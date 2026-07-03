Předplatné

Artis to bere: bude hrát Chance Ligu! Los se opakovat nebude, Dukla se obrátí na soud

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Brno dvakrát v lize, Jablonec v Evropě. Dukla bude chtít náhradu škody, pomůže Artisu Liberec? • Zdroj: iSport.tv
Fanoušci Artisu na tribunách
Fanoušci Artisu na tribunách
Fanoušci Artisu na tribunách
Gólová radost hráčů Artisu
Michal Jeřábek (vlevo) sleduje zakončení spoluhráče
Brněnský Artis vyhrál v Opavě
8
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (31)

Nejvyšší soutěž je už zase kompletní! Artis Brno přijal nabídku od Ligové fotbalové asociace (LFA) a v příští sezoně bude hrát Chance Ligu, v níž nahradí vyloučenou Karvinou. Mezi elitou bude startovat premiérově, v samostatné první lize se zároveň poprvé představí dva brněnské týmy. Zbrojovka v minulé sezoně suverénně ovládla druhou ligu a zajistila si návrat do nejvyšší soutěže po třech letech. Víc klubů z jednoho města hrálo samostatnou ligu jenom v Praze a Ostravě. Los sezony 2026/27 si projděte ZDE>>>

Karviná koncem června stáhla odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů od etické komise Fotbalové asociace ČR, která ji vyloučila z první ligy. LFA, která řídí první a druhou ligu, podle soutěžního řádu nabídla místo po Karviné nejprve Táborsku, které skončilo druhé v uplynulé druholigové sezoně.

Jihočeský klub ale kvůli situaci ohledně stadionu v Českých Budějovicích, kde by případně působil v azylu, a nedostatečnému času na sestavení kádru schopného hrát první ligu návrh nepřijal. Jako další tak dostal nabídku třetí tým minulého ročníku druhé ligy Artis, který stejně jako Táborsko neuspěl v baráži. Pokud by i on odmítl, obrátila by se LFA na pražskou Duklu, jež z první ligy přímo sestoupila.

Dejvický klub nemohl podle LFA obdržet nabídku na doplnění nejvyšší soutěže jako první, protože Karviná byla vyloučena až po ukončení sezony 2025/26. Majitel Dukly Matěj Turek řekl ČTK, že Pražané rozhodnutí LFA neakceptují a obrátí se na soud.

Artis se na premiéru mezi elitou těší. „Velká prestiž a výzva, zároveň ale ohromná zodpovědnost to všechno se ctí zvládnout. Dovnitř klubu k našim lidem či ven směrem k fanouškům a našim partnerům. Hozenou rukavici ale zvedáme,“ prohlásil generální ředitel Artisu Petr Kuba.

Anketa
Kdo si povede v nové sezoně Chance Ligy lépe?
Zbrojovka Brno
Artis Brno
Přihlásit se
Celkově 420 hlasů

Brněnský klub podle něj nevěřil, že Táborsko nabídku nevyužije. LFA oslovila Artis ve čtvrtek, čas na rozmyšlenou měl klub do dnešních 16:00. „Vždy jsme akcentovali, že chceme sportovní veřejnosti v Brně a na jižní Moravě do budoucna dopřát kvalitní prvoligový fotbal. Mezitím se do nejvyšší soutěže zcela zaslouženě probojovala Zbrojovka. I my jsme hodlali postoupit sportovní formou, ale pokud se nyní otevřela tato administrativní cesta, rozhodli jsme se jí nahoru projít a výzvu přijmout,“ řekl Kuba.

 

Klub v listopadu 2024 koupil miliardář Igor Fait, který vyhlásil plán postoupit do první ligy. Před rokem se klub přejmenoval z Líšně na Artis Brno. Cíl nakonec naplnil, byť neobvyklým způsobem. Kuba v prohlášení uvedl, že Brno a Jihomoravský kraj si zaslouží mít v první lize dva kluby. Přijetím nabídky chtěl také naplnit přání, aby se nejvyšší soutěž hrála ve městě každý týden. Navíc Artis láká představa brněnského derby. V první lize dva týmy z Brna naposledy hrály v ročníku 1936/37, tehdy se jednalo o Židenice a Moravskou Slavii.

Zapojte se do diskuze

bbkodd

No jsem zvědav až do toho hodí vidle Dukla a požádá soud o předběžné opatření 🤔
Vstoupit do diskuze

„Tyto aspekty a původní motivace převážily nad určitým možným rizikem sportovního hlediska, neboť už jsme se připravovali a skládali kádr pro druhou nejvyšší soutěž. Nyní nás čeká samozřejmě spousta práce a ve sportovním úseku se pokusíme tým připravit tak, aby dokázal v prvoligové konkurenci obstát a soutěž udržet,“ prohlásil Kuba.

