Fanoušci Slavie reagují: Odmítáme odpornou nabídku, estébácká mentalita jede naplno
V Edenu pokračuje spor mezi vedením a fanoušky ohledně závěru sezony a událostí v nedohraném derby „S“. První prohlášení po delší době vydal nejprve boss Slavie Jaroslav Tvrdík, který znovu odsoudil chování jednotlivců z řad skalních příznivců. Na jeho slova později reagovali také ultras a přidali svou verzi ohledně komunikace s klubem. „Je vidět, že nové posily z řad policie se zapracovaly rychle a estébácká mentalita ve vedení klubu jede naplno,“ střílejí do Tvrdíka a nového bezpečnostního poradce Jiřího Komorouse.
Omluvu a následné prohlášení klubového předsedy představenstva označili za falešné. Komunikaci od osudového derby kritizují zástupci Tribuny Sever prakticky pokaždé, když Tvrdík přinese nějaké novinky.
Tentokrát si vzala slovo Banda Chorea – jedna z nejdůležitějších ultras skupin z tábora „sešívaných“. Už obrázek v náhledu příspěvku s vyjádřením na Instagramu Tribuny Sever naznačuje, co (kdo) je podle nich hlavním problémem. Kouká zde přeškrtnutá podobizna Jaroslava Tvrdíka a v dopise se pak sami ultras nazývají „fanoušky druhé kategorie“.
Co jim na postupu vedení klubu vadí? „Jaroslav Tvrdík a Pavel Tykač se vydali svou cestou… Cestou mediálních výkřiků, které se měnily častěji než počasí. Arogantní vyjádření o kolektivní vině, nezákonném skenování obličejů, presumpci viny, doživotních zákazech pro stovky fanoušků, zavírání tribun na dobu výrazně delší, než je nutné, a dalších naprosto absurdních opatření,“ vysvětlují v úvodní části fans.
Následně také poodkrývají, co přesně se v komunikaci s vedením klubu mělo stát, když odmítli Tvrdíkem navrhovaná opatření a restrikce pro fanoušky po posledním derby. Ty mají zrušit „dohodu na slovo“ a v Edenu budou probíhat namátkové kontroly bezpečnostními scannery. Kromě toho bude stadion nově částečně rozdělený a na tribunu sever se nedostane každý, jako tomu bývalo dřív.
Odpornou nabídku odmítáme...
Největší problém pro fans bývá systém na rozpoznávání obličejů, který nakonec v Edenu nebude, ovšem i v tomto ohledu dojde ke změnám. „Díky novým kamerám a pravidlům dokážeme najít a potrestat jednotlivce, kteří poruší návštěvní řád. Skončila doba, kdy se viník schoval v davu a klub za něj zaplatil,“ zmiňuje ve svém dopise Tvrdík.
Podle ultras už jsou však tato opatření příliš: „Ve chvíli, kdy jsme dali najevo, že podobná pravidla jsou přehnaná a půjdeme proti nim, nám bylo sděleno následující. Pokud doslova nepodepíšeme dohodu s klubem, nejvýraznější tváře, nejen speaker, ale i další nejaktivnější lidé, obdrží od ‚nového režimu‘ zákazy vstupu do Edenu. Chceme jen upozornit, že se samozřejmě nejedná o osoby, které by se účastnily útoků na hráče nebo hostující sektor. Tuto odpornou nabídku jednoznačně odmítáme, a to i za cenu, že se naše nejužší jádro už nikdy do Edenu nepodívá. Je vidět, že nové posily z řad policie se zapracovaly rychle a estébácká mentalita ve vedení klubu jede naplno,“ opírá se Banda Chorea tvrdě do vedení.
Poznámka o policejních posilách pak míří na bezpečnostního poradce Jiřího Komorouse, u něhož fanouškům vadí jeho komunistická minulost. „Je až komické, že si jako fanoušci pravidelně připomínáme invazi z roku 1968, náš klub přišel právě kvůli komunistickému režimu i o vlastní jméno, a přitom si klub na řešení vztahů s vlastními fanoušky přizve člověka schvalujícího obsazení naší země vojsky Varšavské smlouvy a usilujícího o vstup do StB,“ podivují se ultras.
Zásadně se vymezují nejen vůči němu, ale také odmítají i další „totalitní metody ze strany vedení klubu“. Sami přitom tvrdí, že některá opatření jsou připraveni přijmout, musí být ovšem adekvátní, což v současné době dle jejich názoru neplatí.
Jak bude vypadat podpora fanoušků v Edenu v nadcházející sezoně?