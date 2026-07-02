Táborsko odmítlo první ligu, na řadě je Artis. Dukla reaguje: Zvažujeme soudní cestu!
Zdálo se, že není o čem. Že se první fotbalová liga po sesunu Karviné o patro níž opět bude hrát na jihu Čech. Šanci dostalo Táborsko, první informace zněly tak, že se jí druhý celek Chance Národní Ligy z minulé sezony chopí a půjde se prát mezi elitu. Jenže v posledních hodinách se věci změnily a klub nakonec nabídku hrát nejvyšší soutěž odmítl, jak uvedl v prohlášení na svém webu. A proto je nyní naprosto reálně ve hře o posun výš brněnský Artis!
Informace iSportu potvrzují, že v Artisu téma první ligy v posledních hodinách intenzivně rezonuje, slyšet o tom měli již i hráči, kteří jsou na soustředění v Rakousku. Ne, že by na postup v Brně po vstupu majitele Igora Faita do klubu dlouhodobě nemysleli, nicméně ještě na začátku týdne to vypadalo, že o patro výš zamíří Jihočeši.
Teď se naopak zdá, že Zbrojovku mezi elitou doplní druhý klub hrající na stadionu v Srbské ulici. Vedení už se na to chystá, podniká kroky, jedná. S hráčskou kabinou však ještě musí dořešit odměny za postup, zatím shoda nepanuje. Jde o to, zda na ně hráči mají nárok, nebo nikoliv.
A co se tedy změnilo v Táborsku? Klub řešil stadion, na kterém by měl hrát první ligu. Domluvený byl Střelecký ostrov v Českých Budějovicích, což už s předstihem schválilo vedení jihočeské metropole. Jenže do hry vstoupila majitelka Dynama Nneka Ede.
Artis reaguje: Musíme zvážit pro a proti
„Za tímto účelem proběhla jednání s městem České Budějovice a Jihočeským krajem. Vzhledem k současné situaci související s nájemcem stadionu, kterým je Dynamo České Budějovice, jehož majitelka Dorothy Nneka Ede má stadion v nájmu do 30. dubna 2027, nelze ani přes vstřícný přístup a maximální snahu města České Budějovice a Jihočeského kraje garantovat bezproblémové pořádání utkání nejvyšší soutěže na Střeleckém ostrově,“ uvedl většinový vlastník klubu Petr Kolář.
„Jako vedení Táborska jsme dospěli k závěru, že za současných podmínek by její přijetí (Chance Ligy) nebylo odpovědným krokem vůči klubu, jeho fanouškům, městu Tábor, partnerům ani celému regionu,“ dodal.
Zapojte se do diskuze
Dalším problémem bylo samotné mužstvo. „Poměrně krátký časový prostor před startem ligy v podstatě neumožňuje sestavit kádr odpovídající nárokům nejvyšší soutěže ani mu dát potřebný čas, aby se sehrál,“ vysvětlil výkonný ředitel Ivo Táborský.
Liga tak začala rezonovat v brněnském Artisu. Ten bude mít od čtvrtečních 16.00 dalších 24 hodin na to, aby se rozhodl, zda má o nejvyšší soutěž zájem.
„Vývoj situace, kdy s možností startu v příštím ročníku Chance Ligy přišla nyní řada na SK Artis Brno, přijímáme velmi zodpovědně a s respektem. Musíme u této výzvy akcentovat více proměnných, zvážit všechna pro a proti. Upřímně jsme v tomto týdnu už počítali s tím, že tahle varianta existuje spíše jen v teoretické rovině. Nabídky si vážíme. Nyní přijímáme lhůtu do páteční (3.7.) 16. hodiny na rozmyšlenou pro naše definitivní rozhodnutí, které samozřejmě nejprve oznámíme vedení soutěže a LFA. Následně vydáme i mediální prohlášení,“ uvedl brněnský klub.
Na situaci reaguje i majitel Dukly Matěj Turek
„Situaci kolem Táborska a Artisu neřešíme a soustředíme se jen na sebe. Jsme dále přesvědčeni, že podle Soutěžního řádu jsme měli být v první lize my. LFA podle našeho výkladu postupovat nechce, ale naše přesvědčení nerozptýlila,“ řekl a dodal: „Nyní zvažujeme, že půjdeme soudní cestou, což velmi pravděpodobně učiníme. LFA nám způsobila škodu tím, že postupovala jinak, než podle řádu měla. My se jako řádní hospodáři musíme náhrady škody domáhat.”
tokav