První liga se už nebude znovu losovat. Nováček soutěže, jehož vede trenér Roman Nádvorník, převezme v termínové listině pozici Karviné, naopak Slezané budou hrát o patro níž podle původního rozpisu Artisu. Znamená to, že v některých kolech se obě brněnská mužstva představí shodně před vlastními diváky.

Dojde k tomu hned v úvodním kole. Artis začne 25., nebo 26. července s Mladou Boleslaví, zatímco Zbrojovka s pražskou Spartou. Brněnské derby se pak odehraje v osmém kole 12., nebo 13. září. Zbrojovka s Artisem budou i nadále sdílet stadion v Srbské stejně jako v minulé sezoně.

Novela řádů byla účelová, tvrdí Dukla

Majitel fotbalové Dukly Matěj Turek potvrdil ČTK, že pražský klub neakceptuje rozhodnutí Ligové fotbalové asociace o doplnění první ligy o Artis Brno. Obrátí se proto na soud. Turek je po konzultaci s právníky i nadále přesvědčený, že Dukla po vyloučení Karviné měla jako tým sestupující z nejvyšší soutěže dostat přednost před náhradníky z druhé ligy. Novela řádů, k níž přistoupila Fotbalová asociace ČR krátce poté, co Dukla podala svůj podnět, byla podle něj účelová. Dukla má po analýze s právníky jiný názor na výklad toho, jak se mělo postupovat.

Podle výkonného ředitele LFA Tomáše Bárty bylo pro posouzení celé situace klíčové, že soutěžní ročník 2025/26 byl ukončen k 22. červnu, kdy se stala na základě konečné tabulky sestupujícím klubem Dukla.

„K vyloučení MFK Karviná došlo až následně, a proto na ni nelze zpětně nahlížet jako na sestupující klub z již uzavřené sezony. Uvolněné místo v Chance Lize tak nemohlo být obsazeno změnou konečného pořadí ve prospěch Dukly, ale výhradně postupem pro doplnění soutěže podle pravidel stanovených příslušnými předpisy," uvedl Bárta v dnešní tiskové zprávě.

Právníci Dukly se při podání podnětu opírali o několik bodů v platných řádech. Nejzávažnější podle nich bylo, že postup doplnění týmů do soutěže se aplikuje při situaci s chybějícími účastníky, například kvůli nepodání přihlášky. Karviná ale byla ze soutěže vyloučena. Zásadní podle nich také bylo, že nikde není zakotven přímý sestup dvou klubů z první ligy a přímý postup dvou celků z druhé nejvyšší soutěže.

„Rozhodnutí LFA neakceptujeme a obrátíme se na soud, protože nic jiného nám nezbývá," uvedl dnes Turek. „Neuvedli nám žádné nové argumenty, kterými by nás přesvědčili. Dva dny poté, co jsme minulý týden podali podnět, FAČR účelově 26. června přijal novelu soutěžního řádu, která umožňuje doplňování. Tím nám dali vlastně za pravdu, protože se ukázalo, že podle původního řádu byl náš výklad správný. Dva dny poté se pak 28. června Karviná vzdala odvolání," řekl majitel Dukly.

Karviná bude hrát druhou ligu. Vyloučena byla také z evropských pohárů, kde měla startovat jako vítěz domácího poháru.

Historie Artisu Brno

  • Klub vznikl v roce 1924 v Líšni, tehdy samostatném městysi, který je od roku 1944 součástí Brna; své domácí zápasy hrával na stadionu v Kučerově ulici s kapacitou 2000 diváků

  • Od roku 1990 dlouhodobě působil pod názvem SK Líšeň; poprvé na sebe více upozornil v říjnu 2007 vyřazením Slavie z poháru po výhře 4:3, Slavia v té době vedla nejvyšší českou soutěž

  • V roce 2019 klub postoupil do druhé ligy; loni v květnu se klub přejmenoval z SK Líšeň na Artis Brno, k zápasům začal nastupovat na stadionu na Srbské ulici (ShipEx Aréna), o který se dělí se Zbrojovkou Brno; po více než 100 letech existence tak z názvu zmizelo sepětí s domovskou Líšní, což mezi některými příznivci vyvolalo vlnu nesouhlasu

  • Za změnami stojí miliardář Igor Fait, který klub koupil v listopadu 2024; nový název se vybíral podle vedení klubu ze zhruba dvou set variant, nový název vznikl spojením počátečních písmen ze slov ambice, respekt, tým, inspirace a spojení.

  • V uplynulém ročníku druhé ligy skončil Artis na třetím místě, v baráži se Slováckem dvakrát prohrál 1:4 a 0:3.

Vstoupit do diskuze (31)

Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů