Skuhravý: Mužstvo není dobře složené. Sinjavskému musím basebalkou vysvětlit, že...
První šedesátiminutovka v rozestavení 4-4-2 dopadla porážkou 0:1, druhá s úplně jinou sestavou a systémem 3-5-2 pro změnu 3:0. Tudíž na celkové skóre porazili fotbalisté Baníku v prvním letním testu druholigovou Kroměříž 3:1. Jejich nový kouč Roman Skuhravý viděl produktivní dvojici Vít Škrkoň, Dennis Owusu (oba 1+1). Nastoupil i kapitán Michal Frydrych, jemuž byla smlouva v Ostravě automaticky prodloužena o opci na další rok. Vzhledem k tomu, jak důležitým hráčem byl v závěru sezony, se ale jedná o nových podmínkách. Prioritou klubu je sehnat stopera a defenzivního záložníka. Asi ze zahraničí.
Co vám první příprava s novými svěřenci ukázala?
„V první řadě musím pochválit Kroměříž, protože není náhoda, že v jarní části byla jedním z nejlepších mužstev druhé ligy. Bylo vidět, že jsou v pohodě a že jsou organizovaní. Jsem šťastný, že jsme zápas mohli odehrát. Pro mě je to absolutně první informace. Jsem tu hrozně krátce, navnímávám hráče. Vím od prvního dne, že před sebou máme hodně práce a zlepšování. Ukázalo se mi, že je v mužstvu zajímavá kreativita, ale absolutně mu chybí vášeň a zodpovědnost. Od začátku na tom pracujeme, ale nejde to mávnutím kouzelného proutku.“
Co myslíte tou vášní? Radost z fotbalu?
„Myslím, že to není radost. Spíš touha vyhrát. Nejen zápas, ale souboj. Uvědomit si, v jakém prostoru se pohybuju, jakým způsobem si vážím míče mezi liniemi. Ve všech klubech, ve kterých jsem v poslední době byl, je začátek hodně podobný. I když musím teda říct, že tady jsem čekal, že to bude jednodušší. Ale jak jsem říkal na Slovácku, návyky u některých hráčů jsou tak zakořeněné, že to potřebuje chvilku času. Na obranu kluků musím říct, že roli hraje změna trenéra, náročnost, počasí... Není to pro ně úplně jednoduché. Jedeme zatím skoro bez pauzy, čeká nás soustředění. Jsem náročný a kór tady na Baníku chci být. Bez náročnosti se nepohneme dopředu.“
Psychická deka už je pryč?
„To je zajímavá otázka. Myslím si, že to bude mít hlubší kořeny. Je to vidět v sebevědomí s míčem. Nálada v mužstvu je skvělá, kluci fakt pracují. Ale v tréninkovém procesu i zápase vidím chyby. Gól na konci toho prvního zápasu a standardka na konci druhého pramenily z toho, že si hráči myslí, že první dotek směrem dolů je bezpečnější. Ono je to ale naopak. Aktivní přemýšlení a nastavení ve smyslu hlavně neudělat chybu je tady z minulé sezony. Je to o videu a neustálé mluvě, budu to do nich tlačit. Byl bych totiž rád, aby se to měnilo rychlejším tempem, než se to zatím mění.“
Několikrát bylo vidět, že hráči při postupném útoku a kolmicích překonávající řady nemají otevřené postavení při přebírání přihrávky. Jak dlouho bude trvat, než se to zlepší?
„Uf... Čtu články, miluju český fotbal. Ale strašně mi vadí, že řešíme taktiku a neřešíme detail. Světový fotbal je podle mého o dynamice, prvním doteku, kvalitě přihrávky, vidění. Abyste mohl někam přihrávat, potřebujete nabídku. A ta pramení přesně z toho nastavení. Jak nemáš nastavenou hru, tělo, nemůžeš dobře bránit ani útočit.“
Když milujete český fotbal, co jste říkal na reprezentaci v Americe?
