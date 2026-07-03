Artis bere první ligu. Dukla nesouhlasí a žene věc k soudu. Co na to Trunda?
Artis Brno do toho jde! Využil nabídku Ligové fotbalové asociace poté, co Táborsko jako první na řadě odstoupilo, a hlásí se mezi elitu. „Hozenou rukavici zvedáme,“ zní z klubu. To zároveň znamená, že Dukla – v příští sezoně už najisto druholigová – se bude u soudu domáhat náhrady škody. Rozpis zápasů Chance Ligy ZDE>>>
Den navíc si vzal Artis, aby se rozmyslel, zda chce poznat sílu Slavie, Sparty a dalších prvoligových mužstev. Nakonec, jen o něco víc než hodinu před vypršením lhůty, padlo rozhodnutí. „Velká prestiž a výzva, zároveň ale ohromná zodpovědnost to všechno se ctí zvládnout. Dovnitř klubu k našim lidem či ven směrem k fanouškům a našim partnerům,“ říká Petr Kuba, generální ředitel Artisu.
Klub miliardáře Igora Faita nezvažoval jenom sportovní stránku věci, kdy necelé ti týdny před výkopem musí skokově posílit kádr, aby obstál v konkurenci české špičky. Jak psal iSport už ve čtvrtek, řešil také interní spor o vyplacení prémií za postup do nejvyšší soutěže. Mají na ně hráči nárok, protože v Chance Lize jsou, nebo ne, protože se do ní dostali od zeleného stolu?
Rozpor je teď už minulostí a liga vítá ke Zbrojovce druhý klub z Brna.
„Pro ligový fotbal bylo zásadní, aby i za těchto mimořádných okolností zůstala zachována stabilita a integrita profesionálních soutěží. Jsme proto rádi, že se otázku doplnění Chance Ligy podařilo uzavřít rychle a s dostatečným předstihem před startem sezony,“ má radost Tomáš Bárta, výkonný ředitel LFA.
Radost nemá, a Bártovi ji hodlá pokazit, pražská Dukla. Ta má za to, že to měla být ona, kdo měl nahradit Karvinou poté, co klub potrestaný za korupci vyloučením ze soutěže stáhl své odvolání. Proto se obrátí na soud. Tam se nebude domáhat sportovního zadostiučinění v podobě administrativního návratu do první ligy. Půjde o náhradu škody, která se může pohybovat ve vyšších desítkách milionů korun.
Dukla a její majitel Matěj Turek opírají svůj názor především o to, že úprava soutěžního řádu byla účelová a vznikla den poté, co Dukla poslala podnět k LFA ohledně výkladu postupových pravidel. „Rozhodnutí LFA neakceptujeme a obrátíme se na soud, protože nic jiného nám nezbývá,“ vysvětluje Turek. „Neuvedli nám žádné nové argumenty, kterými by nás přesvědčili. Dva dny poté, co jsme minulý týden podali podnět, FAČR účelově 26. června přijal novelu soutěžního řádu, která umožňuje doplňování. Tím nám dali vlastně za pravdu, protože se ukázalo, že podle původního řádu byl náš výklad správný.“
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Na to reagují liga i fotbalová asociace. Shodně vysvětlují, že k novelizaci muselo dojít, protože řád neupravoval zcela výjimečnou situaci, kdy se případné doplňování soutěže odehrává přesně ve chvíli, kde se uzavírá jedna sezona a losuje ta následující.
Tomáš Bárta za LFA
„Pro posouzení celé situace je klíčové, že soutěžní ročník 2025/26 byl ukončen ke dni 22. června 2026, kdy se stala na základě konečné tabulky sestupujícím klubem Dukla Praha. K vyloučení Karviné došlo až následně, a proto na ni nelze zpětně nahlížet jako na sestupující klub z již uzavřené sezony. Uvolněné místo v Chance Lize tak nemohlo být obsazeno změnou konečného pořadí ve prospěch Dukly, ale výhradně postupem pro doplnění soutěže podle pravidel stanovených příslušnými předpisy.“
David Trunda za FAČR
„Nešlo o účelovou změnu ve vztahu ke konkrétnímu klubu, ale o doplnění Soutěžního řádu o situaci mezi losovacím aktivem a začátkem soutěže, kterou dosud výslovně Soutěžní řád neupravoval. Soutěžní ročník 2025/2026 byl ukončen 22. června a kluby byly zařazeny do soutěží pro nový soutěžní ročník. V té době ještě nebylo rozhodnutí Etické komise ve věci MFK Karviná pravomocné a navíc klub podal odvolání. Toto ustanovení tak bylo novelizováno ještě před staženým odvoláním klubu MFK Karviná. Smyslem novely bylo jasně stanovit postup pro případy, kdy k pravomocnému vyloučení dojde až po skončení soutěžního ročníku a zároveň v mezidobí mezi losovacím aktivem a začátkem soutěže, aby bylo možné soutěž odehrát v plném počtu účastníků. Procesní kroky jednotlivých klubů Výkonný výbor FAČR nijak neovlivňuje a při schvalování pravidel z nich nevychází.“
Výsledek soudu nic nemění na tom, že Artis si poprvé zkusí první ligu. V ní převezme los Karviné, která naopak pojede podle dosavadního losu Artisu ve druhé lize. Ve třech případech (1., 3. a 16. kolo) se v jednom víkendu termínově potká se Zbrojovkou, s níž sdílí stadion v Srbské.
bbkodd