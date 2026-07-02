Kdo nakonec půjde do první ligy? Situace v Táborsku se komplikuje, ve hře je Artis!
Zdálo se, že není o čem. Že se první fotbalová liga po sesunu Karviné o patro níž opět bude hrát na jihu Čech. Šanci dostalo Táborsko, první informace zněly tak, že se jí druhý celek Chance Národní Ligy z minulé sezony chopí a půjde se prát mezi elitu. Jenže v posledních hodinách se věci změnily, nakonec by mohlo být vše jinak. Podle zdrojů iSportu se v Táborsku vyskytly komplikace, a proto je nyní naprosto reálně ve hře o postup brněnský Artis! Mezní termín je dnes, tedy ve čtvrtek.
Informace iSportu potvrzují, že v Artisu téma první ligy v posledních hodinách intenzivně rezonuje, slyšet o tom měli již i hráči, kteří jsou na soustředění v Rakousku. Ne, že by na postup v Brně po vstupu majitele Igora Faita do klubu dlouhodobě nemysleli, nicméně ještě na začátku týdne to vypadalo, že o patro výš zamíří Jihočeši.
Teď se naopak zdá, že Zbrojovku mezi elitou doplní druhý klub hrající na stadionu v Srbské ulici. Vedení už se na to chystá, podniká kroky, jedná.
A co se tedy změnilo v Táborsku? Podle informací redakce klub řeší stadion, na kterém by měl hrát první ligu. Domluvený je Střelecký ostrov v Českých Budějovicích, což už s předstihem schválilo vedení jihočeské metropole. Jenže do hry ještě může vstoupit majitelka Dynama Nneka Ede.
Táborsko má pro užívání stadionu v sousedním městě potřebovat její spolupodpis, Dynamo jakožto stále platný nájemce stadionu totiž drží na jeho užívání přednostní právo. Byť klubu dalo město výpověď, která vyprší přiští rok na konci dubna.
Nigerijská majitelka klubu, který byl kvůli chybějící profilicenci administrativně přesunut do třetí ligy, údajně s vedením Táborska zatím nekomunikuje a klub nemá jistotu, zda by nejvyšší soutěž opravdu mohl v Budějovicích hrát. Stadion v Táboře podmínky pro nejvyšší soutěž nesplňuje.
Také kvůli tomu začala liga rezonovat v brněnském Artisu. Jasno by mělo být během čtvrtka, kdy vyprší Táborsku lhůta pro to, aby se rozhodlo, zda nabídku postoupit do Chance Ligy na úkor sesazené Karviné přijme. Pokud Táborsko odmítne, dalších 72 hodin dostane na rozhodnutí Artis. Redakce Sportu oslovila oba kluby, ani jeden se k situaci zatím nechtěl vyjadřovat.