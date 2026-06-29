Bořil poprvé o odchodu ze Slavie: Ulehčili mi to. Překvapilo ho, co mu řekl Houštecký
Kdyby záleželo na Janu Bořilovi, zůstal by ve Slavii. Jenže v Edenu po konci sezony jasně naznačili, že o jednoho z nejzkušenějších ligových fotbalistů, kapitána a šestinásobného mistra v červenobílém dál nestojí. A tak zamířil do Liberce. „Slavia mi to ulehčila, protože se se mnou vlastně nikdo nebavil,“ řekl pětatřicetiletý obránce na severu Čech v rozhovoru pro média, který citoval sport.cz. Přípravy na ligu ONLINE >>>
Před Bořilem se ve Slavii rýsovala pouze jedna alternativa. Odejít do druholigového béčka. „V béčku jsem nechtěl být. Chtěl jsem být pořád v A-týmu, což nebylo vyslyšeno. Tak jsem si řekl, že si prostě najdu něco jiného. Našel jsem, zaplať pánbůh, Liberec a děkuju za to, že můžu stále pokračovat.“
Z jeho slov je hodně cítit, že očekával lepší zacházení po desetiletém působení ve Vršovicích ověnčeném řadou úspěchů. Rozhovor s asistentem trenéra Jindřicha Trpišovského mu ukázal jinou realitu.
„Ptal jsem se Zdeňka Houšteckého. Řekl mi, že cítí, že kdybych nehrál, tak bych dělal zle v kabině. Docela dost mě to překvapilo, známe se už spoustu let a on sám moc dobře ví, že když nehraju, tak jim pomáhám a dělám všechno pro to, aby všichni kluci makali. Takže jsem mu poděkoval, že aspoň vím, na čem jsem.“
Slavia v Liberci? Bude peklo!
Závěr sezony ve Slavii byl navzdory druhému titulu v řadě dost turbulentní. Kromě výtržností na konci derby se Spartou vzbudilo pozornost i Bořilovo vyloučení při prohře v Hradci Králové. Posila Liberce se nedomnívá, že tento prohřešek byl rozhodujícím impulsem, který nalomil jeho postavení ve Vršovicích.
„Byla to moje druhá červená za deset let, takže nevím, jestli byla červená zrovna takový podnět… Samozřejmě jsem to neměl udělat, ale to jsou emoce. Každý, kdo dělal nějaký sport, ví, že ve sportovním prostředí to takhle občas je, že někdo občas vyteče. Samozřejmě jsem se za to omlouval.“
Nad tím, že by hráčskou kariéru zcela uzavřel, vůbec nepřemýšlel. „Chtěl jsem pokračovat. Pořád jsem chtěl být v A-týmu ve Slavii. Měl jsem tam nedodělanou práci. Měl jsem velkou motivaci získat hattrick. To mi nebylo umožněno, tak doufám, že v Liberci se bude dařit, a že uděláme dobré místo.“
Až ve 4. kole nadcházející sezony zavítá Slavia do Liberce, bude mít Bořil motivaci jasně danou. A ve Slavii už to vědí. „Už jsem všem klukům psal. Nejdřív jsem se rozloučil a na konci jsem říkal, že 4. kolo bude peklo. Ať se na to připraví se vším všudy!“