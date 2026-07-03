Artis to bere: bude hrát Chance Ligu! Los se opakovat nebude, Dukla se obrátí na soud
Nejvyšší soutěž je už zase kompletní! Artis Brno přijal nabídku od Ligové fotbalové asociace (LFA) a v příští sezoně bude hrát Chance Ligu, v níž nahradí vyloučenou Karvinou. Mezi elitou bude startovat premiérově, v samostatné první lize se zároveň poprvé představí dva brněnské týmy. Zbrojovka v minulé sezoně suverénně ovládla druhou ligu a zajistila si návrat do nejvyšší soutěže po třech letech. Víc klubů z jednoho města hrálo samostatnou ligu jenom v Praze a Ostravě. Los sezony 2026/27 si projděte ZDE>>>
Karviná koncem června stáhla odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů od etické komise Fotbalové asociace ČR, která ji vyloučila z první ligy. LFA, která řídí první a druhou ligu, podle soutěžního řádu nabídla místo po Karviné nejprve Táborsku, které skončilo druhé v uplynulé druholigové sezoně.
Jihočeský klub ale kvůli situaci ohledně stadionu v Českých Budějovicích, kde by případně působil v azylu, a nedostatečnému času na sestavení kádru schopného hrát první ligu návrh nepřijal. Jako další tak dostal nabídku třetí tým minulého ročníku druhé ligy Artis, který stejně jako Táborsko neuspěl v baráži. Pokud by i on odmítl, obrátila by se LFA na pražskou Duklu, jež z první ligy přímo sestoupila.
Dejvický klub nemohl podle LFA obdržet nabídku na doplnění nejvyšší soutěže jako první, protože Karviná byla vyloučena až po ukončení sezony 2025/26. Majitel Dukly Matěj Turek řekl ČTK, že Pražané rozhodnutí LFA neakceptují a obrátí se na soud.
Artis se na premiéru mezi elitou těší. „Velká prestiž a výzva, zároveň ale ohromná zodpovědnost to všechno se ctí zvládnout. Dovnitř klubu k našim lidem či ven směrem k fanouškům a našim partnerům. Hozenou rukavici ale zvedáme,“ prohlásil generální ředitel Artisu Petr Kuba.
Brněnský klub podle něj nevěřil, že Táborsko nabídku nevyužije. LFA oslovila Artis ve čtvrtek, čas na rozmyšlenou měl klub do dnešních 16:00. „Vždy jsme akcentovali, že chceme sportovní veřejnosti v Brně a na jižní Moravě do budoucna dopřát kvalitní prvoligový fotbal. Mezitím se do nejvyšší soutěže zcela zaslouženě probojovala Zbrojovka. I my jsme hodlali postoupit sportovní formou, ale pokud se nyní otevřela tato administrativní cesta, rozhodli jsme se jí nahoru projít a výzvu přijmout,“ řekl Kuba.
Klub v listopadu 2024 koupil miliardář Igor Fait, který vyhlásil plán postoupit do první ligy. Před rokem se klub přejmenoval z Líšně na Artis Brno. Cíl nakonec naplnil, byť neobvyklým způsobem. Kuba v prohlášení uvedl, že Brno a Jihomoravský kraj si zaslouží mít v první lize dva kluby. Přijetím nabídky chtěl také naplnit přání, aby se nejvyšší soutěž hrála ve městě každý týden. Navíc Artis láká představa brněnského derby. V první lize dva týmy z Brna naposledy hrály v ročníku 1936/37, tehdy se jednalo o Židenice a Moravskou Slavii.
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„Tyto aspekty a původní motivace převážily nad určitým možným rizikem sportovního hlediska, neboť už jsme se připravovali a skládali kádr pro druhou nejvyšší soutěž. Nyní nás čeká samozřejmě spousta práce a ve sportovním úseku se pokusíme tým připravit tak, aby dokázal v prvoligové konkurenci obstát a soutěž udržet,“ prohlásil Kuba.
První liga se už nebude znovu losovat. Nováček soutěže, jehož vede trenér Roman Nádvorník, převezme v termínové listině pozici Karviné, naopak Slezané budou hrát o patro níž podle původního rozpisu Artisu. Znamená to, že v některých kolech se obě brněnská mužstva představí shodně před vlastními diváky.
Dojde k tomu hned v úvodním kole. Artis začne 25., nebo 26. července s Mladou Boleslaví, zatímco Zbrojovka s pražskou Spartou. Brněnské derby se pak odehraje v osmém kole 12., nebo 13. září. Zbrojovka s Artisem budou i nadále sdílet stadion v Srbské stejně jako v minulé sezoně.
Novela řádů byla účelová, tvrdí Dukla
Majitel fotbalové Dukly Matěj Turek potvrdil ČTK, že pražský klub neakceptuje rozhodnutí Ligové fotbalové asociace o doplnění první ligy o Artis Brno. Obrátí se proto na soud. Turek je po konzultaci s právníky i nadále přesvědčený, že Dukla po vyloučení Karviné měla jako tým sestupující z nejvyšší soutěže dostat přednost před náhradníky z druhé ligy. Novela řádů, k níž přistoupila Fotbalová asociace ČR krátce poté, co Dukla podala svůj podnět, byla podle něj účelová. Dukla má po analýze s právníky jiný názor na výklad toho, jak se mělo postupovat.
Podle výkonného ředitele LFA Tomáše Bárty bylo pro posouzení celé situace klíčové, že soutěžní ročník 2025/26 byl ukončen k 22. červnu, kdy se stala na základě konečné tabulky sestupujícím klubem Dukla.
„K vyloučení MFK Karviná došlo až následně, a proto na ni nelze zpětně nahlížet jako na sestupující klub z již uzavřené sezony. Uvolněné místo v Chance Lize tak nemohlo být obsazeno změnou konečného pořadí ve prospěch Dukly, ale výhradně postupem pro doplnění soutěže podle pravidel stanovených příslušnými předpisy," uvedl Bárta v dnešní tiskové zprávě.
Právníci Dukly se při podání podnětu opírali o několik bodů v platných řádech. Nejzávažnější podle nich bylo, že postup doplnění týmů do soutěže se aplikuje při situaci s chybějícími účastníky, například kvůli nepodání přihlášky. Karviná ale byla ze soutěže vyloučena. Zásadní podle nich také bylo, že nikde není zakotven přímý sestup dvou klubů z první ligy a přímý postup dvou celků z druhé nejvyšší soutěže.
„Rozhodnutí LFA neakceptujeme a obrátíme se na soud, protože nic jiného nám nezbývá," uvedl dnes Turek. „Neuvedli nám žádné nové argumenty, kterými by nás přesvědčili. Dva dny poté, co jsme minulý týden podali podnět, FAČR účelově 26. června přijal novelu soutěžního řádu, která umožňuje doplňování. Tím nám dali vlastně za pravdu, protože se ukázalo, že podle původního řádu byl náš výklad správný. Dva dny poté se pak 28. června Karviná vzdala odvolání," řekl majitel Dukly.
Karviná bude hrát druhou ligu. Vyloučena byla také z evropských pohárů, kde měla startovat jako vítěz domácího poháru.
bbkodd