Dva brněnské kluby v lize? Na Srbské by došlo na termínovou kolizi, ale los by se neměnil
Artis má najednou blízko do Chance Ligy, v níž si místo už před časem sportovní cestou zajistila Zbrojovka, městský rival. Přitom oba týmy se dělí o jeden stadion. Jenže když se losoval nový ročník, tato varianta se nezohledňovala, a tak třikrát může dojít k termínové kolizi.
Stalo by se tak v těchto případech:
- 1. kolo: Artis - Mladá Boleslav, Zbrojovka - Sparta.
- 3. kolo: Artis - Olomouc, Zbrojovka - Liberec.
- 16. kolo: Zbrojovka - Plzeň, Artis - Slovácko.
Vše na Městském fotbalovém stadionu Srbská. Za normálních okolností by Ligová fotbalová asociace přidělila oběma klubům zrcadlově obrácený los, aby ve stejném kole hrál jeden brněnský klub doma, druhý venku.
To se nyní nestane. Podle informací webu iSport se los už měnit nebude, Artis prostě nahradí Karvinou bez dalších úprav. Jak se bude situace přesně řešit, není jasné. Je možné, že jeden klub odehraje své utkání v pátek, druhý v neděli.
Pro zajímavost, před losem se zohledňuje více faktorů. Například Pardubice nehrají doma druhou říjnovou neděli (letos 11. října), kdy se běží Velká pardubická, Slovácko se vyhýbá domácímu termínu, v němž se konají Slavnosti vína (letos 11.–13. září) nebo Zlín času, kdy se jede tradiční Barum Rally (letos 14.–16. srpna).
Jenže u Artisu a Zbrojovky mimořádnost situace rozhodla, že třikrát bude Srbská v dvojitém zápřahu. Na to, že jde o náhodu, je to vlastně docela malý počet případů.