Houštecký o Bořilovi: Mrzí mě, že nám to neřekl na rovinu. Kušej? Až nebude placený Slavií...
Z prohry s fotbalisty Vlašimí (1:2) v přípravě si trenéři Slavie příliš nedělali. „Ti jsou zavaření, co?“ usmál se na novináře kouč Jindřich Trpišovský a pokývl na hráče odcházející ze hřiště. K mediálním povinnostem ale tentokrát pustil svého kolegu Zdeňka Houšteckého. Ten mimo jiné reagoval na slova Jana Bořila a Vasila Kušeje po přesunu do Liberce a popsal, jak se Slavia připravuje bez reprezentantů. „Vlastně stavíme dva týmy,“ přiznal asistent trenéra.
Do Liberce teď odešla trojice hráčů – Jan Bořil, Vasil Kušej a Alexandr Bužek. Jak to vnímáte?
„Co se týče Honzy, mrzí mě to. Dostal od klubu dvě možnosti a čekali jsme, že bude pomáhat béčku vychovávat mladé hráče. Měl možnost zůstat i u áčka, ale na rovinu mu bylo řečeno, že mu nemůžeme garantovat minutáž. Rozhodl se tak, jak se rozhodl. Pokud můžu mluvit za sebe, dozvěděl jsem se o jeho odchodu z médií. Bylo to pro mě překvapení.“
Zaznamenal jste jeho slova o tom, že by údajně nedělalo dobrou atmosféru v kabině, kdyby nehrál?
„S Honzou jsme něco prožili a mluvíme vždy na rovinu. Není to tak, že jsem mu řekl, že by dělal v kabině nepořádek, bylo to v debatě. Řekl jsem mu na rovinu, že už to není ono a nemůžeme mu zaručit minuty. On je lídr, kapitán, cítí se tak, takže jsem mu řekl, že se k tomu musí postavit jako chlap a nechci pak vidět.... Bylo to zkrátka trochu vytržené z kontextu. Neslyšel jsem, jak to přesně řekl, ale dostalo se to ke mně. Vyhodnotil si to špatně. Opravdu se nebojím nikoho, kdo by měl dělat v kabině nepořádek a nebojím se ani jeho. Dostal dvě skvělé nabídky od klubu, chtěl hrát dál, to chápu. Ale mě osobně mrzí, že nebyl schopný přijít a říct to na rovinu, že odchází do Liberce.“
I Vasil Kušej v rozhovoru po odchodu do Liberce popichoval, že by chtěl hrát proti Slavii. Jsou tu nějaká pravidla, ale vadilo by vám to teoreticky?
„Podívejte se, Vasil Kušej je na hostování. Je v podstatě hráčem Slavie a nějakým způsobem je placený Slavií. Až Vasil Kušej nebude placený ze Slavie, ať proti ní hraje. Tyto věci jsou nešťastné. Já ho chápu, chce hrát, ale jsou nějaká logická pravidla. Vaska neměl vytížení, tak ho odešel hledat. Třeba se za půl roku vrátí a uvidíme.“
Chorý a Douděra? Uvidí se
Celkově Slavia zažívá ohledně příchodů a odchodů extrémně turbulentní léto. Je pro vás tato příprava výjimečná v tom, kolik je tu mladých a nových hráčů?
„Vždy jsme do přípravy brali hodně mladých kluků, ale teď to bylo opravdu specifické. Počítali jsme, že se kluci zdrží v reprezentaci, je to v USA, hodně cestování... Museli jsme se na to připravit. Hnát kluky z těžké sezony do nároďáku a pak zase do přípravy a do ligy.... Vyhodnotili jsme si to tak, že v podstatě musíme tvořit dva týmy. Čeká nás těžká sezona a chceme být úspěšní v Lize mistrů. Ale vyloženě výjimečné to pro nás není.“
Kdy se ke Slavii reprezentanti připojí?
„Až po soustředění.“
Mohlo to být možná i později, kdyby postoupili na mistrovství světa ze skupiny...
„Abych řekl pravdu, fakt jsme čekali, že ze skupiny postoupí. Moc jsme jim to přáli. Jakmile se stalo to, co se stalo, ihned jsme s hráči komunikovali. Chceme, aby přišli do nové sezony s chutí, musí si odpočinout, strávit čas s rodinami.“
Má nějaký vývoj situace kolem Davida Douděry a Tomáše Chorého?
„Bylo by teď nešťastné se k tomu vyjadřovat. Uvidí se. Jsou to hráči Slavie a nebudu říkat, jestli tu budou, či nebudou. Je to v debatě.“