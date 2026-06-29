Dvě Wolfovy tajné schůzky se Šigutem. Na stadionu! Proto policie chtěla na primátora vazbu
Bylo to trochu zvláštní. V první zatýkací vlně v březnu policie karvinského šéfa Jana Wolfa spolu s jinými zadržela, ovšem o vazbu pro něj u soudu nežádala. Minulý týden už o uvalení vazby stála. Co se v mezidobí přihodilo, že vyšetřovatelé změnili názor? Řečeno právnickým slovníkem, policie získala důvodné podezření, že Wolf mařil nebo by mohl mařit vyšetřování tím, že ovlivňoval svědky. Nyní už víme podrobnosti.
Klíčem je osoba fotbalisty Samuela Šiguta. Připomeňme si, že jde o jednoho z aktérů celé kauzy. Ten se v květnu policii přiznal, že sázel na zápasy, že nejméně dva z nich ovlivnil a také přijal úplatek. „Částka v rozmezí mezi 20 a 30 000 korun, přesně si již nepamatuji. Kdo mi tyto finanční prostředky v hotovosti předal, už si nejsem stoprocentně jistý, ale domnívám se, že to byl pan Černaj,“ sdělil policii. Jedním z nich bylo utkání Opava–Líšeň z března 2023.
A byl to také Šigut, komu měl Jan Wolf nabídnout úplatek ve výši 100 000 korun za to, že ještě jako hráč Českých Budějovic ovlivní v březnu 2024 záchranářský duel proti Karviné. To však záložník odmítl.
Schůzky na stadionu
Šigut je stále hráčem Karviné, z jeho přestupu do Slavie pochopitelně sešlo. Coby fotbalista slezského klubu dochází na stadion – a právě tam měly v dubnu v rozmezí deseti dnů proběhnout dvě schůzky, na jejichž základě se policie rozhodla zadržet karvinského primátora.
Schůzky měly mít podobný scénář. Wolf údajně na stadionu požádal člena představenstva Petra Horta, aby k němu Šiguta zavedl. Než k tomu došlo, hráč musel odložit svůj mobil. Samotné schůzky pak měly probíhat kdesi ve sklepení nebo na podobně „odkloněném“ místě.
Co přesně si oba povídali, není jasno, ale řeč šla pochopitelně o kauze. Podstatné je, že Samuel Šigut se po rozhovoru rozhodl oznámit policii, že k těmto schůzkám došlo. Proto se orgány činné v trestním řízení rozhodly Jana Wolfa zadržet, což se nakonec – po vsuvce s celostátním pátráním a rodinnou dovolenou v Chorvatsku – také stalo.
Že okresní soud v Ostravě nakonec neshledal důvody pro koluzní vazbu (zabránění v maření vyšetřování kvůli ovlivňování svědků, ničení důkazů), je už jiná věc.
Informace o novém podezření směrem k Wolfovi doputovala z policie také na fotbalovou asociaci. Proto etická komise rozhodla o zahájení nového řízení proti faktickému šéfovi karvinského klubu.
„Pokusy ovlivnit výpovědi...“
Ve svém Vyrozumění komise vysvětlila, že se tak děje „...pro podezření ze spáchání disciplinárního přečinu, jehož se mohl dopustit tím, že se nejméně ve dnech 17. 4. 2026 a 27. 4. 2026 v souvislosti s disciplinárními řízeními vedenými etickou komisí pokusil ovlivnit výpovědi pana Samuela Šiguta a jeho celkový přístup k těmto disciplinárním řízením, čímž mohl výrazně ztížit činnost tohoto orgánu.“
Přitom řízení zahájila komise také s Petrem Hortem, a to pro podezření, že se „…v období od 24. 3. 2026 v souvislosti s disciplinárními řízeními vedenými etickou komisí pokusil ovlivnit výpovědi pana Samuela Šiguta a jeho celkový přístup k těmto disciplinárním řízením, čímž mohl výrazně ztížit činnost tohoto orgánu.“
Wolf už si jeden verdikt fotbalového soudu vyslechl. Za ovlivnění tří utkání Karviné obdržel trest zákazu účasti na všech aktivitách spojených s činností FAČR na dobu 12 let a peněžitou pokutu ve výši tří milionů korun.