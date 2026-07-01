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Slavia - Vlašim 1:2. Sešívaní v přípravě padli, na trávníku drahé posily z Liberce

Slavia prohrála s Vlašimí
Slavia prohrála s VlašimíZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Slavia prohrála s Vlašimí
Slavia prohrála s Vlašimí
Ange N’Guessan v akci v sešívaném
Toumani Diakité v dresu Slavie
Ange N’Guessan v akci v sešívaném
Toumani Diakité v dresu Slavie
Hráči Vlašimi se radují z gólu do sítě Slavie
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iSport.cz, ČTK
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Slavia ve druhém přípravném zápase nestačila na Vlašim, podlehla jí 1:2. Už o poločase zápasu, během kterého fanoušci „sešívaných“ protestovali proti Jaroslavu Tvrdíkovi, vedli hosté 2:0. Duel navíc nedohrál kulhající Emmanuel Ayaosi. Ve druhé půli jen snížil z penalty Ivan Schranz.

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský stále postrádal české reprezentanty, kteří v minulém týdnu vypadli po skupinové fázi na mistrovství světa v Americe. Přesto se porážka s Vlašimí nečekala, Pražané na rozdíl od úvodního duelu poprvé nasadili tři další posily Diakitého, N'Guessana a Kubiaka.

Další přípravné utkání odehrají Vršovičtí v neděli už znovu v Rakousku proti Wieczystě Krakov.

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