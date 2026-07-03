Artis v euforii. Do první ligy patřím, řekl kapitán Pospíšil. Smlouvy? Našel se kompromis
PŘÍMO Z RAKOUSKA | Když se Martin Pospíšil (35) v pátek po poledni dozvěděl, že ho od podzimní sezony čekají s brněnským Artisem zápasy s tuzemskou špičkou, propadl euforii. „Splnil jsem si svůj velký osobní cíl, se kterým jsem sem přicházel,“ přiznal kapitán mužstva, které mezi elitou po odmítnutí Táborska nakonec nahradí Karvinou. Přípravy na ligu ONLINE ZDE >>>
Přípravu se St. Pöltenem (1:1), jemuž postup mezi rakouskou elitu těsně utekl, odehrál Artis jako čerstvý prvoligista. Hráči po zápase rozdávali úsměvy, těšili se na večerní slavnostní posezení na hotelu. „Jsem rád, že se můžu zase ukázat v lize, kam podle mě patřím,“ prohlásil záložník Martin Pospíšil v rozhovoru pro deník Sport a iSportu. „Lehce to oslavíme.“
V pětatřiceti máte před sebou návrat do první ligy, kde už vás vedení Olomouce nevidělo. Paráda, co?
„Můžu si to odškrtnout. Je to pro mě velké zadostiučinění. I vůči lidem, kteří se mě před rokem a půl zbavili. Těší mě, že už nemusím jezdit na některé druholigové trávníky, kde mi to připadalo jako fotbal na vesnici. Byl jsem skoro celou kariéru zvyklý na jiné stadiony, na atmosféru. Děkuji, ale nikdy víc.“ (úsměv)
Řekl byste na začátku týdne, že budete v pátek slavit postup?
„Bylo to jako na houpačce. Chvíli jsme měli informace, že by to mohlo vyjít. Pak zase, že ne. Poslední dny už jsem byl skeptický. Spíš jsem se připravoval na variantu, že se to nepovede. O to byla potom euforie větší. Je úplně jedno, jestli jsme postoupili z prvního nebo ze druhého místa. To mě vůbec nezajímá. Teď musíme přesvědčit lidi, že tam patříme.“
Jak jste se vůbec dozvěděli konečný verdikt?
„Přijelo za námi do Rakouska vedení s tím, že je šance velká. Oficiálně jsme se dozvěděli asi půlhodinku před tím, než to vyšlo oficiálně ven. Měli jsme před zápasem, bylo video, takže jsme se museli hlavně koncentrovat na to, ať to na hřišti dobře odehrajeme. Kdybych se ve finále dozvěděl, že do ligy nejdeme, pro moji hlavu by to byl průser. Těžko bych dál hledal motivaci.“
Vím, že byl problém s vyplacením prémií. Na tom to mohlo celé ztroskotat. Dohodli jste se s vedením?
„Věděl jsem, že se dohodneme. Myslím, že každý hráč přišel do Artisu, aby vykopal ligu a ne kvůli penězům. Určitě převážilo nadšení. Samozřejmě, že k tomu každý přistupoval jinak. Se všemi se kompromis našel. Každá strana v něčem ustoupila.“
Kádr je potřeba rychle posílit, ne?
„Lehce posílit ještě musíme. Ale věřím, že když ze sebe každý vymáčkne maximum, mohl by nám ligový fotbal proti lepším týmům sedět víc než druhá liga. Určitě nebudeme dělat nějaký sparing. Čekám, že do nás budou lidé a různí experti rýpat. Ať si rýpou, my to máme odfajfknuté. Pár dnů to možná někdo bude řešit, ale jakmile začne liga, každému to už bude úplně jedno.“