtu využijeme celou, než řekneme ano, nebo ne,“ sdělil iSportu v pondělí dopoledne Ivo Táborský, výkonný ředitel Táborska. „Pracujeme s myšlenkou, co by to znamenalo pro klub, co hraje pro a co naopak proti. Debatujeme s majitelem a lidmi v klubu,“ dodal.
85 ku 15 milionům
Po návratu majitele Koláře proběhnou jednání s Jihočeským krajem i městem. „Čeká se i na pana majitele, jakou bude mít představu, ta jednání musí vést za klub on. Pro nás platí, že je to liga, nejvyšší level, může se nám to stát jednou za život. Reálně o tom přemýšlíme a debatujeme o tom,“ zmínil Táborský.
Důležitou věcí jsou finance. V lize klub dostane výrazně vyšší příjem garantovaný z televizních práv, od UEFA a dalších částek plynoucí z účasti v elitní Chance Lize. V základu to dělá 24 milionům v první lize oproti šesti ve druhé, v první jsou ještě pravděpodobné další bonusy. Obecně je pro klub rozdíl 85 ku 15 milionům.
Pro majitele Koláře je klíčové podpora Jihočeského kraje i města, klub by v případě rychlého a nečekaného přesunu do první ligy musel zkvalitnit kádr a investovat do posil.
Z jihu Čech už teď jdou zprávy, že Táborsko výzvu takřka jistě přijme a klub se v hektickém čase na posun mezi elitu začíná připravovat. Podle informací iSportu je myšlence první ligy pro Táborsko nakloněný vlivný jihočeský hejtman Martin Kuba, nabízelo by se i napojení na Viktorii Plzeń, kde působí v roli sportovního ředitele bývalý ředitel klubu Martin Vozábal.
Právě Plzeň by Táborsku mohla pomoct se stavěním kádru, západočeský klub delší dobu hledá partnera, kam by mohl posílat v rámci hostování hráče, kteří se nevejdou do kádru prvního týmu nebo do užší rotace a kde by se mohli rozvíjet.
Situaci může ještě zamotat Dukla, aktuálně platný přímý sestupující z posledního místa v lize. Jak informoval iSport, nabídnutí místa Karviné pro Táborsko se jí nelíbí. Už ve čtvrtek zaslala na LFA oficiální dopis s důvody své obhajoby, proč by šanci zůstat v první lize měla dostat jako první ona.