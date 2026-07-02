Pivní změna pro fanoušky Sparty: Na Letné vyroste unikátní fanzóna a zrychlí se fronty
Po letech přijde změna. Od nové sezony se na Spartě bude čepovat Velkopopovický Kozel 10°. Na stadionu vzniknou nové stánky pouze pro prodej piva a navýší se také počet tanků. Nově také na stadionu vznikne fanzóna Kozlovna. „Fanoušci se mohou od nové sezony těšit na řadu pivních novinek,“ říká Ladislav Kolář, National Sponsoring Manager Plzeňského Prazdroje.
Novinka, kterou řada fanoušků uvítá. Posledních sedm let se v Epet aréně čepoval Staropramen, ovšem od nové sezony se i na základě výzkumu mezi lidmi dodavatel změní. Z dat agentury Ipsos vyšlo, že je Velkopopovický Kozel druhou nejoblíbenější značkou v Praze i ve středních Čechách.
Na prvním místě se umístil Pilsner Urquell, který se však z legislativních důvodů na prvoligových zápasech prodávat nesmí. „Kozel je tradiční pivo ze středočeských Velkých Popovic, navíc je úzce spjatý i s Prahou, odkud pocházel jeho zakladatel František Ringhoffer. Jsme velmi rádi, že jsme uspěli v tendru na dodavatele piva,“ těší se na spolupráci Ladislav Kolář.
„Partnerství fotbalového klubu s pivovarem je pro fanoušky jedním z nejsledovanějších. Pivo a fotbal k sobě v Česku přirozeně patří. Společně s Prazdrojem chceme pracovat na dalším zlepšování pivního zážitku,“ doplňuje Tomáš Křivda, generální ředitel AC Sparta Praha.
Na Letné tak nově bude 36 míst, kde si fanoušci budou moct koupit točené pivo, 14 z nich pak bude mít k dispozici pivní tanky, což je oproti minulé sezoně navýšení. Před tribunami bude také víc beerpointů, kde bude k dostání pouze pivo, pro rychlejší servis. „Naším cílem je zajistit, aby pivo bylo ve fantastické kondici. Nainstalovali jsme stánky, kde fanoušci dostanou pouze pivo, abychom snížili čas čekání v exponovaných okamžicích,“ říká vrchní obchodní sládek Plzeňského Prazdroje Vojtěch Homolka.
Kromě toho vyroste na stadionu také nová fanzóna Kozlovna, která bude jedinou Kozlovnou v Česku s výhledem na Pražský hrad. Přístup do ní budou mít vlastníci VIP vstupenek a také výherci speciálních soutěží pro fanoušky Sparty.
Od nové technologie si letenský klub slibuje zlepšený servis pro fanoušky i rychlejší odbavení ve frontách. Cena za jedno pivo, která v minulém ročníku činila 69 korun, se ještě může měnit.