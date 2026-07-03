Kozel chce zůstat v Jablonci: Reprezentace mě teď nezajímá, nikdo mě nekontaktoval
Přestože předseda FAČR David Trunda naznačil, že se k národnímu týmu bude pravděpodobně hledat kouč ze zahraničí, nejvíce skloňovaným jménem z řad těch českých je Luboš Kozel. A bylo to tak i v Turnově, kde jeho Jablonec remizoval 1:1 s Ústím nad Labem. I hráči, kteří zrovna nenastoupili a sledovali duel z divizní tribunky, to mezi sebou probírali. Pochopitelně. Dokud reprezentace neoznámí jméno nástupce Miroslava Koubka, úspěšný Kozel tématem bude.
Co když se vám ozve vedení reprezentace?
„Ne... (smích) Tohle mě teď opravdu nezajímá, soustředím se na Jablonec. Těšíme se na start sezony.“
Ani vás netěší, že z českých trenérů jste nejčastěji skloňovaným jménem mezi experty i sázkovými kancelářemi právě vy?
„Bylo to pro mě překvapení, to se přiznám. Na rovinu však můžu říct, že mě nikdo nekontaktoval. Takže jsou to jen spekulace. Mám tady stejně smlouvu. Vím, že i kdyby nabídka přišla, musí to řešit klub. Nikdy od rozdělané práce neodcházím a svým způsobem na tom ani nelpím. Jsem spokojený v Jablonci a doufám, že za měsíc budu třeba ještě víc.“ (úsměv)
Radost ze zasloužené Evropy
Jablonec je oficiálně v druhém předkole Konferenční ligy, jaké emoce to ve vás ve čtvrtek vzbudilo?
„Přiznám se, že my jsme od začátku pořád doufali, že k tomu vyřazení (Karviné) dojde. Ale jak se to furt oddalovalo, říkali jsme si, že se k tomu nebudeme upínat. Čím déle to trvalo, tím méně jsme věřili. V úterý nám přišel od UEFA první dopis, což bylo světýlko naděje. A ve čtvrtek přišlo posvěcení. Máme z toho radost. I když jsme závěr sezony nezvládli, tak jsme v lize skončili dvakrát v řadě pátí. Svým způsobem jsme si to zasloužili.“
Jde i o psychickou vzpruhu po nepovedeném finiši ročníku? Například Roman Skuhravý mi ve středu říkal, že na Baníku jsou stopy předchozí sezony stále u hráčů vidět.
„My jsme měli v závěru sezony problémy i zdravotního rázu se spoustou hráčů. Rozpadlo se nám to. Je pravda, že to odnesly nějaké ligové zápasy, ale my jsme prostě nezvládli finále poháru. Tam jsme bohužel nebyli v daný moment v dobrém stavu. Bylo na nás strašně znát, že to chceme za každou cenu urvat, zatímco Karviná byla uvolněná. Oni mohli jen získat, my hodně ztratit. Tak se taky stalo. Hodně nás to mrzelo, ale musíme uznat, že to bylo zaslouženě. Aspoň je to pro nás motivace být lepší.“
Čeká vás chorvatský Varaždin, se kterým měl hrát původně Hradec Králové.
„Nemůžeme si vybírat, jsme rádi, že tam jsme. Mohli jsme vyhrát finále poháru a byli jsme jinde... Pro nás je to zkušenost, budeme se prát. Zatím jsem viděl jeden necelý zápas Varaždinu ve čtvrtek. Z těch pěti variant nám los přisoudil asi nejsilnějšího soupeře. Nečeká nás nic lehkého, ale věřím, že šance jsou vyrovnané.“
Mění se pro vás vzhledem k Evropě nějak příprava?
„Nemění. Jediný rozdíl je v tom, že začínáme sezonu o tři dny dříve. Varianta existovala, proto jsme soustředění zvolili dřív než jindy. Odjíždíme v neděli do Rakouska, vracíme se patnáctého, což je týden před utkáním v Chorvatsku. Dá se říct, že režim nám to nijak nenarušilo.“
Co vám ukázal duel s Ústím nad Labem?
„Naposledy dostali všichni stejný prostor. Zápas to byl fotbalový, ale s naším výkonem úplně spokojený být nemůžu. Bylo tam hodně chyb. Vzadu i ve výstavbě. O něco se snažíme, koukáme víc na projev než na góly. Sám Chram mohl dát čtyři. V tuto chvíli to není to hlavní, ale musíme se zlepšit. Nebylo to od nás jako minulý týden.“
Odchody jsou stále ve hře
S posilami jste spokojen?
„Většina hrála poprvé. Milla přijel v pondělí po dovolené, na něm je to vidět. Sláma měl minulý týden antibiotika, byl nemocný. Hugo Ahl to samé. Vypadli z toho. V tomto zápase byl vidět rozdíl mezi těmi, kteří už hráli v Benátkách, a těmi debutujícími.“
Ale stejně ještě sháníte další zkvalitnění, že?
„Ještě chceme hlavně posílit vepředu.“
Kdy budete naopak kádr zužovat?
„Je to samozřejmě závislé na příchodech. Někteří hráči asi ještě můžou odejít, čekám na informace od vedení.“
Prosadí se Ebrima Singhateh ve Spartě?
„Je to na něm. Fotbalové schopnosti na to určitě má, takové typy Sparta využívá. Do jejího fotbalu se hodí. Není jich moc, i my takové hledáme a není jednoduché je najít. U Singhateha je to o hlavě, o nohách ne.“
Vy máte Alexise Aleguého, po mistrovství světa opět nastala akademická debata o tom, že český fotbal právě potřebuje takové dribléry. Jak s nimi pracovat?
„Jednoduché to není... (úsměv) Je pravda, že v českých krajinách takových typů moc není, byť pár by se našlo. Pak je to otázka toho, jestli dostanou prostor k tomu, aby mohli hrát fotbal, ve kterém jsou silní. A ne třeba jiný typ fotbalu.“
Vy jste kouč, který přimhouří oko nad lechtivější defenzivou?
„Když to hráč nahradí něčím jiným, většinou se to vyplácí. Jsou hráči, kteří jsou pracanti a odmakají vše na sto procent. Pak jsou hráči, kteří když můžou, uleví si. Potom to ale nahradí tak, aby byli pro mužstvo platní jinak. Svým způsobem mohou být rozdíloví.“
A bude po kompletní letní přípravě více rozdílový Filip Zorvan, jenž k vám loni dorazil až na konci léta?
„Myslím, že prokazuje svou kvalitu. Pro náš fotbal je důležitý. Takže doufám, že ano. A hlavně aby byl zdravý.“
Jak by mohla vypadat sestava?
Hanuš
Cedidla - Tekijaški - Novák
Vakho - Nebyla - Okeke - Polidar
Alegué - Zorvan
Jawo