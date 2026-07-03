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Baník mění slovenské beky a jedná o příchodu stopera z české ligy. Kde je Ortiz?

Baník mění slovenské beky a jedná o příchodu stopera z české ligy
Baník mění slovenské beky a jedná o příchodu stopera z české ligyZdroj: koláž iSport
Nová posila Baníku Ostrava Matúš Kmeť
Nová posila Baníku Ostrava Matúš Kmeť
Nová posila Baníku Ostrava Matúš Kmeť
Baník Ostrava v přípravě zdolal Kroměříž v součtu 3:1
Baník Ostrava v přípravě zdolal Kroměříž v součtu 3:1
Baník Ostrava v přípravě zdolal Kroměříž v součtu 3:1
Baník Ostrava v přípravě zdolal Kroměříž v součtu 3:1
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Michal Kvasnica
Chance Liga
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Martin Jedlička z Plzně, Matouš Babka z Opavy a nyní i Matúš Kmeť z Minnesoty. Baník podepsal třetí posilu, slovenský pravý bek s jedním reprezentačním startem by měl v Ostravě nahradit krajana Matúše Rusnáka, který podle informací iSportu dostane od klubu svolení hledat si nové angažmá a na soustředění do Polska už v pátek s týmem pravděpodobně ani nevyrazí. Stále se řeší pozice stopera, kterou Slezané neumějí adekvátně doplnit už rok a půl od odchodu Emmanuela Uchenny. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>

Matúš Kmeť patřil Minnesotě United, ale v americké MLS si nikdy nezahrál. Stopu zanechal na Slovensku a v polském Górniku Zabrze. Jediný reprezentační start si univerzální fotbalista připsal pod italským koučem Francescem Calzonou před rokem proti Izraeli.

„V národním týmu se s ním počítalo jako s možným nástupcem Petera Pekaríka, ale nikdy se nedokázal prosadit,“ popisuje slovenský novinář Ján Jasenka ze serveru Šport.sk. „Je to šikovný hráč s nízkým těžištěm, kromě pravého beka je schopný zahrát na postu středního záložníka, wingbeka, ofenzivního záložníka... I na druhé straně vlevo,“ dodává.

Tam ho Baník potřebovat nebude, má k dispozici dvojici Daniel Holzer, Vlasij Sinjavskij. Cílem bylo přivést posilu doprava k Abdullahimu Bewenemu, protože Matúš Rusnák na Bazalech mít perspektivu nebude a otazníkem je také budoucnost Davida Buchty. „Cítili jsme, že v tomto prostoru jsme potřebovali zvednout konkurenci a kádr zkvalitnit,“ uvádí na oficiálním webu šéf sportovního úseku Luděk Mikloško.

„Když se Baník ozval, hned to pro mě bylo lákavé. Vyptával jsem se i Tomáše Riga a Filipa Blažka, kteří tu působili. Českou ligu jsem ještě nehrál, ale Baník považuju za velký a tradiční klub a věřím, že mu pomůžu, aby se po minulé sezoně zase vrátil nahoru,“ reaguje Kmeť.

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