Tvrdík o fanoušcích i režimu v Edenu: Místo dohod „na slovo“ jasná pravidla. Z čeho mu je zle?
Kontumované derby „S“ a rekordní tresty pro fotbalovou Slavii kvůli chování fanoušků v závěru minulé sezony přinesly tvrdou reakci klubového šéfa Jaroslava Tvrdíka, který mluvil o nulové toleranci pyrotechniky či zahalování na stadionu. Nyní na klubovém webu zveřejnil prohlášení, kde celou situaci znovu rozebírá. Co všechno zde padlo?
O nutnosti reagovat
„Někdo se do zrcadla odmítá podívat, já musím. Couvnout není kam. Nejdříve venkovní zápas v Plzni (…) Pak přišlo ono derby. Nejtemnější den naší novodobé historie (…) Pak celá země sledovala násilí v Hostivaři (…) Pokud skupina se symboly Slavie napadne fanoušky našeho rivala tak, že jednomu z nich dokonce skáče po hlavě, když bezbranně leží na zemi, tak se nás to sakra týká. Je mi z toho zle. Lidsky zle. Proto takhle už dál prostě ne. Nebudeme čekat, až na to někdo doplatí trvalým poškozením zdraví nebo životem (…)
Tohle klub ani fotbal jen tak přejít nesmí. Lidé, kteří si vzali naše barvy, natáhli si přes hlavu kukly s naším znakem a šli cíleně ubližovat. Útočili na hráče soupeře. Házeli pyrotechniku mezi lidi. Kopali do ležícího člověka. S fanděním to nemá nic společného. Je to obyčejná surovost.“
O možných následcích
„Aktuálně čelíme správnímu řízení Ministerstva vnitra ČR a reálně nám hrozí, že budeme celý rok hrát před prázdnými tribunami. Škody stále stoupají a v krajním případě se mohou vyšplhat až na sto milionů korun (…) S částí lidí kolem Slavie se už nedokážeme shodnout na tom, jaká má Slavia být. Roky to stálo a drželo na důvěře, na daném slově, na podané ruce. Dnes to neplatí. Klub nebyl ten, kdo zradil dohodnutá pravidla.“
O sezoně 2026/27 na tribunách
„Vztah mezi klubem a jeho fanoušky se posune od dohod „na slovo“ k jasným a profesionálním pravidlům (…) Cíl je prostý. Bezpečný stadion pro každého, kdo přijde fandit. Tady je konkrétně, co to v následující sezoně bude znamenat:
- Vstupenky jako na zápasech UEFA a v Premier League
- Žádné rozpoznávání obličejů biometrickými daty
- Kdo se dopouští násilné trestné činnosti, nemá v Edenu co dělat
- Prodej permanentek na tribunu sever zatím odkládáme.
- Kompenzujeme vstupné za uzavřené zápasy
Permanentky i jednotlivé lístky se budou prodávat výhradně přes stávající aplikaci SLAVIA, do které přibude modul ověření vlastníka účtu vůči jeho dokladu (…) Stadion bude částečně rozdělený do sektorů a na tribunu sever se bude vcházet jen určenými vchody.“
O rozpoznávání obličejů
„Nebudeme používat rozpoznávání obličejů. Při ověření totožnosti pouze porovnáme údaje z vašeho dokladu, doklad ani jeho fotografii neuchováváme a nevytváříme žádný biometrický profil. Řeknu to ale na rovinu. Díky novým kamerám, kterými je stadion vybavován, a novým bezpečnostním postupům a pravidlům konečně dokážeme najít a potrestat jednotlivce, kteří poruší návštěvní řád. Budeme úzce spolupracovat s policií na identifikaci viníků. A sankce také nově dokážeme vymáhat. Skončila doba, kdy se viník schoval v davu a klub za něj zaplatil. Je však podstatné říci, že fanoušků, kteří budou při návštěvě stadionu respektovat návštěvní řád, se naše opatření v zásadě nedotknou. (…) Pokud se někdo rozhodne klubu škodit, rozloučíme se. Nechceme ohrozit bezpečí a zdraví normálních fanoušků tím, že na zápasy budeme pouštět násilníky.“