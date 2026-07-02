Konečný blízko Hradci, přidá se i jeho parťák z Pardubic? Případ Zadražil je stále u ledu
Rok si mladík Mikuláš Konečný budoval jméno na prvoligové úrovni v Pardubicích. A úspěšně. Proto se možná některým fanouškům nebude koukat hezky na to, že by měl v příští sezoně hájit barvy rivala. Dvacetiletý stoper Slavie by měl podle informací Sportu zůstat na východě Čech a brzy se hlásit v Hradci. Nemuselo by jít o jediný přesun, Votroci chtějí další dva mladíky. Možná až potom by se mohl hýbnout zamrzlý případ Adama Zadražila.
Už předminulou sezonu patřil Konečný k nejlepším stoperům druhé ligy, a to ještě jako teenager. Jeho vzestup byl v Edenu plánovaný, byť v jednu chvíli možná příliš rychlý. Když mladík musel kvůli viróze v týmu naskočit v Evropské lize v peklu na PAOKu, bylo vidět, že ještě potřebuje mezistupeň. Od minulého léta tak působil v Pardubicích, nejdříve pod bývalým koučem Davidem Střihavkou, pak pod Janem Trousilem.
„Moje největší síla je, když můžu řídit hru na balonu,“ popisoval v rozhovoru pro Sport. Přes vynucené pauzy se Konečný zařadil mezi nejlepší hráče znovuzrozeného celku. Především v Edenu rezonovala i schopnost univerzality. Zatímco dříve dělal kreativnímu obránci problém přesun i z levého stopera na pravého, pod Trousilem zvládl dokonce i posty obou beků.
Přesto nechce Slavia s ničím spěchat. Už před soustředěním bylo jasno, že si vyzkouší ještě jeden rok v lize a pak bude mít v kádru Jindřicha Trpišovského připravené místečko. Podobně to měl Denis Halinský.
Ve středu tak sice Konečný nastoupil na poločas proti Vlašimi (1:2), další přípravný zápas ale zřejmě už nepřidá. Podle informací Sportu by měl brzy odejít na hostování do Hradce Králové, který o něj dlouhodobě projevuje zájem. Jak ale bylo řečeno, Slavia s ním pro příští léto počítá.
Pražského rodáka by mohl následovat další hráč, který minulou sezonu „válel“ za Pardubice. Záložník Tomáš Jelínek v závěru jarního hostování našel místo v základní sestavě a připsal si i ligovou branku. Pardubice se rozhodně nebránily pokračování reprezentanta do 21 let, to ale nakonec nedopadlo. I jeho chce podle informací Sportu přitáhnout na hostování právě Hradec.
Z pohledu Votroků jde o logické a potřebné kroky. Před vstupem do předkol evropských pohárů zatím Východočeši dotáhli jen Toma Slončíka a Tomáše Wiesnera, což jsou veskrze náhrady za odcházející Martina Suchomela a Václava Pilaře. Kádr budou potřebovat nutně rozšířit, i kdyby mělo jít „jen“ o hostování slávistických mladíků.
Podle dostupných informací ale není možné angažmá expardubického dua nijak navázáno na případ Adama Zadražila. Slavia kroky k získání šestadvacetiletého brankáře podniká už od konce minulé sezony, ale podobně jako před rokem v případě italského Coma je Hradec, co se týče finanční kompenzace, neoblomný. I vzhledem k částkám, které lítají z Edenu do všech koutů republiky, chce za svého tahouna podle informací Sportu zhruba 2,5 milionů euro (60 milionů korun) + Alberta Labíka.
Je více důvodů, proč je dlouho propíraný transfer u ledu. Zaprvé, Slavia necítí naléhavost v podobě konkurence Sparty, která od Zadražila nakonec dala ruce pryč. Zadruhé, je nejdříve potřeba najít angažmá Jindřichu Staňkovi. Zkušený gólman má mít svolení hledat si jiné angažmá, ale v současnosti je na dovolené po návratu mistrovství světa. Pokud neodejde, Zadražil stoprocentně nepřijde, tak jednoduché to je.