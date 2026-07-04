Brněnské pojmy? Úplně jsem neobstál, usmívá se Penxa. Pražáci z Dukly jsou opět spolu
PŘÍMO Z RAKOUSKA | Sparťan a slávista jsou zase po pár týdnech spolu. Lukáš Penxa (20) po sestupu Dukly doplnil Erika Hunala na soupisce nováčka Chance Ligy. „Bylo to trošku překvapení. Najednou jsme se oba dozvěděli, že máme nabídku od Zbrojovky,“ pousmál se talentovaný krajní bek v rozhovoru pro iSport na soustředění v Rakousku. Trenér Martin Svědík ho zatím nejvíce využívá na pozici pravého obránce. Přípravy na Chance Ligu 2026/27 >>>
Rozhodovali jste se s Hunalem společně?
„To zase ne. Nevázali jsme se na sebe. Každý šel za tím, co chtěl. A dopadlo to tak, že jsme zase ve stejném klubu. Pár narážek na to, že jsme dva Pražácí v Brně už padlo. Spíš od realizáku než od kluků. I když je pravda, že pár mladších spoluhráčů už mě zkoušelo z brněnských pojmů. Úplně jsem neobstál.“
Takže jezdíte tramvají a ne šalinou.
„No, už jsem to párkrát řekl. Snažím se přeučit já je. Ale hned to dostanu zpátky.“ (úsměv)
Snášíte tvrdou přípravu?
„I na Dukle jsme pod panem Šustrem trénovali hodně náročně. Jak vypadá, tak také trénuje a vyjadřuje se. (úsměv) Oba trenéři jsou podobní, od hráčů vyžadují sto procent. Ale je pravda, že tady je to možná ještě náročnější. Je to dobře, v lize to pak jakoby najdeme. Neříkám, že to snáším úplně jednoduše, ale dá se to.“
Věříte si na základní sestavu?
„Je tu kvalitní kádr, hodně zkušených ale i mladých hráčů. Na druhou stranu, konkurence člověka posouvá dopředu. Jsem ve Zbrojovce, abych ukázal, že na to mám a že můžu hrát. Trenér mě zatím nejvíc staví na pravého beka ve čtyřce. Můžu být i na wingbeku. Je super, že jsem ve Spartě hrál skoro dva roky na levé straně. Myslím, že je to moje výhoda. Tohle se může vždycky hodit. Trenér vyžaduje po becích i produktivitu. Dneska už nestačí jenom bránit, ale pomáhat ofenzivě, mít asistence, sem tam dát gól.“
V létě jste měl víc nabídek, že?
„Pár klubů bylo ve hře. Ale když jsem dostal nabídku od Zbrojovky, hned mě oslovila. Mluvil jsem s trenérem i s lidmi z vedení. Na dovolené jsem trošku vypnul a rozhodl se tam, že tohle bude pro mě nejlepší cesta. Líbilo se mi i to, když mi bylo řečeno, že klub chce přistoupit k lize pokorně. Nikdy není jednoduché přejít z druhé ligy do první. Sám jsem si ověřil, že je to o něčem úplně jiném.“
Hned v prvním kole máte doma Spartu. Co na to říkáte?
„Skvělý. (úsměv) Je to dobrá shoda náhod. Když jsem šel do Jablonce, začínali jsme se Spartou. To samé po příchodu do Dukly v prvním jarním kole. Teď se mi to stalo potřetí. Až teď můžu být v nominaci na zápas, předtím jsem byl na hostování. Těším se na to.“
Debut proti Brnu? Jeden z nejhezčích momentů
Vybavíte si na vaši premiéru za sparťanské áčko?
„Jo, bylo to se Zbrojovkou v poháru. To byl jeden z nejhezčích momentů mé kariéry, protože jsem nastoupil poprvé na Letné.“
Co vám dala štace v Dukle?
„Byl to pro mě asi stěžejní půlrok. Nabral jsem sebevědomí. V Jablonci jsem moc příležitostí nedostal, neodehrál jsem tam skoro nic. V Dukle jsem pod panem Šustrem nastupoval pravidelně a myslím, že jsem obstál. Je pro mě důležité, že jsem mohl přijít do Brna s nějakými zkušenostmi z první ligy. Sestup s Duklou nebyl vůbec příjemný. Cítili jsme velký smutek. Přeji si, ať sebere všechny síly a vrátí se co nejrychleji zpátky.“
Funguje nováček soutěže už nyní jako prvoligový klub?
„Rozhodně, od prvního dne. Ať už kvalitou hráčského kádru nebo realizačního týmu. Přišlo hodně nových hráčů. Každý by chtěl mít kariéry jako Zmrhal nebo Ševčík. Na Ševovi bylo v zápasech vidět, jaký má přehled a zkušenosti. Zmrhy ještě nemohl hrát.“