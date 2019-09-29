Krmenčíkova kariéra: gólová kometa, provokace i cizina. Proč přišel tichý odchod?
V jednu dobu plnil stránky novin, patřil k nejlepším útočníkům v Česku. Vlastní tři tituly z Česka, stihl i devět gólů za reprezentaci. Často rozděloval, provokoval, výrazně si ublížil nepovedeným angažmá ve Slavii. Michael Krmenčík (33) oznámil konec kariéry, po vypršení kontraktu na Slovácku už nový nepodepíše. Na jednu stranu pro hráče brzy, na druhou stranu v době, kdy dle svých slov ztratil motivaci pro pokračování profesionální dráhy. Nabízíme momenty kariéry v mnohém kontroverzního hráče.
Tři tituly s Plzní
Jako mladý „zobák“ zažil historicky první titul Plzně na jaře 2011. V jediném startu odehrál čtyři minuty, chvíli po osmnáctých narozeninách proti Příbrami debutoval v lize. Zažil jízdu Davida Limberského, Pavla Horvátha a dalších členů zlaté party Viktorie. Aby se v Plzni opravdu prosadil, čekalo ho ještě hodně práce. Přes hostování v Baníku a na Dukle se na západ Čech vrátil, v mateřském klubu oslavil další dva ligové triumfy (2015/16, 17/18). Poslední na absolutním vrcholu kariéry – se 16 góly a 6 asistencemi byl nejlepším střelcem a jednou z hlavních hvězd ligy. V nejlepší éře se vyžíval v těžkých zápasech, dařilo se mu zejména na Letné proti Spartě.
Michael Krmenčík oslavuje svou trefu do sítě Sparty, kterou poslal Plzeň do vedení 1:0 • Pavel Mazáč / Sport
Kometa v reprezentaci
Pod Karlem Jarolímem začal reprezentovat, v roce 2017 patřil k důležitým členům týmu během neúspěšné kvalifikace na světový šampionát do Ruska. Kalendářní rok mu v národním týmu vyšel, v devíti startech pětkrát skóroval a jako ligová kometa si vybudoval solidní pozici. Celkem nasbíral velmi slušných 35 startů, nastřílel devět branek. Naposledy reprezentoval před téměř pěti lety – v listopadu 2021 odehrál půlhodinu v kvalifikaci o mistrovství světa 2022. Započítat si může i starty na odloženém EURO v roce 2021 pod Jaroslavem Šilhavým, ve čtvrtfinále proti Dánsku odehrál poločas.
Michael Krmenčík v reprezentačním dresu • Michal Beránek (Sport)
Nejdražší přestup, otrávenost v Belgii
Krmenčík překonal v Plzni těžké zranění kolene a vrátil se mezi střeleckou elitu. V lednu 2020 jako jedna z největších hvězd ligy podepsal transfer do Brugg. Za částku okolo 6 milionů eur (okolo 150 milionů korun) se tehdy stal nejdražší posilou v historii belgického klubu, mohl se těšit na špičkové prostředí elitního klubu i Ligu mistrů. Angažmá v Belgii mu ale nesedlo. „Každý den nám měřili tuk, museli jsme čůrat do skleniček,“ vyprávěl lehce otráveně v několika rozhovorech. Pookřál v řeckém PAOKu, ale na úroveň před odchodem do ciziny už se nikdy nedostal.
Skandály i provokace ve Slavii
Velký návrat do Česka přišel už v zimě 2021. Krmenčík kývl Jindřichu Trpišovskému na angažmá ve Slavii. Odchodem k pražskému rivalovi za sebou spálil mosty do mateřské Plzně, dřívější parťáci ho za to prakticky vymazali z telefonního seznamu. Vrcholem byl šlágr v Edenu v říjnu 2021, kdy provokoval a urážel plzeňské fanoušky. Později se za své činy omlouval, Limberský a spol. mu nakonec odpustili. Cestu pro návrat do Plzně, ať už na hřišti nebo v jiné roli po skončení kariéry, si svými zbytečnými výstupy nejspíš uzavřel. Během kariéry řešil i jiné nepříjemnosti. Například nehodu automobilu z května 2019, kterou policie nakonec uzavřela s tím, že za volantem v půl třetí ráno seděla jeho tehdejší přítelkyně, dnes manželka Denisa.
Exotika i tichý odchod
Z tlaku fanoušků a nepovedené štace v Edenu utekl Krmenčík tisíce kilometrů daleko. Odletěl za Ondřejem Kúdelou a zvolil angažmá v Jakartě. V Indonésii odehrál jednu sezonu 2022/23 a nastřílel deset gólů, tučnou výplatou zabezpečil sebe i rodinu. Přes kyperský Apollon se vrátil do české ligy, navázat na úspěšné roky kariéry se pokoušel ve Slovácku. Ve dvou sezonách skóroval pouze třikrát, výkonnostně už nepřipomínal dravce, který přidělával starosti soupeřovým obranám. Na konci uplynulého ročníku oznámil, že v profesionální dráze pokračovat nebude. Podle informací Sportu o tom uvažoval už od zimy. Marně hledal motivaci, zmínil i horší zdravotní stav.
Michael Krmenčík v dresu Slovácka • Pavel Mazáč / Sport