„Kritiky bylo dost. Strašně bych si přál, ale už si to asi přeju asi dvanáct let, aby teď opravdu nastal ten moment, kdy se reálně začneme bavit o jiných věcech než o tom, kdo to bude trénovat. Ale o tom, jakým způsobem české nároďáky chtějí hrát.“
A vy chcete hrát jak? Asi spíš jako v tom druhém šedesátiminutovém utkání, že?
„Mí bývalí hráči, kteří jsou teď v Kroměříži, se mě ptali: „Kurva trenére, vy jste hrál se čtyřkou vzadu. Ty vole, co to bylo?“ Bylo to čistě dané tím, že nemáme stopery. Chtěl jsem to vidět i proto, že třeba se Sinjavským mám obrovský problém.“
Proč?
„Hraje z absolutní šířky, musím mu basebalkou vysvětlit, že takhle už se fotbal dávno nehraje. I proto jsme hráli ze čtyřky, je to jeho vysněná pozice. Jednoznačně se mi víc líbil druhý poločas, který jsme odehráli v organizaci, ve které i trénujeme. Bylo to lepší, ale zase to nepřeceňuju, protože soupeř to udělal přesně obráceně. Do prvního poločasu postavil zkušenější sestavu. I v tom prvním jsme měli skvělé věci, ale pak je to o detailu v zakončování, přepínání a zodpovědnosti. Jsem spokojený s tím, co jsem viděl. Nikdo se nezranil, absolvovali jsme sto dvacet minut a ve čtvrtek jdeme zase trénovat.“
Chápu to tedy správně, že vaše výchozí rozestavení bude se stoperskou trojicí? Nebo už se to v moderním fotbale nedá říct?
„Přesně tak, nedá. Sleduju trendy, vidím, že před třemi roky byl daleko preferovanější tříobráncový systém, dneska týmy přecházejí na 4-1-3-2. Je to pořád o pěti hráčích do defenzivy a pěti do ofenzivy, ale hlavně je o tom, kolik hráčů máte ve výstavbě, kolik v přechodu a jakým způsobem dokážete doplňovat útok. Byl bych rád, kdybychom mohli hrát se třemi stopery. Snažíme se na trhu tuhle pozici sehnat.“
Vypadá to nadějně?
„Věřte mi, že děláme až neuvěřitelné věci, ale nedaří se nám to.“
Koho ještě kromě stopera sháníte?
„Šestku. Zcela otevřeně říkám, že hledáme tyhle dvě pozice. Ne že bychom tady neměli kvalitu, ale protože nám chybí somatotyp. Mužstvo není dobře poskládané.“
Hádám, že máte na mysli centimetry, agresivitu a rychlost.
„Ano, jednoznačně. Když se podíváte na Guardiolu, tak ze sestavy, kdy měl osm malých hráčů a dva velké, to měl za dalších pět let pět na pět. Bohužel, fotbal jde tímto směrem, a to se nedá nijak odrbat. Standardky a silová složka prostě dneska vládnou v celém světě. Francouzi, kteří hrají na šampionátu skvěle, mají zadní pětici poskládanou do defenzivy skvěle.“
Je pravda, že s prodejem Ondřeje Kričfalušiho zmizela i výška. Odchod vás musel mrzet.
„A proto takového hráče hledáme. Kričfa tady byl s námi prvních pět dní a byl fantastický, má výborný vztah s mužstvem. Jasně, že bude chybět. V mých myšlenkách ale nejsou vůbec pocity mrzení. Sháníme podobného hráče, protože byl důležitý při standardkách. To prostě nejde obejít.“
Voláme, koukáme, prosíme…
A jste nervózní, že kromě gólmana Matouše Babky nemáte tři týdny před startem ligy žádnou posilu?
