Sigma řeší posily z ciziny, útočníci na odchodu. Hapal o repre: Hráči by měli komentovat výkony
Ze zahraniční cesty v Olomouci jen tak neuhnou. Z cizinců je složený už nejen hráčský kádr, ale už i realizační tým. Portugalec, Polák, Slovák... „Jsme pořád ve fázi poznávání,“ usmívá se hlavní kouč Pavel Hapal, muž, který má za úkol vše skloubit dohromady. Může to trvat, soupiska Sigmy totiž ještě zdaleka uzavřená není. „Pohyby směrem dovnitř i ven jsou v řešení,“ říká trenér. Podle informací webu iSport se řeší další posily z ciziny, naopak na odchodu z Androva stadionu jsou útočníci. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Brankář, levý (wing)bek, desítka a křídlo. To jsou pozice, na kterých se pracuje na Hané. Na některých více, na některých méně. Ale řeší se. Podle informací iSportu by gólmanský tým kolem jedničky Jana Koutného, o kterého by mohl být zájem venku klasicky až po mistrovství světa, mohl rozšířit dvacetiletý Chorvat s australským pasem Anthony Pavlešič z NK Rudeš.
Sigma se tázala i na návrat odchovance Michala Reichla z Bohemians, nicméně vypadá to, že bude chtít spíše omladit. Pokud dopadne transfer Pavlešiče, jenž prošel mládeží Bayernu Mnichov a s áčkem byl párkrát na lavičce, odejít sbírat zkušenosti by mohl náhradník Tadeáš Stoppen.
„Posily jsou v řešení. Cítím, že se objevují věci v mediálním prostoru, ale nemůžu být konkrétní,“ omluvil se trenér a generální sportovní manažer Pavel Hapal.
Každopádně tajemstvím není, že již pár měsíců tlačí Olomouc pozice levého (wing)beka, po odchodu Jiřího Slámy do Jablonce obzvlášť. Hanáci jsou domluveni se skotským Dundee United na přestupu Willa Ferryho (25).