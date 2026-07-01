Tvrdík ven! Tribuna Sever protestovala na přípravě Slavie, pokřiky mířily i na Tykače
Na Slavii se poblíž Prahy zástupci fanouškovské Tribuny Sever jen tak naživo nepodívají, proto byl středeční přípravný zápas s fotbalisty Vlašimí, který se odehrál v Radotíně, ideální příležitostí. Nejen vidět nové posily a zafandit hráčům, ale i hlasitě protestovat proti vedení klubu. „Tvrdík ven!“ ozývalo se od zástupců ultras, kteří proti předsedovi představenstva vyvěsili i transparent. Pokřiky směřovaly ale i na majitele klubu Pavla Tykače.
Z extrému do extrému. Zatímco o víkendu by se v brutálním vedru a suchu fotbalistům od kopaček prášilo, ve středu se brodili loužemi. Ani vydatný déšť ale neodradil fanoušky Slavie, aby se přijeli podívat do Radotína na přípravný zápas s Vlašimí.
Krytá tribuna na stadionu, kde do minulé sezony hrálo například slávistické béčko, byla zaplněna, někteří lidé museli utkání strávit vestoje. Hlad po Slavii je zkrátka velký. Od neslavného derby nebyla pořádná možnost vidět hráče v červenobílém naživo, pokud jste se tedy nevypravili na výjezd do Hradce Králové.
Ještě tři domácí ligové zápasy se objedou u mistra soutěže bez diváků. Kolik se jich ale obejde bez diváků ze severní tribuny? Těžko říct. Jaroslav Tvrdík nedávno fanouškům oznámil, že prodej permanentek do sektorů za severní bránou, je pozastaven. Samotná Tribuna Sever naštvaně reagovala s tím, že klub si bere tisíce dalších permanentkářů jako rukojmí.
A proto zástupci ultras dorazili tam, kde na ně zákazy neplatí – právě do Radotína. Zápas akorát začal, když se v plném dešti začala na nekryté tribuně srocovat parta mužů v černém, bez deštníků. Nejdřív aktivně nefandili, jen mlčky sledovali nové posily v akci, čekali, až se část malé tribuny zaplní. I když se slávistům povedla ofenzivní akce, ke zbytku tleskajících tribun se nepřipojili. To platilo jen do 15. minuty.
STB – to jsou ty vaše hodnoty?
„Šalalalalala, Tribuna Sever je tu!“ začal znít jeden z pokřiků v tu chvíli. Od té doby se s pauzami aktivně fandilo. Po chvíli zazněl i pokřik směřující na současný spor mezi nimi a vedením Slavie – „Český fotbal pro fanoušky!“ Následně už přišel jasně mířený protest proti Jaroslavu Tvrdíkovi. Pak už se pokřiky vyostřovaly.
„Tvrdík ven! Tvrdíku, ty jsi hovado!“ ozvalo se, zatímco se objevil banner s přeškrtnutou podobiznou předsedy představenstva společně s přeškrtnutým znakem srpu a kladiva. Nápis hlásal „STB – to jsou ty vaše hodnoty?“
Tribuna Sever tím naráží na jeden z mnoha důvodů současného válečného stavu, a to angažování Jiřího Komorouse coby bezpečnostního poradce představenstva. „Je až komické, že si jako fanoušci pravidelně připomínáme invazi z roku 1968, náš klub přišel právě kvůli komunistickému režimu i o vlastní jméno, a přitom si klub na řešení vztahů s vlastními fanoušky přizve člověka schvalujícího obsazení naší země vojsky Varšavské smlouvy a usilujícího o vstup do StB, což překazila jen změna politického režimu,“ napsali ultras v nedávném prohlášení.
V dalších hanlivých pokřicích znělo jméno nejen Tvrdíka, ale i Komourouse coby „bolševika“ a „komouše“ nebo dokonce i majitele Pavla Tykače coby „podvodníka“.
První poločas zápasu po množství spálených šancí slávistů a dvou využitých příležitostech Vlašimi skončil 0:2. Ve druhé půli se na hřiště dostanou i zbrusu nové posily Ange N’Guessan, Toumani Diakité či Oskar Kubiak.