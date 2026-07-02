Rrahmani blízko odchodu ze Sparty: Z Itálie přijde balík. Rosický zřejmě zareaguje
Zbývá dořešit poslední detaily, aby se přesunul do italské Serie A. O útočníka Albiona Rrahmaniho usilují Benátky, které podle informací novináře Gianluky Di Marzia dotahují dohodu s pražskou Spartou. Pokud jednání budou úspěšná, podepíše smlouvu do roku 2030 a Letenští si údajně přijdou v základu na částku 7,5 milionu eur (přes 180 milionů korun).
Minulé léto se o Albiona Rrahmaniho zajímal na poslední chvíli Olympique Lyon. „Byla to pravda, došlo ke kontaktu,“ přiznal kosovský reprezentant v rozhovoru pro deník Sport a web iSport. Sparta ovšem oficiální nabídku odmítla, protože neměla prostor na shánění náhrady. Spekulovalo se o částce 5 milionů eur, v přepočtu zhruba přes 120 milionů korun.
Rrahmani rozhodnutí klubu pochopitelně přijal a na Letné pokračoval druhým rokem po přestupu z Rumunska. „Pokusím se v této sezoně hrát co nejlíp a uvidíme, jak se život dál vyvine,“ poznamenal v polovině loňského září. Tím dal najevo, že se nebrání dalšímu posunu v kariéře.
Nakonec neprožil bezchybný ročník. Za Spartu naskočil do 49 soutěžních zápasů a vstřelil v nich šestnáct gólů. Po návratu dánského trenéra Briana Priskeho začal jako útočná jednička před Janem Kuchtou, ale opakovaně ho zastihly výkonnostní výkyvy. Poprvé na konci října, podruhé po slušném startu jarní části. Následně dostal prostor nováček Matyáš Vojta, nakonec také Kuchta.
I přes to se dá očekávat, že jeho gól v ligovém utkání na konci května proti Hradci Králové (2:1) byl posledním v rudém dresu. Na Rrahmaniho budoucnost padla otázka i na nedávné tiskové konferenci, stejně tak na finského záložníka Kaana Kairinena. „Zapadají do balíčku hráčů, o které je zájem. Protože jsou dobří. Co se týče jednání, situace se mění ze dne na den. Je těžké říct, jestli se něco stane zítra, nebo za týden,“ odpověděl sportovní ředitel Tomáš Rosický.
Benátky chystají balík
U Rrahmaniho se měla situace výrazně pohnout v posledních dvou dnech. Zájem projevily už v polovině června italské Benátky. A i když neuspěly s první finanční nabídkou, momentálně mají jednání směřovat do finále.
„Dohoda mezi klubem a Spartou je nyní v závěrečné fázi,“ sdělil italský renomovaný novinář Gianluca Di Marzio na vlastních webových stránkách. Podle jeho informací si Letenští přijdou v případě přestupu na částku 7,5 milionu eur. Bonusy mají obsahovat další 2 miliony eur. Dohromady se tedy může jednat až o 230 milionů korun. „Zbývá se domluvit už jen na procentech z budoucího prodeje,“ doplnil Di Marzio. Pochopitelně i podstoupit zdravotní prohlídku.
Rrahmani přišel do Sparty za částku přesahující 100 milionů korun. Ukázal technické dovednosti i kvalitu v zakončení, jenže se neustále diskutovalo o adaptaci na fyzickou náročnost české ligy. Letenský klub by mohl opustit s bilancí 83 utkání a 26 gólů.
Priskemu se na startu letní přípravy hlásil zatím jediný útočník, a to Vojta. Jan Kuchta se zúčastnil s českou reprezentací mistrovství světa v Americe, k týmu se připojí později. Kevin-Prince Milla, navrátilec z hostování v Dukle, se přesunul na další hostování do Jablonce.
Pokud Rrahmani skutečně přestoupí do Serie A, Rosický a spol. zřejmě zareagují.