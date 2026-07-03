Hunal o skoku do Zbrojovky, nahlodání ega, přísném kouči Svědíkovi či tátově přehledu
PŘÍMO Z RAKOUSKA | Má v sobě lídrovství, náturu vítěze. I proto po něm sáhla Zbrojovka, když v ní jako aktivní hráč po postupu skončil kapitán Stanislav Hofmann. V dětství ho formoval i příklad táty Tomáše, bývalého výborného ligového stopera. Trenér Dukly Pavel Šustr dokonce o Eriku Hunalovi (21) prohlásil, že mu připomíná Ladislava Krejčího. „Je to pocta, potěší to. Jde přece o kapitána národního týmu,“ cení si přirovnání mladý stoper v rozhovoru pro iSport. Přípravy na ligu ONLINE ZDE >>>
Váš nový trenér Martin Svědík říkal s úsměvem a mírnou nadsázkou, že se zatím jako lídr neprojevujete, protože se uprostřed tvrdé přípravy teprve rozdýcháváte…
„Je to těžké, velký skok. Celý tréninkový proces je pro mě nový, náročnější. Trenér říkal, že si na to hráči zvykají klidně několik příprav. Ale s tím jsem sem šel.“
Není z toho člověk trošku rozhozený, když bojuje víc sám se sebou než s konkurencí?
„Jak říkáte. Určitě to nahlodá fotbalové ego. Přijdete nový a vidíte, že ostatní kluci zvládají ta cvičení líp. Nemůžete tolik pomoct a ani ukázat, co umíte, protože bojujete sám se sebou. Ale cítím se týden od týdne lépe a lépe. Vždycky jdu do toho s tím, že hrát budu. Pak záleží na trenérovi, jak se rozhodne.“
Byl jste vždycky lídr?
„Ten, kdo to v sobě má, se tím nepotřebuje chlubit. Lidé kolem fotbalu mi to furt připomínají. Já sám vím, že leadership by mohla být jedna z mých předností. Snažím se tak na hřišti i působit.“
Je to hlavně o mluvení?