Hyský: Takhle Panoše chceme vidět. Tyčka, gól i zranění, posila musela do Dakaru
Středeční plzeňská příprava v Dobřanech, krásném areálu, kde se hraje šestá liga, skončila proti Trnavě remízou 1:1. Za Viktorii srovnával ve druhém poločase povedenou trefou Jiří Panoš, kterému utkání sedlo, před gólem ještě trefil tyčku. Svůj part ale nedohrál, z preventivních důvodů kvůli bolavému svalu střídal předčasně. „Musí si šanci zasloužit,“ vyprávěl po utkání západočeský trenér Martin Hyský, jenž hovořil i o dalších podrobnostech z aktuálního průběhu přípravy.
Oproti sobotním extrémním vedrům, v nichž Plzeň na hřišti Doubravky zdolala brněnský Artis 4:2, se počasí na druhou středeční přípravu úplně změnilo. Během utkání s Trnavou hustě pršelo a výrazně se ochladilo. Plzeň opět protočila dvě jedenáctky, prostor před odjezdem na herní kemp do rakouského Westendorfu dostali mladší hráči z akademie a třetiligového béčka. Druhý zápas za Viktorii odehrála letní posila Stefan Pirgič, naopak Baboucarr Faal musel kvůli vízovým povinnostem odcestovat do Senegalu. „Trošku mě to mrzí,“ přiznal Martin Hyský, když hodnotil úvodní část letní přípravy svého týmu.
Jste spokojený s remízou 1:1 proti Trnavě?
„Odehráli jsme zápas s velmi dobrým, kvalitním soupeřem, který se pod španělským trenérem snaží hrát kombinační fotbal. Paradoxně byly podmínky oproti prvnímu zápasu (v sobotu proti Artisu Brno) úplně rozdílné. Tři dny zpátky nás trápilo velké vedro a sluníčko, dneska celý zápas propršel, déšť byl hodně silný a mohlo to ovlivnit kvalitu zápasu. Všichni hráči, co jsou v tréninkovém procesu, dostali poločas, sestavy byly namíchané. Oba poločasy měly velmi dobré fáze, někteří hráči zaslouží pochvalu.“
Po herní stránce se vám zápas líbil?
„Musím pochválit kvalitu hřiště, bylo skvěle připravené. Jsem až překvapený, jak nádherné prostředí tady je, hraje se tady až šestá liga, tohle domácím závidím. Jsme rádi za fanoušky, jedna z menších motivací do utkání byla se jim ukázat dobrým výkonem, abychom si s nimi budovali pozitivní vztah. Z velké části se to povedlo, lidem, co přišli, děkujeme za podporu.“
Po hrubé, kondiční části přípravy se už v sobotu přesunete na herní kemp do Rakouska. Běží vše podle plánu?
„Hrubá část přípravy u nás ani nezačala. Začala fotbalová příprava a nadále v ní budeme pokračovat. Určitě je v plánu intenzitu ještě zvyšovat. Díky testům a prvním dvěma týdnům jsme zjistili, jak na tom hráči jsou. Víme, na čem pracovat, těšíme se na další dny, specielně na herní kemp v Rakousku, tam bude víc společného času. Určitě budeme pracovat na našich herních principech, na součinnostech. Během soustředění se k nám připojí reprezentanti, to je pro nás důležitý krok.“
Co ve dvou zápasech ukázala letní posila ze Srbska Stefan Pirgič?
„Ukázal zase své přednosti - rozvahu a klid uprostřed hřiště. Dneska hrál trošku výš než v prvním zápase, jestli jste si všimli. Je schopný probíhat obranu soupeře a zapojit se i do finální fáze. V takových situacích tolik nebyl, ale ukazuje, proč v Plzni je a je pro nás velmi zajímavý.“
Naopak na hřišti proti Trnavě scházela druhá posila, Baboucarr Faal. Proč?
„Baboucarr má vízové povinnosti, musel se vrátit do Dakaru, do Senegalu. Měl by se připojit koncem týdne, to znamená v pátek. Je to škoda pro tým a hlavně pro něj. Každý trénink i takový zápas jako proti Trnavě hráče posouvá. Je potřeba, abychom si na sebe zvykali, on na způsob hry i na spoluhráče. Trošku mě mrzí, že musel odjet, ale chápu to. S africkými hráči to není jednoduché. Věřím, že se to vyřeší a od příštího týdne bude v Rakousku naplno s námi.“
Jak je na tom po zranění Salim Lawal?
„Je v řízeném tréninku, vypadá velmi dobře. Těším se na něj, plán je takový, aby byl na herním kempu v Rakousku schopný se zapojit do druhého zápasu. Uvidíme, na jakou část hry. Těším se na něj, jeho typologii a schopnosti budeme potřebovat.“
Dobře vypadá Jiří Panoš. Proti Trnavě dal tyčku i gól, ale pak druhý poločas nedohrál. Proč musel střídat?
„Šlo o preventivní důvody, začal trošku cítit unavený zadní stehenní sval, takže jsme ho raději stáhli. Jsem rád, že dneska byl na hřišti cítit v koncovce, měl velmi dobré momenty. Takhle ho chceme vidět. Samozřejmě vím, co je to za hráče. On se musí trošku víc naučit pracovat s konkurencí, která tady je. Nedostane nic zadarmo. Musí si šanci zasloužit. Věřím, že po pohovorech a jakou cítí v klubu důvěru, je to jenom o něm. Budu strašně rád, když to chytne a bude patřit k nejdůležitějším hráčům Viktorky v příští sezoně.“
Zamotávají vám hlavu mladší hráči?
„Jejich přístup je špičkový, ale je vidět rozdíl mezi třetí ligou, mladými hráči z akademie a krokem do profesionálního fotbalu, který je ohromně velký. Dneska třeba Filip Růžička předvedl velmi dobrý výkon, Kuba Chalupa také. Tihle dva jsou momentálně z mladých nejdál. Určitě přemýšlíme o tom, aby měli pravidelnou herní praxi. Třeba ve druhé lize, to by asi pro ně byl správný krok. Pokračují s námi, vezmeme je na soustředění do Rakouska. Ale zatím to nevidím tak, že by se tlačili na místo někoho v áčku, ta mezera je velká.“
Pořád vás trápí koncovka?
„Souhlas. Je to jedna z nejdůležitějších věcí, být efektivní a klinický před brankou soupeře. Mrzí mě, že jsme se proti Trnavě neprosadili ze standardky, rohů i situací ze stran bylo hodně. Na finální fázi pracujeme, je to věc, která se dá hodně zlepšit. Je to o kvalitě, klidu, zkušenostech. Děláme všechno, aby tohle v zápasech, co přijdou, bylo od nás ještě lepší.“