Trable pro Zbrojovku! Dva hráči opustili kemp. Svědík chce posily na posty, které hoří
PŘÍMO Z RAKOUSKA | Nepříjemnost pro Zbrojovku. Útulný Mein Hotel Fast v rakouské vesnici Wenigsell, základnu nováčka Chance Ligy pro herní kemp před sezonou, museli opustit dva indisponovaní hráči – obránce Jan Juroška a útočník Filip Večeřa. Zvlášť v případě druhého jmenovaného to kouče mrzí, neboť mladík si po návratu z hostování v Kroměříži hlasitě říkal o místo v užší rotaci útočníků.
Zatímco třicátníka Jurošku trenér zkoušet nemusí, dvacetiletého Večeřu si chtěl v přípravných zápasech pořádně otestovat. Jenže středeční duel s maďarským FC Tiszakécske (4:2) nedohrál. Před poločasovým odstoupením stihl dát gól. „Zranil se a myslím, že nepříjemně. Jsem z toho mrzutý,“ posteskl si kouč Martin Svědík. „Na hostování udělal, stejně jako třeba Lukáš Saal, pokrok. Filip vypadal velmi dobře, je pracovitý. Mrzí mě, že se tohle stalo,“ dodal.
V dresu „Flinty“ naopak dál válí forvard Daniel Vašulín, který by měl být na hrotu novou jedničkou. „Tři zápasy, tři góly, to mluví za všechno,“ poznamenal jeho spoluhráč Lukáš Penxa. V záloze je další novic Lucky Ezeh, jenž dorazil z Karviné s perspektivou dalšího růstu a Oliver Velich, první volba ve druhé lize. „Útok máme vyřešený,“ potvrdil trenér, jenž může vpředu využít i křídelníka Bennyho Kanakimanu nebo Jakuba Selnara.
Kádr Zbrojovky po postupu opustili Blecha, Cicilia a Kronus, tedy méně vytížení hráči. Ostatní dostanou šanci ukázat, že na nejvyšší soutěž mají a mohou být pro tým platní. Na trhu je klub nicméně dál aktivní. „Chtěli bychom, aby ještě někdo přišel. Jeden, dva hráči. Potřebujeme posílit posty, které nám hoří,“ přiznal Svědík s tím, že někdo může dorazit ještě během soustředění.
Přijde ještě gólman? Ševčík trénuje naplno
Řeší se pozice brankáře, kde se hledá vyrovnaný konkurent Adamu Hrdinovi. Za tímto účelem přišel v zimě talentovaný Colin Andrew z Českých Budějovic, ovšem většinu jara promarodil. „Je to v gesci trenéra gólmanů a manažera Martina Jiránka. Máme několik variant, musíme se rozhodnout pro tu nejlepší,“ uvedl trenér, jenž se k rozhovoru usadil u příjemného biotopu, který je součástí hotelového areálu.
Zatímco on mluvil s redaktorem deníku Sport a iSportu, jeho kolegové z realizačního týmu relaxovali ve vodě anebo na lehátkách. Prostě pohoda po dalším náročném tréninkovém dnu.
Do zápasů už naskakuje záložník Petr Ševčík, jenž se vrací mezi elitu po vleklých zdravotních trablech. Trénuje naplno. „Postupně ho zatěžujeme, jeho minutáž se bude určitě zvedat,“ ujistil šéf lavičky. „Někdy to musíme mírnit. Máme hru zaměřenou na vysokou intenzitu. Hráči, kteří přijdou a jsou po zranění, s tím mají někdy problémy. Kolikrát je začne bolet něco jiného. Musíme je do toho začleňovat pomaleji,“ upozornil s tím, že bývalá opora Slavie to má pořád v noze.
Po třech výhrách s nadstandardní produktivitou (Prostějov 4:1, Nyíregyháza 3:0, Tiszakécske 4:2) čeká Svědíkovu partu v sobotu v Rakousku rumunská Csíkszereda. „Liga nám ukáže, kdo na to má a kdo ne. Věříme našemu tréninkovému procesu. I data nám ukazují, že mužstvo je zase trošku dál, než bylo minulou sezonu,“ uzavřel trenér nováčka.