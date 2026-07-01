Nový manažer Slovácka Kadlec: Jelínek? Podobný styl jako Skuhravý. Řeší posily i Doskiho
Dva roky po konci kariéry je Michal Kadlec (41) zpátky ve Slovácku. Nyní v roli sportovního manažera, jehož cílem je stabilizovat nejmenší prvoligové město mezi elitou. „Chceme sem vrátit dobré časy,“ říká v rozhovoru pro iSport bývalý reprezentační obránce, jenž na probíhajícím MS v Americe působil jako spolukomentátor České televize. Ze zámoří už řešil i nového trenéra pro „svůj“ klub. Dovolená? Zatím nebyl čas. „Až v repre pauze,“ tuší, že dřív to nepůjde. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Prý jste si na MS vybral pro Slovácko pár hráčů z Jihoafrické republiky. Je to pravda?
(úsměv) „To byla spíš legrace…Když jsme hráli proti Jižní Africe, všiml jsem si, že většina jejích hráčů působí v tamní lize. Pak jsem viděl ten markantní rozdíl v dynamice a v práci s míčem oproti Čechům. Kluby kupují hráče z různých koutů světa a já jsem si říkal, proč je tahle země úplně zapomenutá. Jenže jsem se podíval na jejich tržní cenu, a ta byla hodně vysoká. Nejde jen o data. Utíká nám i fotbalovost, ta správná drzost. Fotbal se vyrovnává. Dřív by bylo nemyslitelné, aby nás Jižní Afrika přehrála. Prioritou jsou pro nás ale čeští hráči, těmi zahraničními si můžeme pomoct. Jako Liberec, který našel Mahmiče, N´Guessana a potom na nich vydělal. Ve Slovácku dřív tahle analytická stránka moc nefungovala.“
Co řešíte v kádru? Přijdou zpátky z Olomouce obránce Tomáš Huk a záložník Tihomir Kostadinov?
„Doufám, že to s nimi dobře dopadne a odjedou s námi na soustředění do Slovinska. Děláme pro to maximum. Poslali jsme nabídky i na další hráče. Chceme dát do pondělí trenérovi k dispozici kompletní kádr.“
Jak máte rozdělené kompetence se sportovním ředitelem Veličem Šumulikoskim?
„Rozdělíme si úkoly, abychom co nejvíce pomohli klubu. Posílil jsem sportovní úsek, mám být spojka mezi kabinou, trenérem a majiteli. Nejde jen o áčko, ale i béčko, akademii, fanoušky. Na hřišti je to víc o běhání, tady o telefonování, komunikaci, zařizování. Už před nástupem jsem mluvil s trenérem Jelínkem. Řekli jsme si, jak chceme hrát, bylo to super. Už během mého pobytu na mistrovství světa v Americe a v Mexiku jsme řešili hráče. Některé jsem si obvolal, abychom měli kontakt napřímo. To jsem taky měl rád, když jsem hrával. Chtěl jsem slyšet jejich názor na naši filozofii.“
Jaká je?
„To ještě nebudu říkat konkrétně. Máme před sebou velkou schůzku