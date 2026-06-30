Podivný konec Pilaře v Hradci: rozbitý vztah s Horejšem a naštvaní fanoušci. Co dál?
Je to definitivní. Václav Pilař končí v Hradci Králové. Od sportovního vedení nedostal sedmatřicetiletý fotbalista nabídku prodloužit si kariéru. Respektive ji obdržel, ale jen na úrovní třetiligového rezervního týmu. Odchod klubové legendy zabalený do podivné atmosféry vstřebávají naštvaní fanoušci. Ofenzivní záložník je zdravý a bude čekat na případné nabídky. Chce pokračovat v kariéře. Novinky ohledně přípravy všech týmů sledujeme ZDE >>>
Psal se rok 2010. Starý Malšovický stadion byl narvaný k prasknutí. Na východ Čech dorazila Sparta. Za remízového stavu si vzal míč mladý chlapec Václav Pilař, vydal se do středu a pravačkou báječnou ranou k tyči překonal Jaromíra Blažka. Dodnes se v Hradci na kousek drobného nebojsy vzpomíná. Nejen, že šlo o nádhernou branku, ale také rozdílovou. Tehdy se Pilař navždy zaryl do srdcí fanoušků.
Před třemi lety se vrátil domů, kam ho za aplausu nadšeného publika dovedl tehdejší sportovní ředitel Jiří Sabou. Šlo o chytrý tah. Byť Pilař neměl stabilní místo v sestavě, hned v prvním roce po návratu se přihlásil šesti góly a pěti asistencemi. V dalším ročníku slevil i kvůli zranění (4+1), aby si v uplynulé sezoně získal důvěru trenéra Davida Horejše výtečným úsekem v první polovině jara.
Dostal se na čísla 4+3, jenže pak mu vypovědělo službu lýtko a jen z tribuny sledoval úprk mužstva za Evropou. Šlo o velkou mrzutost, protože vypadal možná nejlépe za celou dobu od příchodu do Hradce. Považte, v sedmatřiceti letech.
A právě v té době, krátce po zranění, se podle informací Sportu měla rozjíždět jednání o případné nové smlouvě. Ale od začátku. Za splnění určitých podmínek by se původní kontrakt automaticky o rok prodloužil. Jenže