„Vůbec, vůbec. Já to respektuju, protože vím, co pro to klub dělá. My opravdu nespíme. My voláme, koukáme, prosíme, ale doba je taková, že částky jsou až obludné. Respektuju, když majitel řekne, že tohle je strop, co můžeme dát. To je absolutně transparentní a férové. Já věřím tomu, že i s tímto mužstvem budeme připraveni. Na co to bude stačit, ukáže až soutěž.“
Takže si umíte představit, že s aktuální podobou kádru půjdete do ligy?
„Jednoznačně. Já jsem si nikdy nemohl vybírat hráče, takže pořád opakuju, že z toho vytřískám maximum. Ale vaše otázka na začátku byla přesná: změnit návyky v hráčích, kteří mají 350 ligových startů, chce chvilku času.“
Ale je to výzva, ne?
„Brutální! Proto jsem do Baníku šel. Vím, co jsem udělal pro to, abych mohl být v klubu, který má takové zázemí a lidi. Čekal jsem, že ve filozofii je klub trošičku dál než ty předchozí, ale jsem s tím v pohodě.“
Spokojeně vypadáte.
„Určitě jsem. Nikdy jsem neměl takové podmínky v tréninkovém procesu.“
Hodně jste během utkání komunikoval s Vítem Škrkoněm. Jak se vám líbí?
„Strašně moc. Dělali jsme všechno pro to, aby Víťa zůstal. Je to pro mě výzva z jednoho prostého důvodu.“
Jakého?
„Málokdy se vám dostane do ruky hráč, který v jeho věku má charakter i dovednosti. Že potřebujeme zamakat na fyzičce, je jasná věc. Nicméně mám až husí kůži, když ho vidím v tréninku, jak umí proměňovat těžké situace. S tím se musíte narodit, to nejde naučit. I dneska při prvním gólu byl přesně tam, kde měl být. V prvním poločase jsme měli stejnou situaci a chyběl nám krok. To je přesně ono.“
Není naopak trošku pod dekou jara Václav Jurečka, jehož tři pokusy opět neskončily v síti?
„Václava jsem dva roky trénoval, s ním to bude jednoduché. Myslím si, že Václav moc dobře chápe, že musí přidat a musí tu deku shodit. Vůbec nepochybuju o tom, že bude důležitý hráč.“
Mluvilo se o Marcelu Čermákovi, jenž zamířil do Teplic. Je to škoda?
„Řeknu zcela otevřeně, že Čermáka v tomto klubu minimálně se mnou nikdo nekonzultoval. Tuto typologii tady máme. Cílíme na jiný somatotyp, který v Česku už skoro neexistuje. Možná jeden hráč, nebo je pod dlouhodobou smlouvou, takže musíme hledat. Ač bychom rádi hráli s hráči z Česka a Slovenska, tak zrovna pozice silné šestky, která je ke všemu i fotbalová, tady prostě není. Možná kdybychom sehnali stopera, tak to může do budoucna hrát Nogha, protože na mě udělal obrovský dojem. Věřím, že on bude zajímavou posilou.“
Budete teď zužovat kádr, už máte představu, kdo z mladých zůstane?
„V pátek jedeme na soustředění, zatím to vypadá, že mladí se udrží všichni. Tréninkový proces i ta zkušenost je pro ně klíčová. Ale máme v hlavě dvě tři jména, která už s námi na soustředění jet nemusejí, protože dlouhodobě podle mě v klubu nevyužili příležitost, kterou měli.“
To znamená, že Matúš Rusnák si může něco hledat.
„To jste řekl vy.“
Kteří další odchovanci kromě Škrkoně se vám líbili?
„Řeknu to kulantně. Všichni si myslí, že mají brutální potenciál. Já si myslím, že mají potenciál, ale mají spoustu chyb a jedna z chyb je, že hrají na moc doteků. To se týká všech. Pokud tohle nezmění, budou to mít ve velkém fotbale těžké. Dnes to bylo vidět třeba u Dvořáčka, který až začne vidět víc možností, může být hodně zajímavý.“